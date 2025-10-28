ETV Bharat / state

సీట్లకు అనుమతి తీసుకుని - స్లీపర్లుగా మార్చేశారు - 124 బస్సులు సీజ్​

100కుపైగా ట్రావెల్స్‌ బస్సుల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘన - అన్నింటినీ సీజ్‌ చేసిన అధికారులు - ఇంకా వందల బస్సులది ఇదే తీరు

Authorities Crack Down on Private Buses in Andhra Pradesh
Authorities Crack Down on Private Buses in Andhra Pradesh (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Authorities Crack Down on Private Buses in Andhra Pradesh : బస్సుల్లో సీట్లకు అనుమతి తీసుకున్న అనేక ట్రావెల్స్‌ సంస్థలు వాటి స్థానంలో బెర్తులు అమర్చి, భారీగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ ఏళ్లుగా దందా సాగిస్తున్నట్లు బట్టబయలైంది. కర్నూలు శివారులో కాలిపోయిన వీకావేరి బస్సుకు ఒడిశా రవాణా శాఖ రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌(RC) ఉంది. అందులో 43 సీట్ల బస్సు అని మాత్రమే అధికారులు పేర్కొన్నారు. యాజమాన్యం ఆ తర్వాత బెర్తులు అమర్చింది. ఈ మార్పును గురించి తెలుసుకున్న ఏపీ రవాణా శాఖ అధికారులు ఎట్టకేలకు కళ్లు తెరిచారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకొని ఆలిండియా పర్మిట్‌తో తిరుగుతున్న బస్సులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 3 రోజుల తనిఖీల్లో భాగంగా 124 బస్సులను సీజ్‌ చేశారు. వీటిలో 100కుపైగా బస్సులను సీజ్‌ చేయడానికి కారణం మార్పులే(ఆల్ట్రేషన్‌).

ఏపీ, తెలంగాణ పరిధిలో తిరిగే ట్రావెల్స్‌ బస్సుల సంఖ్య 2 వేలకుపైనే. గతంలో బస్సులకు ఇక్కడే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించేవారు. కొన్నేళ్లుగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరిగాయి. ట్రావెల్స్‌ వారు నాగాలాండ్, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన దమణ్‌-దీవ్, పుదుచ్చేరిలకు వెళ్లి బస్సులకు రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకుని, అక్కడి సిరీస్‌ నంబర్లు పొందారు. ఆ రాష్ట్రాల(హోంస్టేట్‌)కు ట్యాక్స్‌తోపాటు, ఆలిండియా పర్మిట్‌ ఫీజు చెల్లించి బస్సులను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిప్పుతున్నారు. సీట్లతో నడుపుతామంటూ రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌ సమయంలో పేర్కొని తర్వాత వాటిల్లో బెర్తులు అమర్చినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.

రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్, ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్, ఆలిండియా పర్మిట్, బీమా ప్రీమియం కాపీ, తదితరాలన్నింటిలోనూ సీట్ల బస్సులని స్పష్టంగా ఉంది. ఆ తర్వాత వాటిని స్లీపర్లుగా మార్చేశారు. ఇలా ఆల్ట్రేషన్‌ చేసిన బస్సుల సంఖ్య వందల్లోనే ఉంటుందని అధికారుల అంచనా. ఈశాన్య రాష్ట్రాలతోపాటు, ఇతర రాష్ట్రాల అధికారులతో మన రవాణాశాఖ అధికారులు సంప్రదింపులు జరిపారు. స్లీపర్‌ బస్సులుగా మార్చుకునేందుకు అనుమతినిచ్చారా? అని ఆరా తీశారు. అలాంటి అనుమతులేమీ ఇవ్వలేదని వారు స్పష్టం చేశారు.

3 రోజుల నుంచీ పార్కింగ్‌ ప్రాంతాలకే పరిమితం : రాష్ట్ర రవాణాశాఖ అధికారులు మూడు రోజులుగా ట్రావెల్స్‌ బస్సులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఆలిండియా పర్మిట్‌తో నడిచే బస్సులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. దీంతో అనేక ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలు జాగ్రత్త పడ్డాయి. ఆల్ట్రేషన్‌ చేసిన, అత్యవసర ద్వారం వద్దా సీట్లు, బెర్తులు అమర్చిన బస్సులను మూడు రోజుల నుంచీ పార్కింగ్‌ ప్రాంతాలకే పరిమితం చేశాయి. కొద్దిరోజులయ్యాక వాటిని మళ్లీ రోడ్లెక్కించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

45 రోజుల్లో ఓసారి సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లాలి : కేంద్ర రవాణాశాఖ 2021, 2023లో తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం ట్రావెల్స్‌ సంస్థలు బస్సులకు ఆలిండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిట్‌(ఏఐటీపీ) తీసుకొని ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని నడుపుతున్నాయి. అయితే రిజిస్ట్రేషన్‌ జరిగిన రాష్ట్రంలో కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో బస్సులను తిప్పుతున్నాయి. ఏఐటీపీ(AITP) నిబంధనల్లో కేంద్రం ఇటీవల కొన్ని మార్పులు చేసింది.

ఆలిండియా పర్మిట్‌ పొందిన బస్సులు 45 రోజుల్లో ఒకసారైనా తప్పనిసరిగా హోంస్టేట్‌ నుంచి బయలుదేరాలని, లేదా ఆ రాష్ట్రానికి చేరుకోవాలని గతనెలలో డ్రాఫ్ట్‌ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రాల ద్వారా ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించింది. ఇందుకు సంబంధించి త్వరలో తుది నోటిఫికేషన్‌ రానుంది. ఇది అమల్లోకి వస్తే నాగాలాండ్, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌తోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయి ఏపీ, తెలంగాణల్లో తిరుగుతున్న ట్రావెల్స్‌ బస్సులు 45 రోజుల్లో ఓసారైనా హోంస్టేట్‌లకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

