తాగి నడిపితే ఇక అంతే సంగతులు! - లైసెన్స్పై ఆశలు వదిలేసుకోవాల్సిందే!
Driving Licences Cancelling : డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో పట్టుబడితే రవాణాశాఖ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రద్దు చేస్తోంది. నగర పరిధిలో 1,123 మంది లైసెన్సులు రద్దు చేసినట్లు ఆర్టీవో రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి.
Published : November 1, 2026 at 5:43 PM IST
ఉరుకుల పరుగుల జీవితాలు, పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంటికో వాహనం ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరీ ఈ వాహనాలు నడపాలంటే తప్పనిసరిగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహనానికి సంబంధించిన ఆర్సీ, ఇతర ధ్రువపత్రాలు ఉండాల్సిందే. కానీ ఇవేవీ లేకుండానే చాలా మంది ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకుండా నడుపుతూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. కొందరు ఇతరులకు ప్రమాదాలు చేస్తున్నారు. మరికొందరు మద్యం తాగి వాహనం నడుపుతున్నారు. ఇలా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కేసుల నమోదుతో పాటు తాత్కాలికంగా లైసెన్స్లు రద్దు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
నగరంలో 1,123 మంది లైసెన్సులు రద్దు
ఎన్ని జరిమానాలు, శిక్షలు వేసినా మందుబాబులు రోడ్డెక్కడం మాత్రం తగ్గడం లేదు. గత నెల 9, 10న చేపట్టిన తనిఖీల్లో నగర పరిధిలో ఏకంగా 1,029 మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు దొరికారు. ఇలా తాత్కాలికంగా లైసెన్స్ కోల్పోతున్న వారు ప్రతి సంవత్సరం 300 మంది కంటే ఎక్కువే ఉంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్లో 1,123 మంది లైసెన్సులు రద్దు చేసినట్లు ఆర్టీవో రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి.
2024లో 59,000, 2025లో 50 వేల కేసులు నమోదయ్యాయి. పోలీసుల తనిఖీల్లో రక్తంలో ఆల్కహాల్ పరిమాణం (బీఏసీ) 35 ఉంటే వెంటనే వాహనం స్వాధీనం చేసుకొని, కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. 200 బీఏసీపైగా ఉంటే రవాణా శాఖాధికారులు నోటీసులిచ్చి వివరణ తీసుకొని ఆరు నెలల లేదా ఏడాది పాటు లైసెన్సు రద్దు చేస్తారు. వంద మంది దొరికితే 20 మంది లైసెన్సులు రద్దు చేసే పరిస్థితి.
21 - 40 ఏళ్ల వయసు వారే ఎక్కువ
డ్రంకెన్డ్రైవ్లో చిక్కినవారు ఎక్కువగా 21-40 ఏళ్ల వయసు వారే కావడం గమనార్హం. గత నెల పట్టుబడిన వారిలో ఎక్కువ మందిలో 51-100 బీఏసీ ఉండగా 150-300 బీఏసీతో పదుల సంఖ్యలో చిక్కారు. బీఏసీ 30 ఉండొచ్చు. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మద్యం తాగినట్లేనని నిర్ధారిస్తారు.
''డ్రంకన్ డ్రైవ్లో దొరికే వారిలో చాలామంది తమకు లైసెన్స్ లేదు అని బుకాయిస్తుంటారు. ఇలాంటి కేసుల్లోనూ ప్రత్యామ్నాయాలు సిద్ధం చేశాం. లైసెన్స్ లేదని తప్పించుకోకుండా ఏ గుర్తింపు కార్డు ఉన్నా వారి డీఎల్ (డ్రైవింగ్ లైసెన్స్) నంబరు దొరికేలా సాఫ్ట్వేర్ సిద్ధమవుతోంది.'' - వెంకటరమణ, జేటీసీ
ఉల్లంఘిస్తే శిక్షలు ఇవే!
బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలో 100 మి.లీటర్ల రక్తంలో 30 మి.లీ కంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ ఉంటే నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఇలా మొదటిసారి పట్టుబడితే రూ.10 వేల వరకు జరిమానా లేదా 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష లేక రెండూ విధించే అవకాశం ఉంది. మూడేళ్లలోపు మళ్లీ దొరికితే రూ.15 వేల జరిమానా, రెండేళ్లు జైలు శిక్ష విధిస్తారు. ఒకవేళ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను తాత్కాలికంగా, శాశ్వతంగా రద్దు చేసే అధికారం పోలీసులకు, కోర్టుకు ఉంటుంది.
తప్పనిసరిగా పాటించాలి
- ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించాలి.
- కార్లలో ప్రయాణించే వారు సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి.
- ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను అనుసరించాలి.
- రహదారికి ఎడమ వైపు మాత్రమే వాహనం నడపాలి.
- మద్యం తాగి, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, రాంగ్రూట్, ట్రిపుల్ డ్రైవింగ్ లాంటివి చేయరాదు.
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