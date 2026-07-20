లైంగిక ఆరోపణల కేసు - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం
శానిటైజర్ తాగి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం - ఉదయ్ను వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించిన బంధువులు - ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్
UDAY KRISHNA REDDY ATTEMPT END LIFE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 11:38 AM IST
Uday Krishna Reddy Attempt End Life : లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏపీకి చెందిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్లో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఆదివారం మోతీనగర్లోని బంధువు ఇంటికి వచ్చిన అతను శానిటైజర్ తాగి బలవనర్మణానికి యత్నించాడు. గమనించిన బంధువులు అతడిని ఎస్ఆర్ నగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి తరలించగా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. మరోవైపు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై లైంగిక ఆరోపణల కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.