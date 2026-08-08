'తెలియదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా' - పోలీసుల విచారణలో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి పొంతనలేని సమాధానాలు
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని 2 రోజుల పాటు విచారించిన పోలీసులు - విచారణలో పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చినట్లు సమాచారం - పోలీసులు అధికారులు తనను బెదిరించారని న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు - విచారణ అనంతరం జైలుకు తరలింపు
Published : August 8, 2026 at 12:23 PM IST
Trainee IPS Uday krishnareddy Custody Ends : నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ను లైంగికంగా వేధించిన కేసులో నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రెండు రోజుల పోలీసు కస్టడీ శుక్రవారంతో ముగిసింది. ఈ కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా వుమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ డీసీపీ లావణ్యనాయక్ ఆధ్వర్యంలో నిందితుడిని రెండు రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకొని అత్తాపూర్ పీఎస్లో విచారించారు.
విచారణలో పొంతనలేని సమాధానాలు : కస్టడీలో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి వద్ద సూసైడ్నోట్లో రాసిన అంశాలను ప్రస్తావించగా ఏం గుర్తులేదని సమాధానమిచ్చినట్లుగా తెలిసింది. మొదటి రోజు పోలీసులకు సహకరించినట్లు కనిపించినా, రెండోరోజు మాత్రం పొంతన లేకుండా మాట్లాడినట్లుగా తెలిసింది. కనిపించకుండా పోయిన ఐఫోన్ ఎక్కడుందో తెలియదని, అది ఎక్కడో పడిపోయిందని, ఇన్స్టా పోస్టుల గురించి ఆరా తీయగా మర్చిపోయానని చెప్పినట్లు సమాచారం.
పోలీసు అధికారులపై న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు : విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు గుర్తుతెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నానంటూ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కొంతసేపు పోలీసులను ఏమార్చినట్లుగా తెలిసింది. పదేపదే తాను అమాయకుడినని నిందితుడు చెప్పినట్లు సమాచారం. కస్టడీలో ప్రశ్నలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే దానిపై ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ముందుగానే సిద్ధమై వచ్చినట్లుగా సమాచారం. దీంతో మరోమారు కస్టడీ కోరుతూ పోలీసులు ఉప్పరపల్లి న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ను దాఖలు చేసి నిందితుడిని హాజరుపర్చారు. కస్టడీలో పోలీసులు చాలా అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడారని ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కన్నీటి పర్యంతమైనట్లుగా తెలిసింది. తనను కొంతమంది పోలీసు అధికారులు బెదిరించారని న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా సమాచారం. కోర్టులో విచారణ అనంతరం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని జైలుకు తరలించారు.