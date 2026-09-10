ETV Bharat / state

ఏపీ రైల్వే కనెక్టివిటీకి కేంద్రం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ​ - అశ్వినీ వైష్ణవ్‌కు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు

దక్షిణాదిలో భారీ మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏపీ , తెలంగాణతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకలకు మేలు కలుగజేస్తుంది. రూ.10 వేల 21 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పట్టాలెక్కనుంది.

Train Connectivity In State With Central Mega Plan
దక్షిణాదిలో భారీ మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం పచ్చజెండాEtv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Thanks to Union Minister Ashwini Vaishnaw : రైళ్ల రద్దీకి ఇక చెక్. సరుకు రవాణాలో సరికొత్త వేగం. 2030 నాటికి దక్షిణాది రైల్వే నెట్‌వర్క్ సరికొత్త హంగులతో దర్శనమివ్వబోతోంది. దక్షిణ భారతదేశ రవాణా రంగానికి సరికొత్త జవసత్వాలు అందిస్తూ, దశాబ్దాల రైళ్ల రద్దీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మెగా ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో రూ.10,021 కోట్ల భారీ అంచనా వ్యయంతో 5 మల్టీ-ట్రాకింగ్ రైల్వే ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా నాలుగు దక్షిణాది రాష్ట్రాల మీదుగా 540 కిలోమీటర్ల మేర సాగే ఈ రైల్వే విస్తరణ, అటు ప్రయాణికులకు ఇటు సరకు రవాణాకు పెను మార్పులు తీసుకురాబోతోంది. తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు కనెక్టివిటీ కష్టాలు తీరనున్నాయి. రేణిగుంట-అరక్కోణం మార్గంలో రైళ్లు ఇకపై జెట్ స్పీడ్‌తో పరుగులు పెట్టనున్నాయి. కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదించిన మెగా రైల్వే ప్రాజెక్టులలో భాగంగా రూ.1,157 కోట్లతో ఏపీ పరిధిలో చేపట్టబోయే 3, 4వ లైన్ల నిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా రంగానికి జీవనాడి : దక్షిణ భారతదేశంలో దశాబ్దాలుగా ప్రయాణికులను వేధిస్తున్న రైళ్ల రద్దీ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు, సరుకు రవాణాను పరుగులు పెట్టించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ భారీ మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా ఊపింది. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ భేటీలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకలను కలుపుతూ 10,021 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 5 నూతన ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కనున్నాయి. పీఎం గతి శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ కింద చేపడుతున్న ఈ భారీ కసరత్తు ద్వారా మొత్తం 17 జిల్లాల్లో 540 కిలోమీటర్ల మేర నూతన రైల్వే లైన్ల విస్తరణ జరగనుంది.

అరక్కోణం - రేణిగుంట మధ్య 77 కిలోమీటర్ల మూడు, నాలుగు లైన్ల నిర్మాణం ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఉన్నాయి. ఇవి పూర్తైతే ఈ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీకి పూర్తిగా తెరపడనుంది. తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి , తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారు, అలాగే తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయానికి వెళ్లే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఈ అదనపు లైన్లు వేగవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి. 2029 -30 నాటికి పూర్తి కావాల్సిన ఈ ప్రాజెక్టులు తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా రంగానికి జీవనాడిలా మారబోతున్నాయని రైల్వే వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

వైష్ణవ్​కు కృతజ్ఞతలు చెప్పిన​ చంద్రబాబు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రైల్వే అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సహకారం అందించిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల పరిధిలో, రేణిగుంట-అరక్కోణం మార్గంలో 46 కిలోమీటర్ల మేర మూడో-నాలుగో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని ఆయన ప్రకటించారు. సుమారు రూ.1,157 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ఆ మార్గంలో రద్దీ గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా, రైళ్ల రాకపోకలలో సమయపాలన మెరుగుపడుతుందని ఆయన తెలిపారు.

తిరుపతికి రైలు అనుసంధానం మెరుగుపడటం వల్ల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు, ఇతర ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన వివరించారు. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ప్రాంతీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఊతమిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌కు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

విశాఖ రైల్వే జోన్​ ఏర్పాటైనా తప్పని తిప్పలు - పట్టించుకోని అధికారులు

విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్‌కు భారీ ఊరట - 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం

TAGGED:

CENTRAL MEGA PLAN FOR TRAIN
TIRUPATI TRAIN CONNECTION
STATE FUNDS IN TRAIN CONNECTIVITY
మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టు
TRAIN CONNECTIVITY IN STATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.