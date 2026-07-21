నాపై నమోదైన కేసును కొట్టేయండి - హైకోర్టులో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి క్వాష్ పిటిషన్
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి - తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ పిటిషన్ - ఉదయ్ లైంగికంగా వేధించాడని ఫిర్యాదు చేసిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ - రేపు విచారణ చేపట్టనున్న హైకోర్టు
Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
Published : July 21, 2026 at 7:10 PM IST
Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy Approaches the High Court : లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పిటిషన్పై హైకోర్టు రేపు విచారణ చేపట్టనుంది. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి లైంగికంగా వేధించాడని, ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదైంది.
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