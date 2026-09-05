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తెలంగాణ ప్రజలపై మరో భారం - కనీస ఆటో ఛార్జీ రూ.30కి పెంపు!

మొదటి 1.6 కిలోమీటర్లకు కనీస ఛార్జీగా రూ.30 - తర్వాత ప్రతి కి.మీ.కు రూ.14గా నిర్ణయం - నిమిషానికి 75 పైసల వెయిటింగ్ ఫీజ్ - పెరిగిన వ్యయాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న కమిటీ

Auto Fare hike Proposals In Telangana
ఆటోల కనీస ఛార్జీ పెంపునకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 10:43 AM IST

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Auto Fare Hike Proposals in Telangana : రాష్ట్రంలో ఆటో ఛార్జీలను పెంచాలని అధికారుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ప్రతిపాదిత రేట్ల ప్రకారం మొదటి 1.6 కిలోమీటర్లకు కనీస ఛార్జీ రూ.30గానూ, ఆ తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్‌కు రూ.14గానూ నిర్ణయించింది. అలాగే నిమిషానికి 75 పైసల వెయిటింగ్ ఛార్జీ, రాత్రివేళ ప్రయాణానికి సాధారణ ఛార్జీపై 50 శాతం అదనపు ఛార్జీ (సర్​ ఛార్జ్)ని విధించాలని కమిటీ సూచించింది. ఈ సిఫార్సులతో కూడిన నివేదికను రవాణా శాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ కె.ఇలంబర్తి ఇటీవల ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ఛార్జీల పెంపునకు సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ కానున్నాయి.

ఛార్జీల సవరణ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే? : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆటో, యాప్ ఆధారిత యూనియన్ల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏసీ) 14 డిమాండ్ల సాధన కోసం ఆగస్టు 7 నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆగస్టు 23న జరిగిన సమావేశంలో 15 రోజుల్లోగా ప్రతిపాదనలు సమర్పిస్తామని అధికారులు హామీ ఇవ్వడంతో వారు సమ్మె పిలుపును ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ ట్రాన్స్​పోర్ట్ కమిషనర్ సురేష్ రెడ్డి, ఎం​వీఐ శ్రీనివాస్, ఏఎం​వీఐలతో కూడిన బృందం తమ నివేదికను సమర్పించే ముందు కేరళ, దిల్లీ, కర్ణాటక (బెంగళూరు), మహారాష్ట్ర (ముంబయి)ల్లోని ఆటో ఛార్జీల విధానాలను అధ్యయనం చేసింది.

12 ఏళ్లుగా ఛార్జీలు పెంచలేదు : ఇంధన ధరలు, బీమా, ఇతర నిర్వహణ ఖర్చుల వంటి వ్యయాల ఆధారంగానే ఛార్జీల పెంపు సిఫార్సు చేసినట్లు నివేదికలో కమిటీ పేర్కొంది. వాహన ధర రూ.2.55 లక్షలు, బ్యాంక్ రుణ సదుపాయం 70 శాతం, డ్రైవర్ నెలవారీ జీతం రూ.25 వేలు సగటున రోజువారీ ప్రయాణ దూరం 163.8 కి.మీ వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ఆదాయాన్ని ఆర్జించే ప్రతి కిలోమీటర్‌కు నిర్వహణ వ్యయం రూ.13.53గా ఉంది. దీనివల్ల కిలోమీటర్‌కు రూ.14 ఛార్జీని సిఫార్సు చేశారు. గత 12 ఏళ్లుగా ఆటో ఛార్జీలలో ఎలాంటి మార్పు లేదని, ఇప్పుడు వాటిని పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికలో పేర్కొంది.

ఆటో సంఘాల కార్మికుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే :

  • ఈవీ ఆటోలను వెంటనే ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి అప్పగించే ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకోవాలి.
  • ఆటో, రవాణా రంగ కార్మికుల కోసం ఒక సంక్షేమ మండలిని ఏర్పాటు చేయాలి.
  • పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఆటో మీటర్ ఛార్జీలను పెంచాలి.
  • ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో వంటి వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రభుత్వం ఒక కొత్త యాప్‌ను తీసుకురావాలి.
  • ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోల ద్వారా అక్రమంగా నడుస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాలపై నిషేధం విధించాలి.
  • ఆటో డ్రైవర్లకు ఏటా రూ.12,000 ఆర్థిక సహాయం అందించాలి.
  • ఆటో డ్రైవర్లకు ఈ-చలాన్ జరిమానాల నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలి.
  • హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమంగా తిరుగుతున్న ఇతర జిల్లాల ఆటోలపై నిషేధం విధించాలి.
  • వాహన్ సారథి పోర్టల్‌లో ఆటో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కేటగిరీని యథాతథంగా కొనసాగించాలి.
  • జీవో నంబర్​ 60 ప్రకారం రవాణా వాహనాలకు తప్పనిసరి చేసిన రేడియం స్టిక్కర్ల నిబంధన నుంచి ఆటోలకు మినహాయింపు ఇవ్వాలి.

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