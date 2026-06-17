స్కై డైవింగ్ శిక్షణ విమానం కూలి యూఎస్లో కర్నూలు వాసి మృతి
యూఎస్లో శిక్షణ విమానం కూలి సాయి కార్తీక్ వర్మ దుర్మరణం - మూడేళ్ల క్రితం ఎంఎస్ చేయడానికి యూఎస్ వెళ్లిన కార్తీక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:58 AM IST
Kurnool Young Man Dies in US Plane Crash: ఉద్యోగం కోసం అమెరికాకు వెళ్లిన కర్నూలు జిల్లా యువకుడు అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందాడు. అమెరికాలోని కాన్సాస్ స్టేట్లో స్కై డైవింగ్ శిక్షణ విమానం కూలిపోయిన ఘటనలో ఆ యువకుడు దుర్మరణం చెందడం బాధాకరం. కర్నూలులో ఉంటున్న తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం ఒక రోజు ఆలస్యంగా తెలిసింది.
కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం మండలం రాజానగర్ క్యాంపునకు చెందిన దాట్ల సాయి కార్తీక్వర్మ(24) ఎంఎస్ చేయడం కోసం మూడేళ్ల క్రితం యూఎస్ వెళ్లాడు. అతని తండ్రి బ్రమణ్యంరాజు టీడీపీ నేత. కార్తీక్వర్మ భీమవరంలో సీఎస్ఈ బీటెక్ పూర్తిచేసిన అనంతరం 2023లో ఎంఎస్ చేయడానికి అమెరికాకు వెళ్లారు. ఎంఎస్ పూర్తయ్యాక కార్తీక్కు ఉద్యోగం లభించలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం కాన్సాస్లో ఉంటూ ఓ తాత్కాలిక ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.
స్కైడైవింగ్లో శిక్షణ: ఎంఎస్ చేసినా ఉద్యోగం లభించకపోవడంతో స్కైడైవింగ్లో శిక్షణ పొందుతున్నాడు. త్వరగా ఉద్యోగం వస్తుందనే ఆలోచనతోనే ఓ స్కై డైవింగ్ శిక్షణ సంస్థలో చేరాడు. ఆదివారం ఉదయం శిక్షణలో భాగంగా టేకాఫ్ అయిన కొద్ది నిమిషాలకే విమానం కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదాన్ని మరో గ్రూపులో ఉన్న కొద్దిమంది తెలుగు విద్యార్థులు గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో 12 మంది పూర్తిగా కాలిపోయారని వారు తెలియజేశారు.
ఒక్కరోజు ఆలస్యంగా సమాచారం: రెండ్రోజుల క్రితం అంటే ఆదివారం ఉదయం ప్రమాదం జరిగితే కార్తీక్వర్మ తల్లిదండ్రుల ఫోన్ నంబర్లను తెలుసుకుని వారికి సమాచారం ఇవ్వడానికి దాదాపు ఒక రోజు సమయం పట్టింది. దాంతో సోమవారం మధ్యాహ్నం సుబ్రమణ్యంరాజుకు సమాచారం అందింది. భార్య అనారోగ్యం దృష్ట్యా ఆమెను స్వగ్రామమైన పశ్చిమగోదావరి జిల్లా దువ్వకు తీసుకెళ్లి ఆపై అక్కడ చెప్పారు. ఆ తర్వాత రోజైన మంగళవారం ఉదయం వారందరికీ సమాచారాన్ని చేరవేయడంతో విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
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