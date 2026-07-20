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ఐసీయూలో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి - స్పృహలోకి రావడానికి మరో 24 గంటల సమయం

జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం - నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినట్లు సమాచారం - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్‌ - పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు

TRAINEE IPS UDAY KRISHNA REDDY
TRAINEE IPS UDAY KRISHNA REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 4:57 PM IST

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Uday Krishna Reddy Health Report : ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడటం తీవ్ర కలకలం రేపింది. లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఎస్సార్ నగర్‌లోని ఓ ఆసుపత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

మరో 24 గంటల సమయం పడుతుంది : ఉదయం 9:30 గంటల ప్రాంతంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారని, ఆ సమయంలో ఆయన స్పృహలో లేరని చెప్పారు. వెంటనే స్టమక్‌ను వాష్‌ చేశామని, ఆయన ఏదైనా విష పదార్థం తీసుకున్నారెమో అనే అనుమానంతో కుటుంబ సభ్యులు తీసుకొచ్చారని తెలిపారు. బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాక ఆయన ఏం తీసుకున్నారన్నది తెలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు. బీపీతోపాటు అన్నీ నార్మల్‌గానే ఉన్నాయని, ఆయన స్పృహలోకి రావడానికి మరో 24 గంటల సమయం పడుతుందని తెలిపారు.

ఐసీయూలో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి - స్పృహలోకి రావడానికి మరో 24 గంటల సమయం (ETV Bharat)

"ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినప్పుడే స్టమక్​ను శుభ్రం చేశాం. రక్త పరీక్షల రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం తాగారో తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం స్పృహలో లేరు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి స్పృహలోకి రావడానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది" - రవిశంకర్ రెడ్డి, డాక్టర్

కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు : ట్రైనీ మహిళపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై అత్తాపూర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

ఏ తప్పు చేయలేదు : న్యాయస్థానాలపై నమ్మకం ఉందంటూ ఆయన సుదీర్ఘ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఈ పోస్ట్ పెట్టిన కొద్ది సమయానికే ఆయన అపస్మారక స్థితికి చేరుకోవడం గమనార్హం. ఇటీవల సర్దార్ వల్లభ్‌భాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి ఎక్స్‌ట్రాడినరీ లీవ్ ఈఓఎల్​ తీసుకున్న ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, మోతీనగర్‌లోని తన బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన తీవ్ర ముభావంగా, మానసిక వేదనతో ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం ఆయన బెడ్ పక్కన ఆల్కహాల్, శానిటైజర్ బాటిళ్లు పడి ఉండటాన్ని, ఉదయ్ అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటాన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే స్పందించారు. శానిటైజర్ లేదా ఏదైనా విష పదార్థం తాగి ఉండవచ్చనే అనుమానంతో వెంటనే ఆయనను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినట్లు ఉదయ్‌ సోదరుడు ప్రణయ్‌ కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని చెప్పారు. తన అన్న ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని తెలిపారు.

"నిన్న మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాల్లోని కథనాలు చూసి మానసిక వేదనకు గురయ్యరు. కొన్ని మీడియాలో రిమాండ్​కు తరలించినట్లు ప్రసారాలు చేశారు. మా అన్న గురించి మాకు తెలుసు. ఉదయ్​ ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. కేసు విచారణలో ఉంది. నిజాలు బయటపడతాయి" ప్రణయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, ఉదయ్‌ సోదరుడు

సాక్ష్యాలు సమర్పిస్తాం : కంప్లైంట్ చేసిన ట్రైనీ ఐపీఎస్​కు వివాహం అయిందని అడ్వకేట్ ఉదయ్ రెడ్డి తెలిపారు. తమ వద్ద ఉన్న చాటింగ్, వీడియోలు అన్ని న్యాయస్థానానికి సమర్పిస్తామని, కోర్టులో ఉన్న కేసుపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉదయ్​పైన తప్పుడు ప్రచారాలు చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. తమకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​పై లైంగిక వేధింపులు - ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి

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