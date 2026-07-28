పోలీసుల అదుపులో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి - రేపు కోర్టులో హాజరు!
హైదరాబాద్ శివారులో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - అత్తాపూర్ పీఎస్ తరలిస్తున్న పోలీసులు - ఈ నెల 18న అత్తాపూర్ పీఎస్లో ఉదయ్పై కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 8:46 PM IST
Trainee IPS Uday Krishna Reddy in Police Custody: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ శివారులో కస్టడీలోకి తీసుకొని అత్తాపూర్ పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో తనపై వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై ఈ నెల 18న అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. లైంగికంగా వేధించడంతో పాటు వ్యక్తిగత వీడియోలను తన భర్తకు పంపించి ఇబ్బందులకు గురి చేశాడని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
విచారణలో భాగంగా నిందితుడు పేర్కొన్న రెండు చిరునామాల్లోనూ నోటీసులు ఇచ్చేందుకు వెళ్లగా పోలీసులకు అతడి ఆచూకీ లభించలేదు. సెల్ఫోన్ కూడా స్విచ్చాఫ్ వచ్చింది. దీంతో నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు తాజాగా అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసును పారదర్శకంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
కీలక పరిణామం: బాధితురాలైన ట్రైనీ ఐపీఎస్ మెడపై గొంతు నులిమినట్లు గాయాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని వైద్యులు గుర్తించారు. కేసు నమోదయిన రోజున బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా చెంప భాగంలో కమిలిన గాయాలు, ఎడమకాలు చర్మంపై గాయాలు గుర్తించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఇక అదుపులోకి తీసుకున్న ఉదయ్ను డీసీపీ లావణ్య, చార్మినార్ మహిళా పీఎస్ సీఐ విచారించనున్నారు. అనంతరం ఉప్పరపల్లి కోర్టులో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది.
అమానుష వేధింపులు : తోటి అధికారి ఉదయ్ ప్రవర్తించిన తీరుపై బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఏడాది జూన్ 23వ తేదీ నుంచి ఉదయ్ తనను వేధించడం మొదలుపెట్టాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. పదే పదే అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపుతూ మానసిక క్షోభకు గురిచేశాడని ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగకుండా, వేరే వారితో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశాడని వాపోయారు. తన చేతిలో నుంచి బలవంతంగా మొబైల్ ఫోన్ లాక్కున్నాడని చెప్పారు. అందులోని వ్యక్తిగత మెసేజ్లు చూసి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడని వివరించారు. తన వ్యక్తిగత వీడియోలను రహస్యంగా తీశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ వీడియోలను తన భర్తకు పంపి, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు.
లేఖలో కీలక విషయాలు : ఈ కేసు వ్యవహారంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించి గతంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతడు ఆస్పత్రిలో చేరడానికి ముందు ఓ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్తో తనకు ఉన్న సంబంధం గురించి ఉదయ్ ప్రస్తావించాడు. ట్రైనీ ఐపీఎస్ బ్యాచ్మేట్తో తాను ఏడాదిగా సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు అందులో పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి తన వద్ద వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని లేఖలో స్పష్టం చేశాడు.
కేసు కొట్టివేయాలంటూ కోర్టుకు : తనపై అత్తాపూర్ పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద నమోదు చేసిన కేసును రద్దు (క్వాష్) చేయాలంటూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇటీవల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ, మరోవైపు పోలీసుల దర్యాప్తు సమాంతరంగా కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే అతని ఆచూకీ లభించలేదు. అయితే తాజాగా పోలీసులు హైదరాబాద్ శివారులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మహిళా ఐపీఎస్పై వేధింపుల కేసు - అజ్ఞాతంలోకి నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి
మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు