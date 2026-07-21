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అతివేగంగా వెళ్తున్న వాహనాలపై నిఘా - ప్రతి 10 కిలోమీటర్లకు ఒక 'రాడార్ స్పీడ్ లేజర్ గన్​'

రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేందుకు రాడార్​ స్పీడ్​ గన్స్​ - ప్రతి పది కిలోమీటర్​కు ఒకటి - 1,000 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న జాతీయ రహదారులపై రాడార్ ఆధారిత లేజర్ స్పీడ్ గన్‌లను ఏర్పాటు

Radar Speed Laser Guns On ORR
Radar Speed Laser Guns On ORR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:22 PM IST

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Radar Speed Laser Guns On ORR : రాష్ట్రంలో కొందరు రోడ్లు విశాలంగా ఉన్నాయని, వానాలను అతివేగంగా నడుపుతుంటారు. ఇక ముందు కూడా అలా వెళ్లవచ్చు అని అనుకుంటే పొరపాటే. రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు ఏపీ రవాణా శాఖ సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేయబోతోంది. వాహనాల అతివేగానికి కళ్లెం వేసేలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై అత్యాధునిక 'రాడార్ స్పీడ్ లేజర్ గన్ల'ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. నిర్దేశిత పరిమితి దాటి ప్రయాణించే వాహనాలను ఇవి ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తించి చలాన్లు విధిస్తాయి. ఇందుకోసం రూ. 21 కోట్ల రోడ్డు భద్రతా నిధులతో టెండర్లను కూడా రవాణా శాఖ దాదాపు ఖరారు చేసింది. ఇకపై హైవేలపై డేగకన్ను నిఘా ఎలా ఉండబోతుందో, ఏయే మార్గాల్లో ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయో అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

జాతీయ రహదారులపై ఇకపై అతివేగంతో వాహనాలు నడపడం కుదరదు. రహదారుల వెంబడి ప్రతి పది కిలోమీటర్లకు ఒకచోట చొప్పున ఈ పరికరాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అతివేగాన్ని సమర్థవంతంగా అరికట్టనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 1,000 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న జాతీయ రహదారులపై రాడార్ ఆధారిత లేజర్ స్పీడ్ గన్‌లను ఏర్పాటు చేయడానికి టెండర్లు పిలిచి, కాంట్రాక్టర్‌ను ఖరారు చేశారు.

ఈ రహదారుల ఎంపిక : ఈ పరికరాలను రహదారి పక్కన ఉండే స్తంభాలకు అమర్చుతారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం కోల్‌కతా-చెన్నై, విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారులను ఎంపిక చేశారు. ఇచ్చాపురం (ఏపీ-ఒడిశా సరిహద్దు) నుంచి టాడా (తమిళనాడు సరిహద్దు) వరకు, విజయవాడ నుంచి గరికపాడు (తెలంగాణ సరిహద్దు) వరకు ఉన్న మార్గాల్లో ప్రతి పది కిలోమీటర్లకు ఒకచోట వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ 1,000 కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్ కోసం మొత్తం 100 స్పీడ్ గన్‌లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఏదైనా వాహనం నిర్ణీత వేగ పరిమితిని దాటితే, ఆ ఉల్లంఘనను స్పీడ్ గన్ నమోదు చేస్తుంది. వాహన యజమానికి వెంటనే ఆన్‌లైన్ ద్వారా జరిమానా నోటీసు జారీ చేస్తారు.

రూ. 21 కోట్ల కేటాయింపు : స్పీడ్ లేజర్ గన్‌లతో పాటు 57 బ్రీత్ అనలైజర్లను (breath analyzers) కొనుగోలు చేయడానికి రవాణా శాఖ రోడ్డు భద్రతా నిధుల నుంచి రూ. 21 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఇందుకోసం బిడ్లు ఆహ్వానించారు. సాంకేతిక కమిటీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించింది. స్పీడ్ గన్‌ల సరఫరా కోసం 'మెడికల్ సెన్సార్ ఇండియా లిమిటెడ్' ఎంపిక కాగా, బ్రీత్ అనలైజర్ల కోసం అదే సంస్థకు చెందిన 'నిసార్ హార్డ్‌వేర్' ఎంపికైంది. ప్రభుత్వ ఈ-మార్కెట్‌ప్లేస్ (GeM) పోర్టల్‌లో నిర్ణయించిన ధరల ప్రకారం సరఫరాదారులకు చెల్లింపులు జరుగుతాయి. ఈ బ్రీత్ అనలైజర్లను మోటారు వాహన తనిఖీ అధికారులకు (MVIs) అందజేస్తారు.

పోలీసు శాఖకు కూడా రూ. 20.60 కోట్ల రోడ్డు భద్రతా నిధులు కేటాయించారు. ఈ నిధులను ఉపయోగించి, ఆ శాఖ 1,300 బ్రీత్ అనలైజర్లు, 78 స్పీడ్ గన్‌లు, 7,000 బ్లింకర్లు, 5,000 బ్రీతింగ్ ఫిల్టర్లు, 5,000 ట్రాఫిక్ కోన్‌లు, 2,500 ఎల్‌ఈడీ (LED) స్టడ్స్, రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్లు, 6,000 సైన్‌బోర్డులు, 5,500 స్ప్రింగ్ పోస్ట్‌లు, ఇతర పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తోంది. అదనంగా కృష్ణా జిల్లా పోలీసులకు రూ.2 కోట్ల రోడ్డు భద్రతా నిధులు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పోలీసులకు రూ.56 లక్షల నిధులు కేటాయించారు.

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SPEED LASER GUNS ON ORR

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