ఇప్పటికీ కొలిక్కి రాని చోరీ కేసులు - రైలెక్కాలంటేనే భయపడుతున్న ప్రయాణికులు!

Published : December 25, 2025 at 10:43 AM IST

Choose ETV Bharat

Train Robbery Cases In Srikakulam :రైల్వేలోని ప్రజారవాణా విభాగంలో భద్రత లోపం కారణంగా దొంగలు మరింత రెచ్చిపోతున్నారు. తమ చేతివాటం చూపిస్తూ రైల్వే పోలీసులకే తలనొప్పిగా మారారు. శ్రీకాకుళం నగరానికి చెందిన దంపతులు హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నా కుమారుడి వద్దకు బయలుదేరారు. ఇంటికి తాళం వేయడంతో బంగారు ఆభరణాలను సూట్‌ కేసులో భద్రపరుచుకుని ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ఉదయం లేచి చూస్తే సూట్‌ కేసు కత్తిరించి ఉంది. దాన్ని గమనించిన వెంటనే సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్లో జీఆర్పీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇది జరిగి రెండేళ్లవుతున్నా చోరీ కేసు ఇంకా కొలిక్కిరాలేదు.

ఇటువంటివి ఇంకెన్నో! : శ్రీకాకుళం గ్రామీణం సింగుపురం గ్రామానికి చెందిన ఎల్‌ఐసీ ఏజెంట్‌ ఒకరు ఇటీవల విశాఖ నుంచి వచ్చేటప్పుడు రైలెక్కారు. ఇంటికి చేరుకుని చూసుకున్నాక బ్యాగ్‌లోని రూ.1.75 లక్షలు మాయం. చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించారు. ఆమదాలవలస రైల్వేస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తే జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను నమోదు చేసి విశాఖకు పంపించారు. ఈ కేసు కూడా ఇంత వరకు పరిష్కారం కాలేదు.

గత రెండేళ్లలో సుమారు 279 కేసులు : రైలెక్కాలంటేనే ప్రయాణికులు భయపడిపోతున్నారు. బోగీల్లో దొంగతనాలు పెరుగుతుండటంతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. సీటు కింద ఉంచిన బ్యాగ్‌ల్లోని చరవాణులు, నగలు ఇతర విలువైన వస్తువులను దొంగలు దోచుకెళ్తున్నారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి జి.సిగడాం రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య గత రెండేళ్లలో సుమారు 279 కేసులు నమోదయ్యాయి. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా రికవరీ జరగకపోవడంతో అనేక మంది బాధితులు చాలా నష్టపోతున్నారు.

ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడికొచ్చి : ప్రయాణికులు మూత్రశాలకు వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు, బండి ఎక్కి దిగేటప్పుడు, రద్దీ సమయాల్లో, తలుపులు, కిటీకీల వద్ద కూర్చున్న వారి నుంచి సెల్‌ఫోన్లు, వస్తువులు చోరీలు చేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి దాటాక, తెల్లవారుజామునే ఎక్కువ చోరీలు జరుగుతున్నాయి. స్థానికంగా చోరీలకు పాల్పడితే పట్టుబడతామన్న భయంతో మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్‌, హరియాణా నుంచి జిల్లాకు వచ్చి నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

కొలిక్కిరాని కేసులు ఇంకెన్నో! : ప్రయాణికులు నిద్రమత్తులో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా చోరీలు జరుగుతుండటంతో నిర్దిష్టంగా ఎక్కడ చోరీ జరిగిందో చెప్పలేకపోతున్నారు. అనేక మంది గమ్యం చేరిన తర్వాత చోరీకి గురైనట్లు గుర్తిస్తున్నారు. బాధితులు జీఆర్పీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే వారు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను నమోదు చేసి, వారు చెప్పిన ఆనవాళ్లను బట్టి చోరీ జరిగిన ప్రాంతాల్లోని పోలీసులను పంపిస్తున్నారు. ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్నట్లు, అనేక కేసులు ఇంకా కొలిక్కిరావట్లేదు.

ఫిర్యాదు ఇలా చేయండి! :

  • ప్రయాణ సమయంలో బోగీల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తించినా, ఇతర ఘటనలు ఏమైనా జరిగినా 139 టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయచ్చు.
  • ఆర్‌పీఎఫ్‌ పోలీసులు, రైల్లోని టికెట్‌ కలెక్టరు, గమ్యస్థానం చేరిన తర్వాత జీఆర్పీ పోలీసుస్టేషన్లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

నిఘా పెంచుతాం! :

"రైళ్లలో చోరీలకు పాల్పడేవారి చిత్రాలను ప్రతి స్టేషన్లలో ప్రదర్శిస్తున్నాం. ప్రయాణికులు వాటిని గమనిస్తే ఇబ్బంది లేకుండా ఉండొచ్చు. నిర్లక్ష్యం కారణంగానే చాలా మంది విలువైన వస్తువులను, ధనాన్ని, నగలును పోగొట్టుకుంటున్నారు. దొంగలపై నిఘాను మరింత పెంచుతాం" - కోటేశ్వరరావు, జీఆర్పీ అధికారి, పలాస సర్కిల్‌

