‘మహానాడు’ చరిత్రలో తొలిసారి - ఓ ట్రాన్స్జెండర్కు వేదికపై మాట్లాడే అవకాశం
మహానాడులో తొలిసారి ట్రాన్స్ జెండర్కు మాట్లాడే అవకాశం - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన ఎమ్మెల్యే గాళ్లా మాధవి పీఏ ట్రాన్స్ జెండర్ వర్షిణీ ప్రసంగం - అవకాశం ఇవ్వడం ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందన్న వర్షిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:06 AM IST
మహానాడులో తొలిసారి ట్రాన్స్ జెండర్కు మాట్లాడే అవకాశం లభించింది. ఎమ్మెల్యే గాళ్లా మాధవి పీఏ ట్రాన్స్ జెండర్ వర్షిణీ ప్రసంగం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమంలో తన లాంటి ట్రాన్స్ జెండర్స్కు అవకాశం ఇవ్వడం ఎంతో గర్వకారణంగా భావిస్తున్నానని వర్షిణీ అన్నారు. చీకటి రాజ్యంలో మూలిగి పోయిన తమ బతుకుల్లో వెలుగులు నింపిన నాయకుడు చంద్రబాబు అని వెల్లడించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాత ఏ ప్రభుత్వం తీసుకొని గొప్ప నిర్ణయం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకొందని ప్రసంసించారు.
ట్రాన్స్ జెండర్స్కు గుర్తింపును ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అని ట్రాన్స్ జెండర్ వర్షిణీ అన్నారు. ట్రాన్స్ జెండర్స్కు సొంత ఇళ్లు, పింఛన్లు ఇచ్చి ఆర్థిక భరోసా కల్పించారని తెలిపారు. వెలుగులు వచ్చిన తమ జీవితాల్లో గత ప్రభుత్వం చీకటి నింపాలని చూసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2024లో ప్రభుత్వం మారింది, మళ్లీ తమ జీవితాలు మార్పు మొదలైందన్నారు.
టాన్స్ జెండర్స్ జీవితాల్లో వెలుగులు : తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోనే టాన్స్ జెండర్స్ జీవితాలు మెరుగుపడ్డాయని వర్షిణీ వ్యాఖ్యానించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం స్టేట్ వెల్ఫేర్ ట్రాన్స్ జెండర్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసిందని గుర్తు చేశారు. అందులో ట్రాన్స్ జెండర్కి అవకాశం ఇచ్చారన్నారు. పీఏగా అవకాశం కల్పించిన గళ్లా మాధవికి ఎప్పటికీ రుణ పడి ఉంటానన్నారు.
" 2014-19లో ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయని గొప్ప ఆలోచన సీఎం చంద్రబాబు చేశారు. మాకోసం స్టేట్ వెల్ఫేర్ ట్రాన్స్ జెండర్ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. మమ్మల్ని కూడా గుర్తించి, పెన్షన్లు, గృహాలు కల్పించారు. ఇలా వెలుగులు వచ్చిన మా జీవితాల్లో గత ప్రభుత్వం చీకటి నింపాలని చూసింది. రోజూ బాధ పడుతూ, కుంగిపోతున్న సమయంలో 2024లో రాష్ట్ర ప్రజలు గొప్ప రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అప్పడు ప్రభుత్వం మారింది, మళ్లీ మా జీవితాలు మారాయి." - ట్రాన్స్ జెండర్ వర్షిణీ, ఎమ్మెల్యే గాళ్లా మాధవి పీఏ
మహిళలకు ఆత్మస్థైర్యం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం : మరోవైపు మహిళలను గౌరవించడం, మహిళలకు అవకాశం కల్పించడం, మహిళలకు ఆత్మస్థైర్యం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని మహిళ నేతలు స్పష్టం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు కార్యక్రమంలో మహిళా సాధికారతపై మహిళ నేతలు మాట్లాడుతూ, మహిళ అంటే ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి, కుటుంబానికి ధైర్యం, సమాజానికి స్ఫూర్తి అని నమ్మింది మన తెలుగుదేశం పార్టీనేనని గుర్తు చేశారు.
భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో మహిళా సాధికారతకు 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' (చట్టసభల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్) ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని మహిళ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కేవలం సంఖ్యాపరమైన మార్పు కోసం తెచ్చింది కాదు, దేశ విధానాల్లో మహిళల స్వరం బలంగా వినిపించేందుకు రాజకీయ నిర్ణయాల్లో వారికి సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు తెచ్చిన గొప్ప సంస్కరణ అని గుర్తు చేశారు.
మహిళా సాధికారిత మాటల్లో కాదు, చేతల్లో చేసి చూపిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని స్పష్టం చేశారు. మహిళ బలపడితే కుటుంబం బలపడుతుందని, తద్వారా సమాజం బలపడుతుందని బలంగా నమ్మే పార్టీ తెలుగుదేశం అని వివరించారు. అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తే తెలుగుదేశం పార్టీలో యోధులు పుట్టుకొస్తారని గొడ్డలి పార్టీకి అర్థమై ఉంటుందన్నారు. ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకూ తిప్పికొట్టాలని మహానాడులో మహిళా నేతలందరూ పిలుపునిచ్చారు.
