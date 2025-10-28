కాలుష్య నివారణలో కీలకంగా మెట్రో - రోజుకు 10 లక్షల కిలోల కర్బన ఉద్గారాలకు బ్రేక్
వాహనాల నుంచి వెలువడుతున్న70 శాతం కాలుష్యం - వాహన కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేందుకు అవకాశం ఉందని చెబుతున్న రవాణారంగ నిపుణులు - హైదరాబాద్ మెట్రోతో సాధ్యమవ్వనున్న కల
Published : October 28, 2025 at 11:37 AM IST
Vehicle Pollution Decrease Due to Metro rail : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో వాహనాల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. మరోవైపు వీటి నుంచి వెలువడే కర్బన ఉద్గారాలు వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాయి. ఈ వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలంటే ప్రజలు ప్రజా రవాణాను ఉపయోగించడం మంచిది. విద్యుత్తుతో నడిచే మెట్రో రైలు కిలోమీటర్ దూరానికి 10 యూనిట్లు మాత్రమే వినియోగిస్తుంది.
వాహన కాలుష్యం తగ్గేందుకు అవకాశం : ఎల్బీనగర్ నుంచి మియాపూర్ 29 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఒక ట్రిప్ దూరానికి 290 యూనిట్ల విద్యుత్తుతో ఏకంగా 1000 మందిని వారి గమ్యస్థానానికి చేర్చవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంధన పొదుపులో హైదరాబాద్ మెట్రో ఇతర రవాణా సాధానాలతో పోలిస్తే కాలుష్య నివారణలో మరింత కీలకంగా మారింది. నగరంలో 70 శాతం కాలుష్యం వాహనాల నుంచి వెలువడుతోంది. మెట్రో రైలును అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరణతో వాహన కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేందుకు అవకాశం ఉందని రవాణారంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో : 2024-25 ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 38 మిలియన్ లీటర్ల ఇంధనాన్ని ఆదా చేసింది. ఆ సంవత్సరంలో సుమారు 109 మిలియన్ కిలోల కార్బన్ డై యాక్సైడ్ను నిలువరించింది.
వ్యక్తిగత వాహనాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల : ఇప్పుడున్న మెట్రో మార్గంలో హైదరాబాద్లోని మూడు కారిడార్లలో 69 కిలో మీటర్ల మేర మెట్రో పరుగులు తీస్తోంది. ప్రతిరోజూ 25,000ల కిలోమీటర్లు నడుస్తోంది. సగటున ప్రతిరోజూ 5 లక్షల మంది ఇందులో ప్రయాణిస్తున్నారు. వారు తమ వాహనాలను మెట్రో స్టేషన్లలో పార్క్ చేసి, మెట్రో ఎక్కి, తిరిగి వస్తున్నారు. వీరంతా తమ వ్యక్తిగత వాహనాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల నిత్యం 10 లక్షల కిలోల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గాయి. ఇందుకు 2.5 లక్షల యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగిస్తోంది.
40 శాతం ఆదా ఇలా : రైలు బ్రేక్ వేసినప్పుడు 40 శాతం వరకు ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తును తిరిగి వినియోగించుకునే వ్యవస్థతో గణనీయంగా ఇంధనం ఆదా అవుతోంది. అలానే 45 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్తును ఆదా చేసింది.
పలకల ఏర్పాటు : మెట్రో రైలు 2 డిపోలు, 41 స్టేషన్లపై సౌర విద్యుత్తు పలకలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి మొత్తం సామర్థ్యం 11 మెగావాట్ల వరకు ఉంది. మెట్రోరైలు విద్యుత్తు అవసరాల్లో 12 శాతం సోలార్ విద్యుత్తు సమకూరుస్తోంది.
ఎల్బీనగర్ నుంచి మియాపూర్ వరకు ప్రతిరోజూ అత్యంత రద్దీగా ఉండే మార్గంలో గంటకు 20 వేలకు పైగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. వీటిలో అత్యధికం ద్విచక్ర వాహనాలే ఉంటాయి. ఇటీవల కార్ల సంఖ్య కూడా బాగా పెరుగుతోంది. ఈ వాహనాలు నిత్యం 65,000ల కిలోల కర్బన ఉద్గారాలను వాతావరణంలోకి వదులుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ దేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువ వాహన సాంద్రత ఉన్న రెండో నగరంగా ఉంది. పరిసరాలు వేడెక్కడానికి వాహన కాలుష్యమూ కారణమే. పర్యావరణహిత ప్రజా రవాణాను నగరంలో పెంచడమే ఇందుకు పరిష్కారమని రవాణా, పర్యావరణ రంగ నిపుణులు అంటున్నారు.
ఇలా చేస్తే మరింత మేలు : అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ ప్రభావం తగ్గించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశంలోనే మొదటిసారిగా కూల్రూఫ్ (ఇంటిపై పెయింటింగ్) పాలసీని తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్లోని ఇళ్లపై కూల్రూఫ్స్ ఉంటే ఇంట్లో చల్లగా ఉండటమే కాదు అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ప్రభావం ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
