డేటా సెంటర్లకు నిరంతర విద్యుత్ - భారీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు
ఉత్తరాంధ్రను అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కేంద్రంగా మార్చాలని ప్రభుత్వం అడుగులు - నిరంతర విద్యుత్ అందించేందుకు భారీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ - 2034 నాటికి 15 గిగావాట్ల విద్యుత్ సరఫరా సామర్థ్యం తీసుకురావడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 2:05 PM IST
Transmission Network for Data Centers : ఉత్తరాంధ్రను దేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో ఏర్పాటు కానున్న డేటా సెంటర్లకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా అందించేందుకు భారీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. 2034 నాటికి 15 గిగావాట్ల విద్యుత్ సరఫరా సామర్థ్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి.
కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ సేవల విస్తరణతో డేటా సెంటర్లకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ ప్రాంతంలో ఏర్పాటయ్యే డేటా సెంటర్లకు దాదాపు 9.1 గిగావాట్ల విద్యుత్ అవసరమవుతుందని ఇంధనశాఖ అంచనా వేస్తోంది. 2036-37 నాటికి మొత్తం డిమాండ్ 15 గిగావాట్లకు చేరుతుందని భావిస్తోంది. ఈ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒడిశా నుంచి వచ్చే జాతీయ విద్యుత్ గ్రిడ్తో ఉత్తరాంధ్ర ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ను అనుసంధానించే ప్రణాళికను ట్రాన్స్కో రూపొందించింది. కొత్త విద్యుత్ లైన్లు, సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణం ద్వారా జాతీయ గ్రిడ్ నుంచి విద్యుత్ను సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
ప్రత్యేక సబ్స్టేషన్లు నిర్మించనున్న సంస్థలు: అదే సమయంలో రాయలసీమలోని పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే గ్రీన్ ఎనర్జీని ఉత్తరాంధ్రకు తరలించేందుకు ప్రతిపాదించిన రూ.21,800 కోట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్తో కూడా ఈ నెట్వర్క్ను అనుసంధానించనున్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో డేటా సెంటర్లకు పెద్దఎత్తున పచ్చ విద్యుత్ అందే అవకాశం ఉంది. పెందుర్తి, అచ్యుతాపురం, పలాస, పద్మనాభం, మాకవరపాలెం ప్రాంతాల్లో 765 కెవీ, 400 కెవీ, 220 కెవీ సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. తర్లువాడ, ముడసర్లోవ, పోలిపల్లి, చిన్నిపాలెం ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలే ప్రత్యేక సబ్స్టేషన్లను నిర్మించనున్నాయి.
ఇంధనశాఖ అంచనాలు ఇవీ:
- విశాఖ ప్రాంతంలో ఏర్పాటయ్యే డేటా సెంటర్లకు 9.1 గిగావాట్ల విద్యుత్ అవసరం.
- 2036-37 నాటికి మొత్తం విద్యుత్ డిమాండ్ సుమారు 15 గిగావాట్లకు చేరుతుందని అంచనా. ఈ అవసరాలను తీర్చేందుకు వీలుగా నెట్వర్క్ అభివృద్ధిపై ఏపీ ట్రాన్స్కో దృష్టి పెట్టింది.
- విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు, కొత్త సబ్స్టేషన్ల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలను రూపొందించింది. పెందుర్తి, మరడాం, అచ్యుతాపురం, పలాస, పద్మనాభం, మాకవారిపాలెంలో నెట్వర్క్ అనుసంధానానికి 765 కె.వి., 220 కె.వి. సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది.
- తర్లువాడ, ముడసర్లోవ, పోలిపల్లి, చిన్నిపాలెం వద్ద డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలు కొత్త సబ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తాయి.
డిజిటల్ మౌలిక వసతుల కేంద్రంగా ఎదిగే అవకాశాలు: రాంబిల్లి డేటా సెంటర్ క్లస్టర్ అభివృద్ధిపై ట్రాన్స్కో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. కాకినాడ ఎస్ఈజెడ్ నుంచి అచ్యుతాపురం, పెందుర్తి, రాంబిల్లి ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. మరోవైపు పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ పెందుర్తిలో 765 కెవీ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. గూగుల్, రిలయన్స్, టీసీఎస్ హైపర్ వాల్ట్, కంట్రోల్ ఎస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు విశాఖ ప్రాంతంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు రావడంతో, భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం దేశంలోనే కీలక డిజిటల్ మౌలిక వసతుల కేంద్రంగా ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
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