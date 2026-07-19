'ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వేధిస్తున్నారు!' - జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల కలకలం
రాజేంద్రనగర్ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల కలకలం - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి వేధిస్తున్నాడని ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు - అసభ్యకర సందేశాలు పంపాడని ఫిర్యాదు చేసిన ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్
Published : July 19, 2026 at 7:32 PM IST
Harassment Complaint on Uday Krishna Reddy : హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్లోని జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో లైంగిక వేధింపుల కలకలం రేగింది. తనను వేధిస్తున్నారంటూ, ఐపీఎస్ ట్రైనీ ఉదయ్కృష్ణా రెడ్డిపై తోటి మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన అత్తాపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫిర్యాదులో బాధితురాలు తనపై జరిగిన వేధింపులను పేర్కొన్నారు. వాట్సాప్లో అసభ్య, లైంగిక వేధింపుల సందేశాలు పంపినట్లు ఆరోపించారు. తోటి ట్రైనీల ముందు అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. స్నేహితులతో ఇద్దరికి సంబంధం ఉందంటూ మానసిక వేధింపులకు గురి చేశారని ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు.
తన ఫోన్ లాక్కొని పాస్వర్డ్ చెప్పాలని బెదిరించారని, గదిలో నిర్బంధించి జుట్టు పట్టుకుని దాడి చేశాడని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ తెలిపారు. మెడకు కత్తి పెట్టి బెదిరించారని ఆరోపించారు. తనను అసభ్యంగా తాకుతూ వీడియో తీశారని, వీడియోను భర్తకు పంపి బ్లాక్మెయిల్ చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన పరువు తీసేలా తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు. ఘటనపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన అత్తాపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.