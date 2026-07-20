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వెలుగులోకి ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్య లేఖ - ఆమెతో ఏడాదిగా సన్నిహితంగా ఉన్నామని వెల్లడి

ఆత్మహత్యాయత్నానికి ముందు లేఖ రాసిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి - ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్‌మేట్‌తో ఏడాదిగా సన్నిహితంగా ఉన్నామని లేఖలో పేర్కొన్న ఉదయ్

Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy
Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 7:03 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 7:34 PM IST

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Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy Death Note : హైదరాబాద్‌ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం మలుపులు తిరుగుతోంది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యకు యత్నించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఉదయ్‌ ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆత్మహత్యాయత్నానికి ముందు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి రాసిన లేఖ వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఆధారాలు ఉన్నాయి : ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్‌మేట్‌తో ఏడాదిగా రిలేషన్‌లో ఉన్నామని, ఆమె పెళ్లి తర్వాత కూడా సన్నిహితంగా ఉన్నామని ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి లేఖలో పేర్కొన్నారు. తన వద్ద వీడియో ఆధారాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగింది :ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి తనను వేధిస్తున్నారంటూ ట్రైనీ మహిళా ఆదివారం ఐపీఎస్‌ అత్తాపూర్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి అసభ్యకర మెసేజ్‌లు పంపాడని, తన ఫోన్‌ లాక్కొని పాస్‌వర్డ్‌ చెప్పాలని బెదిరించాడని పేర్కొన్నారు. రూమ్​లో బంధించి జుట్టు పట్టుకుని దాడి చేశాడని, మెడకు కత్తిపెట్టి బెదిరించాడని తెలిపారు. శారీరకంగా వేధించి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని, అనుమతి లేకుండా ప్రైవేట్‌ వీడియోలు తీశాడని, ఆ వీడియోలను తన భర్తకు పంపిస్తానని బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేశాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అత్తాపూర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

మరోవైపు తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, ప్రచారాలు అవాస్తవమంటూ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఇన్‌స్టా వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. చట్టంపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని న్యాయం గెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం మోతీనగర్‌లోని బంధువు ఇంటికి వచ్చిన ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి.. ఉదయం అపస్మారక స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించిన బంధుమిత్రులు వెంటనే సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన స్పృహలోకి రావడానికి కొంత సమయం పడుతుందన్నారు.

తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలన్నీ న్యాయాస్థానానికి సమర్పిస్తామని ఉదయ్‌ తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. కోర్టులో ఉన్న కేసుపై సోషల్‌ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలు చేయొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

ఐసీయూలో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి - స్పృహలోకి రావడానికి మరో 24 గంటల సమయం

మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​పై లైంగిక వేధింపులు - ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి

Last Updated : July 20, 2026 at 7:34 PM IST

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