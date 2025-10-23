ETV Bharat / state

తెలంగాణలో అంతర్రాష్ట్ర చెక్​పోస్టులు ఇక కనిపించవు - ఆ సేవలన్నీ ఆన్​లైన్​లోనే

14 అంతర్రాష్ట్ర చెక్​పోస్టులు సహా మొత్తం 15 చెక్​పోస్టులను తొలగించిన రవాణాశాఖ - పర్మిట్లు తీసుకునేందుకు ఆన్‌లైన్‌లో సేవలు - చెక్‌పోస్టుల వద్ద ఉన్న పరికరాలు జిల్లా కార్యాలయాలకు తరలింపు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 2:17 PM IST

Removal Of Checkposts In Telangana : తెలంగాణలో చెక్​పోస్టులు ఇక కనిపించవు. 14 అంతర్రాష్ట్ర చెక్​పోస్టులు సహా మొత్తం 15 చెక్​పోస్టులను రవాణా శాఖ తాజాగా తొలగించింది. ఇప్పటికే వీటిని తొలగించాల్సి ఉండగా, ఎత్తివేతలో జాప్యం నెలకొంది. ఆలస్యంపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే చెక్​పోస్టులను ఎత్తివేయాలని, ఈ క్రమంలో రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాల నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ వెంటనే స్పందించి ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది.

ఖైరతాబాద్​లోని ట్రాన్స్​పోర్ట్​ భవన్​లో జరిగిన మీటింగ్​కు ఆ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్​రాజ్, కమిషనర్​ రఘునందన్​రావుతో పాటు సంబంధిత అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న చెక్​పోస్టులను తక్షణమే తొలగించాలంటూ కమిషనర్ రఘునందన్​రావు అన్ని జిల్లాల డిప్యూటీ ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కమిషనర్లు, ట్రాన్స్​పోర్టు అధికారులకు బుధవారం సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. చెక్​పోస్ట్​ల ఎత్తివేతపై సాయంత్రం 5 గంటల్లోగా పూర్తి నివేదిక అందించాలని ఆదేశించారు.

తొలగించిన రాష్ట్ర సరిహద్దు రవాణా చెక్‌పోస్టులు (జిల్లాల వారీగా) :

  • వాంకిడి (కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా)
  • భోరజ్‌ (ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా)
  • సాలూర (నిజామాబాద్‌ జిల్లా)
  • సలాబత్పూర్‌-మద్దూరు (కామారెడ్డి జిల్లా)
  • కామారెడ్డి (ఇంట్రాస్టేట్‌ చెక్‌పోస్టు)
  • జహీరాబాద్‌ (సంగారెడ్డి జిల్లా)
  • విష్ణుపురం-వాడపల్లి (నల్గొండ జిల్లా)
  • కృష్ణా (నారాయణపేట జిల్లా)
  • అశ్వారావుపేట, పాల్వంచ (భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లా)
  • కోదాడ (సూర్యాపేట జిల్లా)
  • భైంసా (నిర్మల్‌ జిల్లా)
  • అలంపూర్‌ (జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా)
  • కల్లూరు (ఖమ్మం జిల్లా)
  • నాగార్జునసాగర్‌ (నల్గొండ జిల్లా)

ఆన్‌లైన్‌లో అనుమతులు : చెక్‌పోస్టుల వద్ద బోర్డులు, బారికేడ్లు తొలగించాలని కమిషనర్​ తన సర్క్యులర్‌లో స్పష్టం చేశారు. పర్మిట్లు తీసుకునేందుకు ఆన్‌లైన్‌లో సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిసేలా కొత్త బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. చెక్‌పోస్టుల వద్ద ఉన్న అన్ని పరికరాలు, కంప్యూటర్లు, రికార్డులు, ఫర్నీచర్‌ను జిల్లా కార్యాలయాలకు తరలించాలన్నారు. చెక్‌పోస్టుల తొలగింపు ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వీడియో తీసి, నివేదికను రవాణా శాఖ కమిషనర్‌ కార్యాలయానికి పంపించాలని రఘునందన్​రావు స్పష్టం చేశారు.

అవినీతి ఆరోపణలు - ఏసీబీ దాడులు : తెలంగాణలోకి వచ్చే ఇతర రాష్ట్రాల వాహనాలకు తాత్కాలిక పర్మిట్​ జారీ, పన్ను వసూలుతో పాటు మోటారు వాహనాల చట్టం ఉల్లంఘనలను అరికట్టేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం ఈ చెక్‌ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఈ చెక్​పోస్టుల్లో భారీగా అవినీతి జరుగుతుందంటూ ఇటీవల వరుస ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత జులైతో పాటు ఈ నెలలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో చాలా కాలం క్రితమే చెక్​పోస్టులను తొలగించినా, మనదగ్గరా తొలగించాలని జులై చివరి వారంలోనే మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ ప్రక్రియ మాత్రం ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో బుధవారం పూర్తిగా తొలగించారు.

పారదర్శకంగా అనుమతులు : రవాణాశాఖ మొత్తం ఆదాయంలో చెక్​పోస్టుల నుంచి వచ్చేది 0.82 శాతమే. అయితే శాఖ ఉద్యోగుల్లో ఏకంగా 17% మంది చెక్​పోస్టుల్లోనే పని చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సరకు రవాణా, టూరిస్టు వాహనాలకు అనుమతులు సులభంగా పారదర్శకంగా లభిస్తాయి. అక్కడి సిబ్బందిని రహదారి ప్రమాదాల నియంత్రణకు, మోటారు వాహనాల చట్టం నిబంధనల అమలుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

చెక్​పోస్టుల తొలగింపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు :

  • రహదారులపై ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గుతుంది. అనుమతులకు సరిహద్దుల్లోని చెక్​పోస్టుల్లో ఆపాల్సిన అవసరం లేదు.
  • వాహనాల సగటు ప్రయాణ దూరం పెరుగుతుంది. సరకు రవాణా చేస్తున్న వాహనాలు చెక్​పోస్టుల వద్ద ఆగడం వల్ల ప్రస్తుతం సగటున రోజుకు 340 నుంచి 370 కిలోమీటర్లు దూరం మాత్రమే ప్రయాణం చేయగలవు. చెక్​పోస్టుల తొలగింపుతో ఆ దూరం 540-560 కి.మీ.లకు పెరుగుతుంది. సరకు రవాణా ఖర్చులూ తగ్గుతాయి. కూరగాయలు, పండ్లు, బియ్యం వంటివి త్వరగా గమ్య స్థానాలకు చేరుతాయి.
  • ప్రస్తుత విధానంలో కోల్పోయే ఆదాయాన్ని ఆన్​లైన్​ విధానంలో భర్తీ చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోంచి వాహనాలు ఆన్​లైన్​ అనుమతులతో వస్తున్నాయా లేదా అన్నది పరిశీలనకు మొబైల్​ స్క్వాడ్​లను నియమించనున్నట్లు సమాచారం.
  • చెక్​పోస్టులను తొలగించినచోట ఏఎన్​టీఆర్ కెమేరాలతో నిఘా పెడతారు. అనుమతులు తీసుకోకుండా వచ్చే వాహనాలను గుర్తించేలా ఈ-ఎన్​ఫోర్స్మెంట్​ను అమలు చేసేందుకు రవాణా శాఖ సిద్ధమవుతోంది.

చెక్​పోస్టులు రద్దు చేసినా ఆగని అవినీతి - రాష్ట్రంలో 12 చోట్ల ఏసీబీ దాడులు

