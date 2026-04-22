తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - సూచికబోర్డును ఢీకొట్టిన కారు - ముగ్గురు మృతి

ఘటనాస్థలిలో ఒకరు, ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మరో ఇద్దరు మృతి - గాయపడిన మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 12:16 PM IST

Tragic Road Accident in East Godavari District: తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలం వీరవల్లి టోల్ ప్లాజా వద్ద తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరొకరికి సైతం తీవ్ర గాయాలు కాగా ప్రస్తుత పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులు కొవ్వూరు నియోజకవర్గం, తాళ్లపూడి మండలం, గజ్జరం గ్రామానికి చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

మృతుల వివరాలిలా! మృతులు వివరాలను పరిశీలిస్తే చాపర్ల రాజు, చాపర్ల హనుమంతరావు, దుద్దుకూరు సాగర్​లుగా గుర్తించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న నల్లజర్ల పోలీసులు వివరాలను సేకరించారు. చెన్నై ఆస్పత్రికి వెళ్లి తాళ్లపూడి మండలం గజ్జరం వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించడం గమనార్హం.

పరామర్శించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే: ఘటనపై స్పందించిన కొవ్వూరు ఎమ్మెల్యే ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు హుటాహుటిన గోపాలపురం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్లి, అక్కడ ఉన్న మృతదేహాలను పరిశీలించి, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

అంతేకాకుండా వైద్యాధికారులతో మాట్లాడి త్వరతరిగిన శవ పరీక్ష నిర్వహించి మృతదేహలను కుటుంబ సభ్యులకు అందజేయాలన్నారు. ఎమ్మెల్యే ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించేటప్పుడు వేగాన్ని నియంత్రించి జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. రాత్రి సమయంలో సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచించారు.

