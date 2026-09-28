ఇంటి నుంచే LRR టెస్ట్ - ఇక RTO కార్యాలయానికి వెళ్లక్కర్లేదు
కొత్తగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేసేవారికి ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. ఇకపై ఎల్ఆర్ఆర్ కోసం రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంటి వద్దే ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాసి ఎల్ఆర్ఆర్ పొందొచ్చు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 1:20 PM IST
LLR at Home in AP : ఏపీ ప్రజలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 'కొత్తగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? అయితే ఇకపై లెర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్) కోసం రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఇంటి వద్ద నుంచే ఆన్లైన్లో ఈ టెస్ట్ను రాసి, ఎల్ఎల్ఆర్ పొందే సదుపాయాన్ని రవాణాశాఖ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఎక్కడా పొరపాట్లకు తావులేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ విధానం ఉండనుంది. మరీ ఈ ప్రాసెస్ ఎంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
దేశంలో 26 రాష్ట్రాల్లో ఇంటి వద్దే లెర్నర్స్ లైసెన్స్ పరీక్షను రాసే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఆధార్ ఈకేవైసీ పూరైనవారు ఆన్లైన్ పరీక్ష రాస్తే, ఎల్ఎల్ఆర్ జారీ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల అసలు అభ్యర్థికి బదులు ఎవరైనా పరీక్ష రాసేందుకు వీలుంది. కానీ ఏపీలో మాత్రం ఈ విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు. పకడ్బందీగా కెమెరా ముందు, కొన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎల్ఎల్ఆర్ పరీక్ష రాసే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల ఒకరికి బదులు, మరొకరు పరీక్ష రాద్దామంటే కుదరదు. ఈ విధానం ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమైంది.
నూతన విధానంలో ఎల్ఎల్ఆర్ ప్రాసెస్ :
- సారథి పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి లెర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్) ఆన్లైన్ స్టాల్ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రాష్ట్రాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆధార్ వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. ఆధార్ నంబర్ లింక్ చేసి ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లిస్తే అప్లికేషన్ జనరేట్ అవుతుంది.
- కెమెరా ఉన్న డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్లో ఇంటివద్దే ఆ అప్లికేషన్ను ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన పిన్ ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆన్లైన్ పరీక్ష రాయాలి. 20 ప్రశ్నలకు కనీసం 12 ప్రశ్నలకు (60 శాతం) సరైన సమాధానాలు నమోదు చేయగలగాలి. అలా అయితేనే టెస్ట్ పాస్ అయినట్లే. ఆ తర్వాత వెంటనే ఎల్ఎల్ఆర్ జారీ అవుతుంది.
పకడ్బందీగా పరీక్ష :
- అభ్యర్థులు ఇంటి వద్ద టెస్ట్కు హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో అక్రమాలు జరిగేందుకు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకోసం సేఫ్ ఎగ్జామ్ బ్రౌజర్ను వినియోగిస్తున్నారు. ఎగ్జామ్ ప్రోక్టరింగ్ అమలు చేస్తున్నారు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ద్వారా డెస్క్టాప్/ల్యాప్టాప్ కెమెరా పరీక్ష రాసే అభ్యర్థిని నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది.
- తల పక్కకు తిప్పినా, అక్కడ మరెవరి మాటలైనా వినిపించినా ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ చేస్తుంది. ఒక ల్యాప్టాప్/డెస్క్టాప్ ఐపీ అడ్రస్తో రోజుకు ఇద్దరు మాత్రమే పరీక్ష రాసేందుకు వీలుంటుంది. అభ్యర్థి ముఖం, ఆధార్ అథంటికేషన్తో సరిపోల్చేందుకు ఐదుసార్లు మాత్రమే అవకాశమిస్తారు. అయినా మ్యాచ్ కాకపోతే ఆ అభ్యర్థి రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
- ఆధార్ లేనివారు, ఈ-కేవైసీ చేసుకోనివారు ఎల్ఎల్ఆర్ కోసం రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ల్యాప్టాప్/కంప్యూటర్ లేనివారు దగ్గరలో ఉండే స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు వెళ్లి అక్కడ అప్లై చేసుకొని, అక్కడే పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశమిస్తున్నారు.
- మరోవైపు లెర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్) ఆన్లైన్ పరీక్షకు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు? వాటికి ఏయే సమాధానాలు క్లిక్ చేయాలి? అనే అవగాహన కోసం అభ్యర్థులు మాక్ టెస్ట్లు ఎనైనా రాయవచ్చు. సారథి పోర్టల్లోనే ఎన్నిసార్లైనా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఏపీ వ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల లెర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్)లు జారీ అవుతున్నాయి. వారంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 84 రవాణాశాఖ కార్యాలయాలకు వెళ్లి అక్కడ పరీక్షలు రాస్తున్నారు. ఇకపై అటువంటి అవసరం ఉండదు. ఆన్లైన్లో ఎల్ఎల్ఆర్ పొందిన వారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం నెల తరువాత ఆరు నెలలలోపు ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ట్రాక్పై డ్రైవింగ్ టెస్ట్కు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.
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