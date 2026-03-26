ETV Bharat / state

కుమారుడి కోసం తల్లి, అమ్మమ్మ కోసం మనవరాలు సజీవదహనం - ఎవర్ని కదిలించినా విషాదమే!

మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద బస్సు ప్రమాద ఘటనలో దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయిన మృతుల కుటుంబాలు - అమ్మమ్మను రక్షించే క్రమంలో మనవరాలు, కుమారుడి కళ్లెదుటే మాతృమూర్తి సజీవదహనం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tragic Tales of Families Affected by Markapuram Bus Accident: ఇల్లు గడిచేదెలా? పిల్లలను పోషించేదెలా? బస్సు ప్రమాదంలో ఇది ఇంటిపెద్దను కోల్పోయిన వారి ఆక్రందన ఇది! అయ్యో కష్టపడి కొనుక్కున్న వస్తువులు బూడిదయ్యాయే? ప్రాణాలతో బయటపడిన క్షతగాత్రుల ఆవేదన ఇది! మృతుల కుటుంబాలు కన్నీరు మున్నీరవుతుంటే కళ్లు మూసినా, తెరిచినా అగ్నికీలలే గుర్తొస్తున్నాయంటూ క్షతగాత్రులు కలవరపడుతున్నారు.

మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద బస్సు ప్రమాద మృతుల కుటుంబాలు దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయాయి. ఈ బస్సు ప్రమాదంలో అమ్మమ్మను రక్షించే క్రమంలో మనవరాలు మృతిచెందిన ఘటన అందరినీ కలిచివేసింది. ఈ దుర్ఘటనలో కనిగిరి మండలానికి చెందిన నలుగురు సజీవ దహనమయ్యారు. కనిగిరి మండలం చల్లగిరిగల గ్రామానికి చెందిన 80 ఏళ్ల తమ్మిశెట్టి పిచ్చమ్మ, ఆమె మనవరాలు తమ్మిశెట్టి రుక్మిణి మృతి చెందారు. ముందు ప్రాణాలతో బయటపడిన రుక్మిణి అమ్మమ్మను కాపాడేందుకు మళ్లీ బస్సులోకి వెళ్లారు.

ఈ క్రమంలో క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించడంతో రుక్మిణీ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రుక్మిణి భర్త తిరుపాలుకు తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు మృతి చెందడంతో చల్లగిరగల గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. వారి కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. కనిగిరికి చెందిన పద్మ బేల్దారి పనుల నిమిత్తం తెలంగాణ వెళ్లి శ్రీరామనవమికి సొంతూరు వస్తూ బస్సు ప్రమాదానికి బలయ్యారు.

కుమారుడి కళ్లెదుటే తల్లి సజీవదహనం: నవ మాసాలు మోసి బిడ్డకు జన్మనిచ్చే తల్లి ఆ పిల్లాడు పెరిగి పెద్దవాడైనా కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూనే ఉంటుంది. కుమారుడికి ఆపద వస్తే ప్రాణాలు పణంగా పెట్టేందుకూ వెనుకాడదు. అలాంటి ఘటనే మార్కాపురం బస్సు ప్రమాద సమయంలో జరిగింది. బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుని బతుకు జీవుడా అని అందరూ కిందికి దూకేస్తుంటే ఆ అమ్మ మాత్రం కొడుకుని కాపాడం ఎలా అని ఆలోచించింది. తన ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు కానీ పేగు తెంచుకు పుట్టిన కుమారుడు ఊపిరితో ఉంటే చాలని తలచింది. తాను మంటల్లో కాలిపోతూ కుమారుడికి పునర్జన్మనిచ్చింది.

ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి మండలం మందాడివారిపల్లికి చెందిన ఉప్పు రమాదేవి, ఆమె కుమారుడు మనోహర్ ప్రమాదానికి గురైన ట్రావెల్స్ బస్సులో స్వగ్రామానికి వెళ్తున్నారు. కాసేపట్లో సొంతూరికి వెళ్లిపోతామనే సంతోషంలో ఉన్నారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే బస్సు టిప్పర్ ను ఢీకొంది. వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటలను గమనించిన తల్లి రమాదేవి తన ప్రాణం గురించి అస్సలు ఆలోచించలేదు. కొడుకు బతికితే చాలని అనుకుంది. ఏమాత్రం సంకోచించకుండా కుమారుడిని బస్సులో నుంచి బయటికి తోసేసింది. బిడ్డ బయట పడ్డాడంటూ మురిసిపోయింది. తానూ బయటికి వచ్చేయవచ్చని భావించింది. ఈలోపు మంటలు బస్సు మొత్తం వ్యాపించాయి. తప్పించుకునే మార్గమే కనిపించలేదు. ఆ తర్వాత కాసేపటికే కుమారుడి కళ్లెదుటే ఆ మాతృమూర్తి సజీవదహనమైంది.

రమాదేవి మృతి వార్తతో ఆమె కుమార్తె సృహ తప్పి పడిపోగా కుటుంబ సభ్యులు కనిగిరి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చికిత్స చేయించారు. ప్రకాశం జిల్లా తోకంచి గ్రామానికి చెందిన ముత్తంగి వెంకటేశ్వర్లు అప్పు తీర్చేందుకు వస్తూ ప్రమాదంలో చనిపోయారు. ఆయన తల్లిని ఓదార్చడం బంధువులతరం కాలేదు. ఇక క్షతగాత్రులు ప్రమాద షాక్‌ నుంచి తేరుకోలేకపోతున్నారు. ఒంగోలు జిజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్న ఎవర్ని కదిలించినా అసలు బతికిబట్టకడతాం అనుకోలేదంటూ ప్రమాదాన్ని తలుచుకుని భీతిల్లుతున్నారు.

TAGGED:

BUS ACCIDENT FAMILIES STORIES
BUS ACCIDENT FAMILIES TRAGIC TALES
మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం
MARKAPURAM BUS ACCIDENT INCIDENT
MARKAPURAM BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.