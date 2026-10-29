అర్నబ్ ఎఫెక్ట్ - ఏపీలో పలు రైళ్ల సర్వీసులు రద్దు
Train Services Cancelled in AP: అర్నబ్ తుపాను కారణంగా ఏపీలో పలు రైళ్లు సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:24 PM IST
Train Services Cancelled in AP : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రైల్వే రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 150 కి.మీ. వేగంతో పెనుగాలులు వీయగా, పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో రైల్వే ట్రాక్లపైకి వరద నీరు చేరి, కొన్ని మార్గాల్లో ప్రమాద స్థాయిని మించి నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ తీర రైల్వే అధికారులు పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతోపాటు మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించారు. ఇంకొన్ని రైళ్ల ప్రయాణ మార్గాన్ని కుదించారు. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా విశాఖపట్నం–పలాస మధ్య ప్రత్యేక రైలును నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
రద్దు చేసిన రైళ్లు ఇవే: విశాఖపట్నం డివిజన్లోని ఇచ్చాపురం–జాడుపూడి సెక్షన్లో 1052వ నంబరు వంతెన (అప్లైన్) వద్ద ఉన్న కాలువలోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. నీటి ప్రవాహం ప్రమాద స్థాయిని దాటడంతో రైళ్ల రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో 58531 బ్రహ్మపురం–విశాఖపట్నం ప్యాసింజర్, 18525 బ్రహ్మపురం–విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్, 58532 విశాఖపట్నం–బ్రహ్మపురం ప్యాసింజర్ రైళ్లను రద్దు చేశారు. 18418 గుణుపూర్–పూరీ ఎక్స్ప్రెస్, 18526 విశాఖపట్నం–బ్రహ్మపురం ఎక్స్ప్రెస్, 22820 విశాఖపట్నం–భువనేశ్వర్ న్యూ ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులనూ రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మారిన రైళ్ల మార్గాలు: తుపాను ప్రభావంతో పలు సుదూర ప్రాంతాల రైళ్లను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నడపనున్నారు. తిరుపతి–పూరీ (17480) ఎక్స్ప్రెస్, సికింద్రాబాద్–భువనేశ్వర్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ (17016) రైళ్లను విజయనగరం–సంబల్పూర్ మీదుగా మళ్లించారు. ఎస్ఎంవీ బెంగళూరు–హౌరా (12864), తిరునెల్వేలి–పురూలియా (22606) ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను విజయనగరం–టిట్లాగఢ్–ఝార్సుగూడ–ఖరగ్పూర్ మార్గంలో నడపనున్నారు. దీంతో ఆయా రైళ్లు సాధారణ మార్గంలో విజయనగరం నుంచి ఖరగ్పూర్ మధ్య ఉండే కొన్ని స్టేషన్లలో ఆగవు.
మళ్లించిన రూట్లో నడిచే రైళ్లు: ఈ నెల 28న బయలుదేరిన లేదా బయలుదేరాల్సిన కొన్ని రైళ్లకూ మార్పులు చేశారు. తిరుచ్చిరాపల్లి–న్యూ జల్పాయిగురి సూపర్ఫాస్ట్ (20610), ఎస్ఎంవీ బెంగళూరు–హౌరా (22864), సికింద్రాబాద్–హౌరా ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ (12704)లను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నడపనున్నారు. దీంతో కొన్ని స్టేషన్లలో వీటి నిలుపుదల ఉండదు.
ప్రయాణ మార్గం కుదించిన రైళ్లు ఇవే: భువనేశ్వర్–పలాస ప్యాసింజర్ (68419) రైలును ఛత్రపూర్ వద్ద నిలిపివేశారు. పలాస–భువనేశ్వర్ ప్యాసింజర్ (68420) రైలు పలాసకు బదులుగా ఛత్రపూర్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. జగదల్పూర్–భువనేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ (18448)ను పలాస వద్ద నిలిపివేశారు. గుణుపూర్–కటక్ మెము (68434) ప్యాసింజర్ రైలు సోంపేట స్టేషన్ వద్దే ప్రయాణాన్ని ముగించనుంది. దీంతో ఈ రైలు సమయంలోనూ మార్పులు చేశారు
ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు: రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు విశాఖపట్నం–పలాస మధ్య ప్రత్యేక రైలును నడిపేందుకు దక్షిణ తీర రైల్వే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంతోపాటు ఇతర ప్రధాన స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు సమాచారం అందించేందుకు హెల్ప్లైన్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖపట్నంలోని జోనల్ వార్ రూమ్ నుంచి దక్షిణ తీర రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథుర్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రయాణానికి ముందు రైళ్ల తాజా స్థితిగతులను తెలుసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
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