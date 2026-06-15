శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న ద్విచక్ర వాహనం, ముగ్గురు మృతి
తడకలపల్లి గ్రామ సమీపంలో ప్రమాదం - మడకశిర నుంచి హిందూపురం వైపు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా ఘటన - ఘటనాస్థలిలోనే ఇద్దరు, ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మరొకరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:48 AM IST
Youth Died In Road Accident In Satyasai District : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం తడకలపల్లి గ్రామ సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం మూడు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు యువకులు ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందారు.
లారీని ఢీకొన్న ద్విచక్ర వాహనం : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఆది, మహేంద్ర, త్రిలోక్ అనే ముగ్గురు యువకులు మడకశిర నుంచి హిందూపురం వైపు ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలో తడకలపల్లి గ్రామ సమీపానికి చేరుకున్న సమయంలో రహదారి పక్కన నిలిపి ఉంచిన లారీ వెనుక భాగాన్ని వారి ద్విచక్ర వాహనం బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వారి వాహనం నుజ్జునుజ్జయింది.
ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి : ఈ ప్రమాదంలో ఆది, మహేంద్రలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వారు సంఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. మరో యువకుడు త్రిలోక్ తీవ్రంగా గాయపడగా స్థానికులు, పోలీసులు వెంటనే అతడిని హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. త్రిలోక్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వైద్యుల సూచన మేరకు మెరుగైన చికిత్స కోసం బెంగళూరుకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే మార్గమధ్యంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున అతడు కూడా మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
కేసు నమోదు : ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. యువకుల మృతితో వారి కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురి అనుమానాస్పద మృతి
కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా పడి నలుగురు మృతి - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల పరిహారం అందజేత