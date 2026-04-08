ప్రమాదాల నివారణపై రవాణా శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి - వాహనాలకు 'క్యూఆర్ రిఫ్లెక్టివ్' టేపులు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే
రాత్రివేళల్లో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు - వాహనాలకు క్యూఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ టేపుల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం - ప్రతి వాహనానికి తప్పనిసరి చేస్తూ రవాణాశాఖ ఆదేశాలు
Published : April 8, 2026 at 8:28 AM IST
Measures to Prevent Road Accidents at Night : రాత్రివేళల్లో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై రవాణా శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వాహనాలకు క్యూఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ టేపులు ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు జారీ చేసింది. ప్రతి గూడ్స్ వాహనంతో పాటు ట్యాక్సీ ప్లేట్ నెంబరు కలిగిన కార్లు, బస్సులు, ఇతర వాహనాలన్నింటికీ ఈ రిఫ్లెక్టివ్ టేపుల ఏర్పాటును రవాణా శాఖ తప్పనిసరి చేసింది. వీటి ధరలు భారంగా మారాయని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రమాదాల నివారణకు రిఫ్లెక్టివ్ టేపుల ఏర్పాటు : రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు రవాణా శాఖ తెచ్చిన రిఫ్లెక్టివ్ టేపుల ఏర్పాటు నిర్ణయం సరైందే అయినా, దాన్ని అమలు చేస్తున్న తీరుపై వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిత్యం జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో అత్యధిక శాతం రాత్రి వేళల్లో జరుగుతున్నాయని అధ్యయనంలో తేలింది. ప్రమాదాల నివారణకు రవాణా శాఖ ఇటీవల తీసుకొచ్చిన నూతన విధానంతో రాత్రివేళల్లో వాహనాలను రోడ్డు పక్కన నిలిపినా, ఈ రిఫ్లెక్టివ్ టేపుల ద్వారా ఇతర వాహనదారులకు స్పష్టంగా కనపడతాయని అధికారులు అంటున్నారు. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువని చెబుతున్నారు. అయితే క్యూఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ టేపులు, రియర్ మార్కింగ్ ప్లేట్లను వాహనాలకు ఏర్పాటు చేయాలంటే ఒక్కో వాహనానికి రూ.2 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. రవాణా శాఖ కేటాయించిన ప్రత్యేక ఏజెన్సీల ద్వారానే ఏర్పాటు చేసుకోవాలనడంపై వాహనదారులు మండిపడుతున్నారు.
''ప్రభుత్వాన్ని కోరుకునేది ఒక్కటే. దయచేసి మా గరీబ్ వాళ్ల నుంచి ఇంత తీసుకోకుండా, కొంచెం తక్కువ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాము'' - బాధితుడు
రవాణా శాఖ లోగోతో కూడిన హాలోగ్రామ్ టేపులు : టేపులను ఇతరుల వద్ద ఏర్పాటు చేసుకుంటే రవాణా శాఖ అధికారులు అనుమతించరు. గతంలో వాహనాలకు ముందు, వెనక భాగంలో పచ్చని, ఎర్రటి రంగుతో రేడియం స్టిక్కర్లు ఏర్పాటు చేసేవారు. తాజా టేపులపై రవాణా శాఖ లోగోతో కూడిన హాలోగ్రామ్, ప్రత్యేక నెంబరుతో కూడిన క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే వాహనం పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. క్యూఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ టేపులు వాహనాలకు ఉంటేనే ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేయనున్నారు. సర్కార్ సంకల్పం మంచిదైనా ప్రభుత్వమే రిఫ్లెక్టివ్ టేపులను అందిస్తే బాగుంటుందని వాహనాదాలు, ఆయా సంఘాల నాయకులు చెబుతున్నారు. డీజిల్, వాహనాల విడిభాగాల ధరలు పెరిగి ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో వాహన యజమానులపై రవాణా శాఖ భారం మోపుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఒక్కో వాహనానికి రూ.వేలల్లో వసూలు చేయడంపై పునరాలోచించాలని ప్రభుత్వాన్ని వాహన యాజమానులు వేడుకుంటున్నారు.
''రేడియం స్టిక్కర్లు వల్ల మాపై అదనపు భారం పడుతోంది. కొత్త వాహనం తీసుకున్నప్పుడే అందులోనే ఈ రేడియం స్టిక్కర్లకు కావాల్సిన డబ్బులు చెల్లించే విధంగా తీసుకుంటే ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్ అనేది ఇంత దోచుకోదు. ప్రభుత్వమే ఒక ధర ఫిక్స్ చేసి ఆర్టీవోలకు ఇస్తే బాగుంటుంది'' - బాధితుడు
''బండికి ముందు వైట్, సైడ్ ఎల్లో, బ్యాక్ రెడ్ స్టిక్కర్లతో యథావిధిగా తిరుగుతున్నాయి. మూడు నెలలకోసారి ట్యాక్సులు కడుతున్నాము. అలాగే టోల్గేట్లు కడుతున్నాము. వాటిలోంచే తీసి నంబర్ ప్లేట్లు ఇచ్చినట్టుగా ఆ స్టిక్కర్లు కూడా ప్రభుత్వమే అందిస్తే బాగుంటుంది కదా. రేట్లు కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పజెప్పినప్పటి నుంచి రూ.5 వేలు లారీకి, రూ.1000లు ఆటోకి, రూ.3 వేలు డీసీఎంకి వసూలు చేస్తున్నారు. ఇవి మాకు భారంగా మారాయి'' - బాధితుడు
