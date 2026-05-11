తెలంగాణలో కొత్త వాహనాల జోరు - రోజుకు 2,900 వెహికిల్స్ కొనుగోళ్లు
2025-26లో మొత్తం 10.62 లక్షల కొనుగోళ్లు - హైదరాబాద్కు పోటీగా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు - ఆఖరున ములుగు, భూపాలపల్లి, ఆసిఫాబాద్
Published : May 11, 2026 at 2:36 PM IST
New Vehicle Registrations In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10.62 లక్షల నూతన వాహనాలు రోడ్డెక్కాయి. అంటే సగటున రోజుకు 2,900 కొనుగోళ్లు జరిగాయని రవాణా శాఖ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఈ విషయంలో హైదరాబాద్ జిల్లా (1,97,539)తో రంగారెడ్డి (1,87,044), మేడ్చల్ (1,75,630) జిల్లాలు బలంగా పోటీ పడుతున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మూడు జిల్లాల్లోనే మొత్తం 5.60 లక్షల వాహనాలు కొత్తగా వచ్చాయి. అంటే రాష్ట్రంలో 50 శాతం వాహన కొనుగోళ్లు ఇక్కడే జరిగాయని అర్థమవుతోంది. ఈ మేరకు గత ఏడాది రిజిస్ట్రేషన్లు, తదితర అంశాలపై రవాణా శాఖ కీలక అధ్యయనం చేసింది.
మధ్యస్థ జిల్లాల్లో స్థిరమైన వృద్ధి :
- నగరాలు, పట్ణణాలున్న జిల్లాల్లో అధిక సంఖ్యలో కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గ్రామీణ జిల్లాల్లో ఆ సంఖ్య కాస్త తక్కువగా ఉంది. ఐటీ సంస్థలు, వివిధ పరిశ్రమలున్న కారణంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అధికంగా వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి.
- సంగారెడ్డి జిల్లాలో 49,841, నల్గొండలో 38,543, నిజామాబాద్ 32,087, ఖమ్మం జిల్లాలో 31,195 వాహనాలు కొనుగోళ్లు నమోదయ్యాయి. పట్టణీకరణతో పాటు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు పెరగడం కారణంగానే కొనుగోళ్లు స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయని రవాణా శాఖ అధ్యయనం పేర్కొంది.
- కరీంనగర్ (19,562) జిల్లా, మహబూబ్నగర్ (19,216) సమానంగా పోటీపడుతున్నాయి.
- అతి తక్కువగా కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు అడవుల జిల్లాలైన జయశంకర్ భూపాలపల్లి (6,534), ఆసిఫాబాద్ (7,136), ములుగు (4,639) ఆఖరి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
- మొత్తం వాహన కొనుగోళ్లలో 70 శాతానికి పైగా ద్విచక్ర వాహనాలే ఉన్నాయి. కార్లు, ట్రాక్టర్లు తరువాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఆర్టీసీ వెయ్యికి పైగా కొత్త బస్సుల్ని రోడ్డెక్కించింది.
|2025-26లో కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు
|ద్విచక్రవాహనాలు
|7,26,389
|మోటారు కార్లు
|1,62,105
|ట్రాక్టర్లు, ట్రాలర్లు
|54,831
|ఆటోరిక్షాలు
|47,821
|గూడ్సు వాహనాలు
|39,801
|మోటార్ క్యాబ్లు
|19,835
|మ్యాక్సీ క్యాబ్లు
|4,478
|స్టేజ్ క్యారేజెస్(ఆర్టీసీ బస్సులు)
|1,052
|విద్యాసంస్థల బస్సులు
|883
|ఇతర వాహనాలు
|5,444
వాహన రిజిస్ట్రేషన్లలో ఇబ్బందులపై దృష్టి : కొత్త వాహనాల శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల పరిష్కారానికి రవాణా శాఖ దిద్దుబాటు చర్యలను ఇప్పటికే చేపట్టింది. ఇకపై వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధిత దస్త్రాల సమర్పణను పూర్తిగా ఆన్లైన్ విధానంలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. వాహనానికి తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన 7 రోజుల్లోగా డీలర్ పత్రాల్ని రవాణాశాఖకు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆలస్యం చేసినట్లయితే వాహన డీలర్ల లాగిన్ను సస్పెండ్ చేయాలని రవాణాశాఖ నిర్ణయించింది.
కొత్త వాహనాల కొనుగోలుపై రహదారి భద్రత పన్ను : నూతన వాహనాల కొనుగోలుపై రోడ్ సేఫ్టీ సెస్ చెల్లించాలనే నిబంధన మార్చి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. మోటారు వాహనాల చట్టంలో పన్నుల విధింపుపై తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉన్న అధికారాల్ని వినియోగిస్తూ ఈ మేరకు రవాణాశాఖ ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ ప్రకారం నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలపై రూ.2 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు అదనంగా పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ద్విచక్ర వాహనాలు(బైక్లు), కార్లతోపాటు ఇతర వ్యక్తిగత వాహనాలు, ప్రయాణికుల్ని తీసుకెళ్లే ఆటోలు ఈ విభాగం పరిధిలోకి రానున్నాయి. వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే సమయంలో ఈ ట్యాక్స్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మూడు చక్రాల గూడ్సు వాహనాలపై గతంలో క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ ఉండేది. తెలంగాణ రవాణాశాఖ దాన్ని లైఫ్ట్యాక్స్ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చింది. రోడ్డు భద్రత చర్యలకు అవసరమయ్యే నిధుల సమీకరణ కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏటా సుమారు రూ.270 కోట్ల ఆదాయం సమకూరనుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వ్యవసాయ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించే ట్రాక్టర్లు, ట్రైలర్లకు ఈ రోడ్ సేఫ్టీ పన్ను నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
- కార్లు తేలికపాటి వాహనాల విభాగం పరిధిలోకి వస్తాయి.
- ఇతర వాహనాల పరిధిలోకి 4 నుంచి 7 సీట్ల సామర్థ్యం ఉన్న ప్రయాణికుల ఆటోలు వస్తాయి
