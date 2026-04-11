ఇకపై ఒక్క క్లిక్తోనే 23 రకాల ఆర్టీఏ సేవలు - ఏజెంట్లు, క్యూలు, లంచాలకు చెక్
డ్రైవింగ్ లెసెన్స్లకు సంబంధించి 23 సేవలు ఆన్లైన్ చేయనున్న రవాణా శాఖ - తాజా నిర్ణయంతో వాహనదారులకు పెద్ద ఊరట - వ్యయప్రయాసలు లేకుండానే పని - త్వరలోనే 'ఫేస్లెస్' విధానం
Published : April 11, 2026 at 10:51 AM IST
All RTA Services with One Click in Telangana : వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందిన వెంకటేశ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రెన్యువల్కు ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసి, రవాణా శాఖ (ఆర్టీవో) కార్యాలయానికి వెళ్లారు. సుమారు గంట సమయం పాటు క్యూలో నిల్చుని కెమెరాలో ఫొటో దిగారు. అనంతరం అప్లికేషన్పై ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ కోసం డాక్టర్ వద్దకు వెళితే అక్కడా ఆలస్యం. ఈలోగా ఆర్టీవో ఆఫీసులో సమయం అయిపోవడంతో తర్వాతి రోజు రావాల్సి వచ్చింది. ఫలితం రెండు రోజుల సమయం, ప్రయాణ ఖర్చులు, ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి.
హైదరాబాద్ నగరంలోని అమీర్పేట ప్రాంతానికి చెందిన రాజేశ్ అనే వ్యక్తి లైసెన్సు పోయింది. డూప్లికేట్ కోసం ప్రయత్నిస్తే స్లాట్ దొరకలేదు. ఏజెంటును సంప్రదిస్తే రూ.వెయ్యి తీసుకొని బుక్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆర్టీఏ ఆఫీసులో క్యూలో రెండు గంటల పాటు నిల్చుని ఫొటో దిగాల్సి వచ్చింది.
ఇలాంటి వ్యయ ప్రయాసలనేవి ప్రతి వాహనదారుకు అనుభవమే. వీటికి అడ్డుకట్ట వేసి, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులకు సంబంధించి దాదాపు 23 రకాల సేవల్ని రవాణా శాఖ పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేయనుంది. గంటల తరబడి క్యూలైన్లో నిల్చోవాల్సిన, ఏజెంట్లను ఆశ్రయించాల్సిన శ్రమ లేకుండానే ఈ సేవలు అందనున్నాయి. రెండు, మూడు రోజుల్లోనే ఈ 'ఫేస్లెస్' ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నట్లుగా సమాచారం.
రవాణా శాఖలో కీలక సంస్కరణలు : అధిక ఆదాయాన్ని తెచ్చి పెట్టే రవాణా శాఖపై అవినీతి ఆరోపణలు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. నేరుగా వెళితే రోజుల తరబడి కాళ్లరిగేలా తిప్పిస్తూ, ఏజెంట్ల ద్వారా వెళితే మాత్రం సులభంగా సేవలు అందించే పరిస్థితి ఇప్పటికీ అనేక కార్యాలయాల్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు తీసుకొస్తోంది. వాహన డీలర్ల దగ్గరే శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్లను కొద్ది వారాల క్రితమే ప్రారంభించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో చెక్పోస్టులను ఎత్తేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు సేవల్నీ పూర్తిగా ఫేస్ లెస్ (ఆన్లైన్) విధానంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. దీనివల్ల ‘నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంపరివాహన్’ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ నుంచే సేవలు పొందేలా కొత్త వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంటోంది. డ్రైవింగ్ పరీక్ష తప్ప మిగతా అన్నీ ఆఫీస్కు వెళ్లకుండానే పొందే సౌలభ్యం ఉంటోంది. దీనివల్ల వాహనదారులకు సమయం, డబ్బు ఆదా కానున్నాయి.
ఆన్లైన్లోకి వచ్చే సేవలివే :
- వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రెన్యువల్
- లైసెన్సులో పేరు, అడ్రస్ మార్పు
- పుట్టిన తేదీ వివరాల సవరణ
- డూప్లికేట్ లైసెన్సు, కండక్టర్ లైసెన్సు జారీ
- రెన్యువల్, లెర్నర్ లైసెన్సు జారీ
- డ్రైవింగ్ స్కూల్ రెన్యువల్
- గడువు తీరిన లైసెన్సు రీవాలిడేషన్ లాంటి సుమారు 23 రకాల సేవలు ఆన్లైన్లోకి రానున్నట్లుగా సమాచారం. ప్రస్తుతం సెల్ఫోన్ నంబరును మార్చుకునే సేవ ఒక్కటే ఆన్లైన్లో ఉంది.
- ఇకపై డాక్యుమెంట్ల అప్లోడ్ నుంచి వెరిఫికేషన్ వరకు మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటల్ చేస్తున్నారు. దీంతో వాహనదారులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఫలితంగా సమయం, డబ్బు ఆదా కానున్నాయి.
- ఇప్పటి వరకు స్లాట్ దొరకనిదే ఆర్టీవో (రవాణా శాఖ అధికారి) ఆఫీసులో అడుగుపెట్టే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. మనం స్లాట్ బుక్ చేద్దామంటే అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండగా ఏజెంట్ల వద్ద మాత్రం నిమిషాల్లో అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రవాణా శాఖలో స్లాట్ వ్యవస్థకు పూర్తిగా బ్రేక్ వేయనున్నారు.
కొత్త విధానం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయితే డ్రైవింగ్ లెసెన్స్ సేవలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. దీంతో పాటు జారీ విధానంలో పారదర్శకత రానుంది. ఓ వైపు ప్రభుత్వానికి ఆదాయంతో పాటు ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. దళారులకు చెక్ పెట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
