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'తెలియదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా' - పోలీసుల విచారణలో ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి పొంతనలేని సమాధానాలు

ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డిని 2 రోజుల పాటు విచారించిన పోలీసులు - విచారణలో పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చినట్లు సమాచారం - పోలీసులు అధికారులు తనను బెదిరించారని న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు - విచారణ అనంతరం జైలుకు తరలింపు

Trainee IPS Uday krishna Custody Ends
Trainee IPS Uday krishna Custody Ends (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 12:23 PM IST

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Trainee IPS Uday krishnareddy Custody Ends : నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​ను లైంగికంగా వేధించిన కేసులో నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి రెండు రోజుల పోలీసు కస్టడీ శుక్రవారంతో ముగిసింది. ఈ కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా వుమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ డీసీపీ లావణ్యనాయక్ ఆధ్వర్యంలో నిందితుడిని​ రెండు రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకొని అత్తాపూర్ పీఎస్​లో విచారించారు.

విచారణలో పొంతనలేని సమాధానాలు : కస్టడీలో ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి వద్ద సూసైడ్​నోట్​లో రాసిన అంశాలను ప్రస్తావించగా ఏం గుర్తులేదని సమాధానమిచ్చినట్లుగా తెలిసింది. మొదటి రోజు పోలీసులకు సహకరించినట్లు కనిపించినా, రెండోరోజు మాత్రం పొంతన లేకుండా మాట్లాడినట్లుగా తెలిసింది. కనిపించకుండా పోయిన ఐఫోన్ ఎక్కడుందో తెలియదని, అది ఎక్కడో పడిపోయిందని, ఇన్​స్టా పోస్టుల గురించి ఆరా తీయగా మర్చిపోయానని చెప్పినట్లు సమాచారం.

పోలీసు అధికారులపై న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు : విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు గుర్తుతెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నానంటూ ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి కొంతసేపు పోలీసులను ఏమార్చినట్లుగా తెలిసింది. పదేపదే తాను అమాయకుడినని నిందితుడు చెప్పినట్లు సమాచారం. కస్టడీలో ప్రశ్నలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే దానిపై ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి ముందుగానే సిద్ధమై వచ్చినట్లుగా సమాచారం. దీంతో మరోమారు కస్టడీ కోరుతూ పోలీసులు ఉప్పరపల్లి న్యాయస్థానంలో పిటిషన్​ను దాఖలు చేసి నిందితుడిని హాజరుపర్చారు. కస్టడీలో పోలీసులు చాలా అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడారని ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి కన్నీటి పర్యంతమైనట్లుగా తెలిసింది. తనను కొంతమంది పోలీసు అధికారులు బెదిరించారని న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా సమాచారం. కోర్టులో విచారణ అనంతరం ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిని జైలుకు తరలించారు.

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