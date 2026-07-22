మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో కీలక మలుపు!
మహిళా భద్రతా విభాగానికి ట్రైనీ ఐపీఎస్ల కేసును అప్పగించిన ఉన్నతాధికారులు - షీటీమ్స్ డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షణలో కేసు దర్యాప్తు సాగనున్నట్లు సమాచారం
Published : July 22, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 7:35 AM IST
Trainee IPS officers Case Handed Over Women Safity Wing : నేషనల్ పోలీసు అకాడమీలో(ఎన్పీఏ) మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల కేసు రోజుకో కీలక మలుపు తిరుగుతోంది. కేసు పర్యవేక్షణ బాధ్యతను ఉన్నతాధికారులు మహిళా భద్రతా విభాగానికి అప్పగించారు. షీటీమ్స్ డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షణలో ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగనున్నట్టు సమాచారం. సోమవారం ఉదయం అపస్మారకస్థితిలో ఎస్సార్నగర్లోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరిన నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఆరోగ్యం కుదుటపడినట్లు సమాచారం. బుధవారం ఆయన్ను హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్ఛార్జి చేయనున్నట్టు తెలిసింది.
తనపై ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్లుగా మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ చేసిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం విధితమే. అనంతరం తన ఆత్మహత్యకు బాధితురాలితో పాటు నలుగురు వ్యక్తులు కారణమంటూ నిందితుడి పేరుతో ఉన్న సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన ఎలాంటి విషపదార్థం తీసుకోలేదని మెడికల్ చెకప్లో తేలడంతో కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. నిందితుడు కోలుకున్నాక వివరాలు సేకరించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేయనున్నారు.
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి : తనపై అత్తాపూర్ ఠాణాలో నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి మంగళవారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఐపీఎస్కు ఎంపికై శిక్షణకు ముస్సోరి వెళ్లినప్పటి నుంచి ఫిర్యాదుదారుతో ప్రేమలో ఉన్నానని, వివాహం చేసుకోవాలని అనుకున్నామని, ఈ దశలో ఆర్థికంగా కూడా చేయూతనిచ్చినట్లుగా పిటిషనర్ తన పిటిషన్లో తెలిపారు. కానీ ఫిర్యాదుదారు ఓ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను పెళ్లి చేసుకున్నారన్నారు. మళ్లీ అనుబంధాన్ని కొనసాగించాలని తనను కోరుతూ వచ్చారని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదుదారు తొలుత అకాడమీ అధికారులకు, తరువాత ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. రెండింటిలోనూ భిన్నమైన ఆరోపణలున్నాయని తన పిటిషన్లో వివరించారు. ఈ క్రమంలో విచారణ లేకుండా నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కోరారు.