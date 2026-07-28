పోలీసుల అదుపులో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి
పోలీసుల అదుపులో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి - హైదరాబాద్ శివారులో ఉదయ్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - మహిళా ట్రైనీ ఫిర్యాదు మేరకు అత్తాపూర్ పీఎస్లో కేసు నమోదు
Published : July 28, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 7:16 PM IST
Trainee IPS Officer Uday Krishna Reddy in Police Custody : హైదరాబాద్ శివారులో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ కేసు ఐవోగా చార్మినార్ మహిళా పోలిస్టేషన్ సీఐ జ్యోత్స్న, కేసు పర్యవేక్షణ అధికారిగా మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్యను నియమించారు.
రేపు హైకోర్టులో విచారణ : మరోవైపు తనపై అత్తాపూర్ ఠాణాలో నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి జూన్ 21న హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. గతంలో వాదనలు విన్న హైకోర్టు అదనపు పీపీ జితేందర్ రావు వివరాలు సమర్పించడానికి సమయం కోరడంతో తదుపరి విచారణ మరోసారి బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.
సహచర ట్రైనీని లైంగికంగా వేధించారని మహిళా ట్రైనీ ఫిర్యాదు మేరకు అత్తాపూర్ పీఎస్లో కేసు నమోదైంది. కేసు నమోదు తర్వాత ఆస్పత్రిలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చేరారు. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ తర్వాత కనిపించకుండాపోయాడు. ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసుకుని కనిపించకుండా పోయిన ఉదయ్ని ఇవాళ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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నాపై నమోదైన కేసును కొట్టేయండి - హైకోర్టులో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పిటిషన్