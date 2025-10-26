ETV Bharat / state

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​పై రవాణా శాఖ కొరడా - 361 బస్సులపై కేసులు, 40 సీజ్

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం నేపథ్యంలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టిన రవాణా శాఖ - నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 361 బస్సులపై కేసులు, 40 సీజ్

Transport Department Conducts Inspections in AP: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండోరోజూ ఆర్టీఏ తనిఖీలు విస్తృతం చేశారు. నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులపై రవాణాశాఖ అధికారులు కొరడా ఝులిపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించి 361 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. మరో 40 బస్సులను సీజ్‌ చేశారు. 63 బస్సుల్లో సీటింగ్‌ మార్పులు జరిగినట్లు గుర్తించారు.

ఫైర్‌ సేఫ్టీ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయని బస్సులకు భారీగా జరిమానా విధించారు. 83 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. అత్యవసర ద్వారాలు లేని 11 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. రక్షణ వ్యవస్థ లేని 14 బస్సులను గుర్తించారు. అనుమతి లేకుండా గూడ్స్, పార్సిళ్లను తీసుకెళ్లే 11 బస్సులపై జరిమానా విధించారు. నంద్యాల జిల్లాలో అత్యధికంగా 66, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 42, పల్నాడు జిల్లాలో 36, ప్రకాశం జిల్లాలో 34, తిరుపతి జిల్లాలో 25, అన్నమయ్య జిల్లాలో 21, కర్నూలు జిల్లాలో 14, చిత్తూరు జిల్లాలో 8, ట్రావెల్స్ బస్సులపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​పై రవాణా శాఖ కొరడా - 361 బస్సులపై కేసులు, 40 సీజ్ (ETV)

నిబంధనలు పాటించని 13 బస్సులు సీజ్‍: పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా తిరుపతిలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సులను విస్తృతంగా తనిఖీ చేసి నిబంధనలు పాటించని 13 బస్సులను సీజ్‍ చేశారు. ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో 2 బృందాలు ఏర్పడిన రవాణా అధికారులు ప్రైవేటు బస్సుల తనిఖీ చేపట్టారు. నగరంలోని అయ్యప్పగుడి, కోవూరు జాతీయ రహదారిపై తనిఖీలు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తిరుగుతున్న బస్సులను సీజ్ చేశారు. శనివారం నిర్వహించిన తనిఖీల్లో 16 బస్సులు సీజ్ చేయగా, ఆదివారం మరో 3 బస్సులను రవాణా శాఖ అధికారులు సీజ్ చేశారు.

సీటింగ్‌కు అనుమతి తీసుకొని స్లీపర్‌గా: తాడేపల్లి వద్ద రవాణా శాఖ అధికారులు నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ యజమానులు స్లీపర్‌ బస్సుల్లో తీసుకుంటున్న ప్రమాద నివారణ చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అత్యవసర ద్వారాలు, అగ్ని నివారణ పరికరాలు ఉన్నాయా లేదా పరిశీలించారు. పార్సిల్‌ సర్వీసులు అనుమతిస్తున్న బస్సులకు జరిమానా విధిస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు.

అగ్నిప్రమాదం జరిగితే ఎలా తప్పించుకోవాలో ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. విశాఖ మధురవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రవాణాశాఖ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రైవేటు బస్సులను తనిఖీలు చేశారు. సీటింగ్‌కు అనుమతి తీసుకొని స్లీపర్‌గా మార్చిన బస్సులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు రవాణా శాఖ అధికారి బీ. రాజారావు తెలిపారు. మధురవాడ ప్రాంతంలో 4 బస్సులను సీజ్ చేసినట్లు వివరించారు. సరైన పత్రాలు లేని బస్సులకు రూ.9 లక్షల వరకు జరిమానా విధించినట్లు వెల్లడించారు.

ఆర్టీసీ బస్సులకు పెరిగిన డిమాండ్‌ : మరోవైపు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రవాణాశాఖ తనిఖీలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పలువురు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ యజమానులు బస్సులను రోడ్డెక్కించడం లేదు. రెండు రోజులుగా వందలాది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులను పార్కింగ్ ప్రాంతాలకే పరిమితం చేశారు. కొన్ని ట్రావెల్స్ బస్సులు మాత్రమే నడుస్తున్నా వాటిలో ప్రయాణించేందుకు ప్రయాణికులు జంకుతున్నారు. కర్నూలు వద్ద బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటనతో ప్రయాణికులు ప్రైవేటు వాహనాల వైపు వెళ్లడం లేదు.

ఫలితంగా ఆన్‌లైన్‌ రిజర్వేషన్‌లో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల సీట్లన్నీ ఖాళీగా కనిపించాయి. హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు రద్దీగా మారాయి. ప్రయాణికులతో విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ కిటకిటలాడింది. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే 200కు పైగా బస్సు సర్వీసుల్లో సీట్లన్నీ నిండిపోయాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాలకు అదనపు సర్వీసులు ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు.

గుంటూరులో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ దందా - ప్రశ్నిస్తే బెదిరింపులు

అంతా మా ఇష్టం - అనధికార బస్టాప్‌లతో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ దందా

