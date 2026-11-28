గిరిజన యువతకు బ్యూటీషియన్ కోర్సుల్లో శిక్షణ - ఉపాధి బాటలో యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు!
Employment with Youth Training Centers : వరంగల్ జిల్లాలోని యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ల ద్వారా నిరుద్యోగ గిరిజన యువతకు ఉచిత వృత్తి విద్యా శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
Published : November 28, 2026 at 2:50 PM IST
ఒకప్పుడు మారుమూల కొండ ప్రాంతాల్లో, అడవుల్లో నివసించిన గిరిజన యువత, నేడు విద్య ద్వారా ఆధునిక సమాజంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. ఐటీడీఏ కల్పిస్తున్న ప్రోత్సాహం, శిక్షణతో కొందరు ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందుతుండగా, మరికొందరు స్వయం ఉపాధి రంగంలో రాణిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ పరిధిలోని 5 'యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ల' (వైటీసీ) ద్వారా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2,048 మంది శిక్షణ పొందారు. ముఖ్యంగా ఏటూరు నాగరంలో 190 మంది గిరిజన మహిళలకు బ్యూటీషియన్ కోర్సులో శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరిలో 50 మంది సొంతంగా బ్యూటీ పార్లర్లను ఏర్పాటు చేసుకొన్నారు. మరికొందరు వివిధ నగరాల్లోని బ్యూటీ సెలూన్లలో ఉపాధి పొందుతున్నారు.
మిరాకిల్ బ్యూటీ గార్డెన్లో ఉద్యోగం
ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండలం మాన్య తండాకు చెందిన గిరిజన యువతి లావుడ్య దివ్య, ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు. ఆమె ఏటూరునాగరంలోని వైటీసీలో బ్యూటీషియన్ కోర్సు పూర్తి చేశారు. ఒక జాబ్ మేళా ద్వారా వరంగల్లోని 'మిరాకిల్ బ్యూటీ గార్డెన్' సంస్థలో బ్యూటీ థెరపిస్ట్గా ఉద్యోగం సాధించారు.
ప్రస్తుతం ఆమె నెలకు రూ.16,000 వేతనం పొందడమే కాకుండా ఫేస్ ప్యాక్లు, మేకప్ వంటి సేవల ద్వారా అదనంగా మరో రూ.15,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. వ్యవసాయ కూలీలుగా పని చేస్తున్న తన తల్లిదండ్రులకు ఆమె ఆర్థికంగా ఎంతో అండగా నిలుస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో సొంతంగా బ్యూటీ క్లినిక్ ప్రారంభించి, మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించాలనేది ఆమె లక్ష్యం.
పెళ్లి కుమార్తె అలంకరణలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం
మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం గోవిందపురం గ్రామానికి చెందిన పాయం అను, ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ములుగులోని వైటీసీలో 98 రోజుల బ్యూటీషియన్ శిక్షణ పొందారు. ఈ కేంద్రం అందించిన సహకారంతో ఆమె హనుమకొండలోని జ్యోతి బ్లష్ బ్రైడల్ మేకోవర్లో ఉద్యోగం సాధించి, నెలకు రూ.17,000 వేతనం అందుకుంటున్నారు. ఉద్యోగంతో పాటు, ఇతర మహిళలకు, యువతులకు బ్యూటీ, స్టైలింగ్ సేవలు అందించడం ద్వారా ఆమె అదనంగా మరో రూ.20,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఆమె పెళ్లి కుమార్తె అలంకరణ, స్టైలింగ్లో ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని సాధించింది.
బ్యూటీ థెరపిస్ట్గా ఎంపిక
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పాలిమెల మండలం నీలంపల్లి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళ వాసం అరుణ బ్యూటీషియన్గా మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆమె కటారంలోని వై.టి.సిలో బ్యూటీషియన్ కోర్సులో శిక్షణ పొందారు. అదే వై.టి.సిలో నిర్వహించిన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ల ద్వారా ఆమె వరంగల్లోని 'అలంకార్ బ్యూటీ పార్లర్'లో బ్యూటీ థెరపిస్ట్గా ఎంపికయ్యారు. దీనికి గాను ఆమెకు నెలకు రూ.18,000 వేతనం లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో బ్యూటీ, స్టైలింగ్ సేవలను అందించడం ద్వారా ఆమె అదనంగా మరో రూ.20,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు.
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