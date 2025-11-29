ETV Bharat / state

ట్రాన్స్‌కో డీఈకి ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ టార్చర్ - రూ.34.65 లక్షలు దోచుకున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు

రూ.600 కోట్ల స్కామ్ పేరుతో భయపెట్టిన వైనం - లోన్ తీసుకుని మరీ డబ్బులు పంపిన బాధితుడు - విజయవాడలో వెలుగుచూసిన దారుణ ఘటన

VIJAYAWADA CYBER CRIME
Vijayawada Digital Arrest Scam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada Digital Arrest Scam: 'హలో మేము సైబర్ క్రైమ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. మీ పేరు మీద పెద్ద కేసులు నమోదయ్యాయి. సీబీఐ అరెస్టు వారెంట్ జారీ చేసింది' అని ఒక్క ఫోన్ కాల్. అంతే ఆ అధికారి గుండె ఆగిపోయినంత పనైంది. సమాజంలో గౌరవంగా బతుకుతున్న ఓ గెజిటెడ్ అధికారిని సైబర్ నేరగాళ్లు భయం గుప్పిట్లో బంధించారు. లేని నేరాలను అతనికి అంటగట్టారు. జాతీయ భద్రత పేరుతో నోరు మెదపకుండా చేశారు. చివరకు బ్యాంకు నుంచి అప్పు చేయించి మరీ రూ. 34.65 లక్షలు కాజేశారు. ఎనికేపాడుకు చెందిన ట్రాన్స్‌కో డీఈఈకి జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

అసలేం జరిగింది?: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బాధితుడు విజయవాడ గుణదలలోని విద్యుత్ సౌధలో డివిజనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (డీఈఈ)గా పని చేస్తున్నారు. ఈ నెల 20న ఆయనకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తులు తాము 'ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్' అధికారులమని పరిచయం చేసుకున్నారు. 'మీ పేరుతో ఉన్న సిమ్ కార్డు నుంచి యువతులు, మహిళల నగ్న చిత్రాలు వెళ్లాయి. దీనిపై బెంగళూరులో 18 మంది ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదైంది. మీరు అర్జంటుగా రెండు గంటల్లో బెంగళూరు రావాలి' అని హుకుం జారీ చేశారు.

భయంకరమైన కట్టుకథలు: ఈ మాటలతో డీఈఈ కంగారుపడ్డారు. ఇదే అదనుగా నేరగాళ్లు కథను రక్తి కట్టించారు. మీ ఆధార్ నంబరును పరిశీలిస్తే, ముంబయిలో మానవ అక్రమ రవాణా, మనీలాండరింగ్ కేసులు ఉన్నట్లు తేలింది అని బాంబు పేల్చారు. 'కెనరా బ్యాంకులో మీ పేరుతో ఉన్న ఖాతాలో రూ. 3 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. ఆ డబ్బుతో ఫిలిప్పైన్స్, కంబోడియా, మయన్మార్ దేశాలకు విమాన టిక్కెట్లు బుక్ అయ్యాయి. రూ. 600 కోట్ల భారీ కుంభకోణంలో మీరు ఇరుక్కున్నారు. ఇందులో బడా నాయకులు, బ్యాంకు మేనేజర్ల పాత్ర ఉంది. ఇప్పటికే అరెస్టయిన సదాఖాన్ అనే నేరస్తుడితో మీకు సంబంధాలున్నాయి' అంటూ హడలెత్తించారు.

సుప్రీంకోర్టు పేరుతో గ్యాగ్ ఆర్డర్: బాధితుడు ఎవరినీ సంప్రదించకుండా ఉండేందుకు నేరగాళ్లు పక్కా ప్లాన్ వేశారు. ఈ నెల 20 నుంచి 23 వరకు నిత్యం డీఈఈతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ప్రతి రెండు గంటలకు తమకు అప్‌డేట్ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. 24న ఫోన్ చేసి 'కేసు సీబీఐకి బదిలీ అయ్యింది. అరెస్టు వారెంట్ కూడా వచ్చేసింది' అని చెప్పారు. 'ఇది జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన విషయం. ఈ విషయం మీ కుటుంబ సభ్యులకు గానీ, మిత్రులకు గానీ చెబితే సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ. 5 లక్షల జరిమానా పడుతుంది' అని తీవ్రంగా భయపెట్టారు.

అప్పు చేయించి మరీ దోపిడీ: బాధితుడు పూర్తిగా లొంగిపోయాక అసలు విషయం బయటపెట్టారు. 'మీ ఖాతాలో జరిగిన రూ. 3 కోట్ల లావాదేవీల్లో పది శాతం, అంటే రూ. 30 లక్షలు వెంటనే డిపాజిట్ చేయాలి. విచారణ పూర్తయ్యాక తిరిగి ఇచ్చేస్తాం' అని నమ్మించారు. తన దగ్గర అంత డబ్బు లేదని డీఈఈ ప్రాధేయపడ్డారు. అయితే బ్యాంకు లోన్ తీసుకోండి అని ఉచిత సలహా ఇచ్చారు. భయంతో వణికిపోయిన డీఈఈ, వెంటనే ఎస్బీఐకి వెళ్లి రూ. 35 లక్షలు వ్యక్తిగత రుణం తీసుకున్నారు. ఈ నెల 26న నేరగాళ్లు సూచించిన హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా రూ. 34.65 లక్షలు బదిలీ చేశారు.

నకిలీ రసీదుతో నమ్మకం: డబ్బు పంపిన తర్వాత డీఈఈ రసీదు అడిగారు. నేరగాళ్లు ఏమాత్రం తడబడకుండా 'ఆదాయపు పన్ను శాఖ' పేరుతో నకిలీ రసీదును వాట్సాప్‌లో పంపించారు. ఆ తర్వాత వారి ఫోన్లు పని చేయకపోవడంతో తాను మోసపోయానని డీఈఈ గ్రహించారు. వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. శుక్రవారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

భీమవరంలో డిజిటల్ దోపిడీ గుట్టు రట్టు - రికార్డు స్థాయిలో రూ.42 లక్షలు రికవరీ

కాంబోడియాలో శిక్షణ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వల విసురుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

TAGGED:

TRANSCO DEE CYBER FRAUD
AP CYBER CRIME
DEE CYBER CRIME IN AP
DIGITAL ARREST SCAM
HUMAN TRAFFICKING MONEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.