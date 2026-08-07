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'నన్ను ఎందుకు విసిగిస్తున్నారు?' - విచారణాధికారులకే ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి ఎదురు ప్రశ్నలు

మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి విచారణ - మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్య నేతృత్వంలో విచారణ - అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకుండా ఎదురుప్రశ్నలు

Trainee IPS Officer Uday Krishna Reddy Update
Trainee IPS Officer Uday Krishna Reddy Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 7:34 AM IST

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Trainee IPS Officer Uday Krishna Reddy Update : సహచర మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి మొదటి రోజు కస్టడీ విచారణ ముగిసింది. అధికారుల ప్రశ్నలకు ఆయన సరైన సమాధానాలు ఇవ్వకుండా ఎదురు ప్రశ్నలు వేసినట్లు తెలిసింది. నన్నెందుకు విసిగిస్తున్నారని అంటూ విచారణాధికారులనే ఆయన ఎదురు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.

జాతీయ పోలీస్‌ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ను లైంగికంగా వేధించిన కేసులో నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని అత్తాపూర్‌ పోలీసులు తొలిరోజు కస్టడీలో విచారించారు. చంచల్‌గూడ జైలులో ఉన్న ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని రెండు రోజుల కస్టడీకి తీసుకోవడానికి ఉప్పరపల్లి కోర్టు అనుమతించిన సంగతి తెలిసిందే. బుధవారం సాయంత్రం కస్టడీకి తీసుకున్న అత్తాపూర్‌ పోలీసులు గురువారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విచారించారు.

ఆమెతో నాకు సన్నిహిత సంబంధం : హైదరాబాద్‌ మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్య నేతృత్వంలో విచారణ జరిపారు. స్వయంగా ఆమె ప్రశ్నలు అడిగారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి నేపథ్యం, మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌తో పరిచయం, ఆ తర్వాత అకాడమీలో వేధింపులు, పోలీసు కేసు వరకు దారి తీసిన పరిణామాల గురించి వివరాలను సేకరించినట్లు తెలిసింది. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌తో తనకు సన్నిహిత సంబంధం ఉందంటూ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి చెప్పినట్లు సమాచారం. ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఎందుకు వేధించావని ప్రశ్నించగా, మరొకర్ని వివాహం చేసుకోవడాన్ని సహించలేక అలా చేశానని సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది.

ఈ క్రమంలోనే పోలీసుల మరిన్ని ప్రశ్నలు అడిగేందుకు ప్రయత్నించగా 'నన్నెందుకు విసిగిస్తున్నారు' అని నిందితుడు తిరిగి ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. ఈ కేసులో అత్తాపూర్‌ పోలీసులు ఇప్పటికే వివిధ మార్గాల్లో కొన్ని ఆధారాలు, ఫోన్‌ ఛాటింగ్‌ వివరాలు సేకరించారు. ఇప్పటికే జాతీయ పోలీస్‌ అకాడమీలో కొందర్ని పోలీసులు విచారించారు. ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి సమాధానాలు ఇచ్చేటప్పుడు పోలీసులు తమ దగ్గరున్న ఆధారాలను చూపిస్తూ మరికొన్ని ప్రశ్నలు వేసినట్లు తెలిసింది. ఇవాళ సాయంత్రంతో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి కస్టడీ ముగియనుంది.

అసలేం జరిగిందంటే? : తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన​ ఫిర్యాదుతో గత నెల 18న ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. అత్తాపూర్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైన రోజే మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​కు డాక్టర్లు పరీక్షలు నిర్వహించారు. అందులో ఆమె మెడపై, గొంతు నులిమినట్లు గాయాల ఆనవాళ్లను గుర్తించారు. బాధితురాలి చెంప భాగంలో కమిలిన గాయాలు, ఎడమ కాలు చర్మంపై గాయాలు ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. హైదరాబాద్​ శివారులో జులై 28న ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. అనంతరం అత్తాపూర్​ పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా చార్మినార్​ మహిళా పోలీస్​ స్టేషన్​ సీఐ జ్యోత్స్న, కేసు పర్యవేక్షణ అధికారిగా మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్యను నియమించిన సంగతి తెలిసిందే.

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