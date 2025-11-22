ETV Bharat / state

మా అన్నయ్య పెళ్లికి 'తీన్​మార్​ ఆడాల్సిందే' - వేడుకలో స్టార్​ అవ్వాల్సిందే

ఈ మధ్యకాలంలో వేడుక ఏదైనా డ్యాన్స్​ పర్ఫార్మెన్స్​ ఉండాల్సిందే - పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఆటపాటలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్న ఇరు కుటుంబాల్లోని బంధువులు, యువతీ యువకులు

Performing Special Dance at Wedding Ceremony
Performing Special Dance at Wedding Ceremony (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 11:34 AM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Performing Special Dance at Wedding Ceremony : ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్ల తంతు మామూలుగా ఉండటం లేదు. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే వివాహ వేడుకను పండగ వాతావరణంలో జరిపించేందుకు ఇరు కుటుంబాలు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. సంబంధం కుదిరిన వెంటనే వధూవరుల ప్రీ వెడ్డింగ్​ షూట్​, పెళ్లికి ముందు హల్దీ వేడుక, తర్వాత రిసెప్షన్​ గ్రాండ్​గా నిర్వహించేలా ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. తమ వారి వేడుకలో స్నేహితులు, బంధువులే ఆటపాటలతో ఆకట్టుకుని ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు.

త్వరలో అన్నయ్య పెళ్లి ఉంది. పెళ్లికి ధూంధాం చేయాల్సిందే. మరో నెల రోజుల్లో చెల్లి పెళ్లి ఉంది. ఈ వేడుకలో మనమంతా కలిసి ఓ డ్యాన్స్​ పర్ఫార్మెన్స్​ చేద్దాం అంటూ ఇలా పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఆటపాటలకు స్నేహితులు, బంధువులు, ఇరు కుటుంబాల్లోని పెద్దలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. నృత్యాలు, కేరింతల మధ్య సంగీత్​ నైట్​ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. డ్యాన్సుల కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకుంటున్నారు.

నగరంలో 100 మందిపైగా కొరియోగ్రాఫర్లు : 'మనం డ్యాన్స్​ వేస్తే మామూలుగా ఉండొద్దు మామా' అంటూ నృత్య ప్రదర్శనకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇలాంటి వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుని మరీ డ్యాన్స్​లు చేస్తున్నారు. దీని కోసం హైదరాబాద్​లో సుమారు 100 మందికి పైగా కొరియోగ్రాఫర్లు ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్​లో శిక్షణ ఇస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. అలాగే ఆన్​లైన్​లో జిల్లాల్లోని వారికీ ట్రైనింగ్​ అందిస్తున్నారు.

పెళ్లిళ్లో బాలీవుడ్​ స్టెప్పులు : ఇలా పెళ్లి వేడుకలో సులువైన బాలీవుడ్​ స్టెప్పులు (హిప్ హాప్​, కాంటెంపరరీ), గ్రూప్​ డ్యాన్స్​ (కుటుంబం మొత్తం), కపుల్​ డ్యాన్స్​ (వధువు, వరుడు), సోలో (వధువుల కోసం ప్రత్యేకం) విభాగాలుగా కళాకారులు శిక్షణ అందిస్తున్నారు. ఈ డాన్సులు మొత్తం 15 నుంచి 45 నిమిషాల ప్రదర్శన ఉండేలా టాలీవుడ్​, బాలీవుడ్​, ఇంగ్లీష్​ పాటలను ఎంచుకుంటున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్‌ : ఇక పెళ్లిళ సీజన్​ వస్తే కొరియోగ్రాఫర్లు బాగా బిజీ అయిపోతున్నారు. కొరియోగ్రఫీ శిక్షకుల వివరాలు, వారి ప్రదర్శనలు ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉండటంతో సులువుగా సంప్రదించి వేడుకకు రెండు నెలల ముందు నుంచే కుటుంబాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఇందులో ఫ్యామిలీ గ్రూప్​ డ్యాన్స్​లు, ఫొటోగ్రఫీ కలిపి చేసే వారు, కస్టమ్​ కొరియోగ్రఫీ, థీమ్ ​బెస్ట్​ (ఫ్యూజన్​), ట్రెడిషనల్​ వెడ్డింగ్​ డ్యాన్స్​ స్పెషలిస్ట్​లు అందుబాటులో ఉన్నారు. 15 నుంచి 30 నిమిషాల ప్రదర్శన కొరియోగ్రఫీకి రూ.20,000 నుంచి రూ.1,00,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇందులో కుటుంబ ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి 4 నుంచి 6 పాటలు ఎంచుకోవచ్చు. 10 నుంచి 50 మంది వరకు పాల్గొనవచ్చు. రెండు నుంచి మూడు సెషన్లు రిహార్సల్స్​ చేయిస్తున్నారు.

Last Updated : November 22, 2025 at 11:46 AM IST

