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లైంగిక ఆరోపణల కేసు - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం

శానిటైజర్‌ తాగి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం - ఉదయ్‌ను వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించిన బంధువులు - ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్

UDAY KRISHNA REDDY ATTEMPT END LIFE
UDAY KRISHNA REDDY ATTEMPT END LIFE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 11:38 AM IST

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Uday Krishna Reddy Attempt End Life : లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏపీకి చెందిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్​లో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఆదివారం మోతీనగర్‌లోని బంధువు ఇంటికి వచ్చిన అతను శానిటైజర్ తాగి బలవనర్మణానికి యత్నించాడు. గమనించిన బంధువులు అతడిని ఎస్​ఆర్​ నగర్​లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి తరలించగా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. మరోవైపు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై లైంగిక ఆరోపణల కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

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UDAY KRISHNA REDDY ATTEMPT END LIFE

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