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మహిళా ఐపీఎస్‌పై వేధింపుల కేసు - అజ్ఞాతంలోకి నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి

మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌పై వేధింపుల కేసులో ట్విస్టు - పరారీలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి - రెండు చిరునామాల్లో గాలించిన పోలీసులు - విచారణ బాధ్యతలు చేపట్టిన మహిళా భద్రతా విభాగం

Uday Krishna Reddy Case Update
Uday Krishna Reddy Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 12:11 PM IST

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Uday Krishna Reddy Case Update : తోటి మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణిని వేధించిన కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాడు. జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో తనను వేధించాడంటూ బాధిత మహిళా అధికారిణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న నిందితుడు ఉదయ్ ప్రస్తుతం పోలీసులకు అందుబాటులో లేకుండా పోయారు.

ఆ రెండు అడ్రస్‌లలో ఆచూకీ గల్లంతు : బాధిత అధికారిణి ఫిర్యాదు మేరకు ఈ నెల 18న అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేసు దర్యాప్తు బాధ్యతలను ఉన్నతాధికారులు మహిళా భద్రతా విభాగానికి (ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్) అప్పగించారు. విచారణలో భాగంగా నోటీసులు ఇచ్చేందుకు పోలీసులు వెళ్లారు. నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించిన రెండు చిరునామాలకు వెళ్లిన పోలీసులకు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. ఆ రెండు చోట్లా అతడి ఆచూకీ లభించలేదు. అతడి మొబైల్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ఛాఫ్ వస్తోందని పోలీసులు తాజాగా వెల్లడించారు.

అమానుష వేధింపులు : తోటి అధికారితో ఉదయ్ ప్రవర్తించిన తీరుపై బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఏడాది జూన్ 23వ తేదీ నుంచి ఉదయ్ తనను వేధించడం మొదలుపెట్టాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. పదే పదే అసభ్యకరమైన మెసేజ్‌లు పంపుతూ మానసిక క్షోభకు గురిచేశాడని ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగకుండా, వేరే వారితో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశాడని వాపోయారు. తన చేతిలో నుంచి బలవంతంగా మొబైల్ ఫోన్ లాక్కున్నాడని చెప్పారు. అందులోని వ్యక్తిగత మెసేజ్‌లు చూసి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడని వివరించారు. తన వ్యక్తిగత వీడియోలను రహస్యంగా తీశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ వీడియోలను తన భర్తకు పంపి, బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు.

లేఖలో కీలక విషయాలు : ఈ కేసు వ్యవహారంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించి గతంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం, అంతకుముందు ఓ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్‌తో తనకు ఉన్న సంబంధం గురించి ఉదయ్ ప్రస్తావించాడు. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్‌మేట్‌తో తాను ఏడాదిగా సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు అందులో పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి తన వద్ద వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని లేఖలో స్పష్టం చేశాడు.

కేసు కొట్టివేయాలంటూ కోర్టుకు : తనపై అత్తాపూర్ పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద నమోదు చేసిన కేసును రద్దు (క్వాష్) చేయాలంటూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇటీవల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ, మరోవైపు పోలీసుల దర్యాప్తు సమాంతరంగా కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే అతడు పరారీ కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం మొబైల్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

మహిళా ఐపీఎస్​పై వేధింపులు - తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ కృష్ణారెడ్డి

'ఏడాదిగా ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉన్నా' - ఆత్మహత్యాయత్నానికి ముందు ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డి లేఖ

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