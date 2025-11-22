మా అన్నయ్య పెళ్లికి 'తీన్మార్ ఆడాల్సిందే' - వేడుకలో స్టార్ అవ్వాల్సిందే
ఈ మధ్యకాలంలో వేడుక ఏదైనా డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాల్సిందే - పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఆటపాటలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్న ఇరు కుటుంబాల్లోని బంధువులు, యువతీ యువకులు
Published : November 22, 2025 at 11:34 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 11:46 AM IST
Performing Special Dance at Wedding Ceremony : ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్ల తంతు మామూలుగా ఉండటం లేదు. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే వివాహ వేడుకను పండగ వాతావరణంలో జరిపించేందుకు ఇరు కుటుంబాలు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. సంబంధం కుదిరిన వెంటనే వధూవరుల ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్, పెళ్లికి ముందు హల్దీ వేడుక, తర్వాత రిసెప్షన్ గ్రాండ్గా నిర్వహించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తమ వారి వేడుకలో స్నేహితులు, బంధువులే ఆటపాటలతో ఆకట్టుకుని ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు.
త్వరలో అన్నయ్య పెళ్లి ఉంది. పెళ్లికి ధూంధాం చేయాల్సిందే. మరో నెల రోజుల్లో చెల్లి పెళ్లి ఉంది. ఈ వేడుకలో మనమంతా కలిసి ఓ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేద్దాం అంటూ ఇలా పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఆటపాటలకు స్నేహితులు, బంధువులు, ఇరు కుటుంబాల్లోని పెద్దలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. నృత్యాలు, కేరింతల మధ్య సంగీత్ నైట్ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. డ్యాన్సుల కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకుంటున్నారు.
నగరంలో 100 మందిపైగా కొరియోగ్రాఫర్లు : 'మనం డ్యాన్స్ వేస్తే మామూలుగా ఉండొద్దు మామా' అంటూ నృత్య ప్రదర్శనకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇలాంటి వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుని మరీ డ్యాన్స్లు చేస్తున్నారు. దీని కోసం హైదరాబాద్లో సుమారు 100 మందికి పైగా కొరియోగ్రాఫర్లు ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్లో శిక్షణ ఇస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. అలాగే ఆన్లైన్లో జిల్లాల్లోని వారికీ ట్రైనింగ్ అందిస్తున్నారు.
పెళ్లిళ్లో బాలీవుడ్ స్టెప్పులు : ఇలా పెళ్లి వేడుకలో సులువైన బాలీవుడ్ స్టెప్పులు (హిప్ హాప్, కాంటెంపరరీ), గ్రూప్ డ్యాన్స్ (కుటుంబం మొత్తం), కపుల్ డ్యాన్స్ (వధువు, వరుడు), సోలో (వధువుల కోసం ప్రత్యేకం) విభాగాలుగా కళాకారులు శిక్షణ అందిస్తున్నారు. ఈ డాన్సులు మొత్తం 15 నుంచి 45 నిమిషాల ప్రదర్శన ఉండేలా టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, ఇంగ్లీష్ పాటలను ఎంచుకుంటున్నారు.
ఆన్లైన్లో బుకింగ్ : ఇక పెళ్లిళ సీజన్ వస్తే కొరియోగ్రాఫర్లు బాగా బిజీ అయిపోతున్నారు. కొరియోగ్రఫీ శిక్షకుల వివరాలు, వారి ప్రదర్శనలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉండటంతో సులువుగా సంప్రదించి వేడుకకు రెండు నెలల ముందు నుంచే కుటుంబాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఇందులో ఫ్యామిలీ గ్రూప్ డ్యాన్స్లు, ఫొటోగ్రఫీ కలిపి చేసే వారు, కస్టమ్ కొరియోగ్రఫీ, థీమ్ బెస్ట్ (ఫ్యూజన్), ట్రెడిషనల్ వెడ్డింగ్ డ్యాన్స్ స్పెషలిస్ట్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. 15 నుంచి 30 నిమిషాల ప్రదర్శన కొరియోగ్రఫీకి రూ.20,000 నుంచి రూ.1,00,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇందులో కుటుంబ ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి 4 నుంచి 6 పాటలు ఎంచుకోవచ్చు. 10 నుంచి 50 మంది వరకు పాల్గొనవచ్చు. రెండు నుంచి మూడు సెషన్లు రిహార్సల్స్ చేయిస్తున్నారు.
