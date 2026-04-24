రాజకీయాల్లో నేరగాళ్లతో పోరాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది: సీఎం చంద్రబాబు
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ల శిక్షణా తరగతులకు హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - సమకాలీన రాజకీయాలపై అవగాహన కల్పించుకోవాలని దిశానిర్దేశం - కిల్లర్ పార్టీతో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన
Published : April 24, 2026 at 6:30 PM IST
Training Sessions for Cluster Incharges at TDP Central Office: గొడ్డలి పార్టీ చేసే అరాచకాలను అనునిత్యం ప్రజలకు వివరిస్తూనే ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కిల్లర్ పార్టీతో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో క్లస్టర్ ఇంఛార్జ్ల శిక్షణా తరగతులకు సీఎం హాజరయ్యారు. శిక్షణా తరగతులకు వచ్చిన క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జులతో కాఫీ కబుర్లు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పార్టీ సిద్దాంతాలు, పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం ప్రభుత్వ పథకాలు వంటి అంశాలను ప్రస్తావించారు. ప్రతీ కార్యకర్తను నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దుతామని కేడర్ దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
సమకాలీన రాజకీయాలపై పూర్తి స్థాయి అవగాహన కల్పించుకోవాలని అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత కూడా వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న అరాచకాలను ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ప్రస్తుత పరిణామాల్లో క్రిమినల్స్తో రాజకీయం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందనే విషయాన్ని నిరంతరం గుర్తుపెట్టుకోవాలని అలానే ఇటీవల జరిగిన దస్తగిరి హత్య, ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బరితెగింపు వంటి అంశాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు.