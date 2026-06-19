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అప్పుల భారంతో దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నం - చికిత్స పొందుతూ భర్త మృతి

చావులోనూ తోడుగా నిలిచిన జీవిత భాగస్వామి - అప్పుల భారం, వ్యాపారంలో నష్టాలు తాళలేక నిర్ణయం - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - నంద్యాల జిల్లాలో విషాదం

Couple Attempts Suicide Due To Debt Burden In Nandyal District
Couple Attempts Suicide Due To Debt Burden In Nandyal District (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 12:12 PM IST

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Couple Self Death Attempt Due To Debt Burden: అప్పుల భారం, వ్యాపార నష్టాలు, రుణదాతల ఒత్తిళ్లు ఓ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టాయి. జీవితాంతం ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలిచిన దంపతులు చివరి క్షణాల్లోనూ కలిసి ఒకే నిర్ణయం తీసుకోవడం స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. నంద్యాల జిల్లా డోన్‌ పట్టణంలోని వెంకటసాయినగర్‌ కాలనీలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన అందరినీ కలచివేసింది.

వ్యాపార నష్టాలతో పెరిగిన ఆర్థిక భారం : స్థానికంగా కిరాణా సరకుల ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తున్న బుధవారపు శ్రీనివాసులు (58), పద్మావతి దంపతులు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కుటుంబాన్ని కష్టపడి పోషిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వారికి ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కుమార్తెకు వివాహం అయిపోయింది. కుమారుడు ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు.

వ్యాపార విస్తరణ కోసం శ్రీనివాసులు సుమారు రూ.కోటి మేర రుణాలు తీసుకున్నారు. అదనంగా స్నేహితుల వద్ద నుంచి కూడా మరో రూ.కోటి అప్పుగా తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరిగి తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది.

చివరి నిర్ణయంలోనూ ఒకరికొకరు తోడుగా : జీవితంలోని కష్టసుఖాలను కలిసి పంచుకున్న శ్రీనివాసులు, పద్మావతి దంపతులు చివరి క్షణాల్లోనూ ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేకపోయారు. కుటుంబ బాధ్యతలు, అప్పుల భారంతో కుమిలిపోయిన ఈ దంపతులు బుధవారం రాత్రి ఇంట్లో పురుగుల మందు తాగి అత్మహత్యకు యత్నించారు. గురువారం ఉదయం వారు అచేతనంగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. శ్రీనివాసుల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో కర్నూలులోని ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. పద్మావతి ప్రస్తుతం డోన్‌లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

హృదయాలను కదిలించిన సూసైడ్‌ నోట్‌ : ఆత్మహత్యాయత్నానికి ముందు దంపతులు రాసిన లేఖ ప్రతి ఒక్కరినీ భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. 'మాకు రూ.కోటి అప్పు ఉంది. మరో రూ.కోటి స్నేహితుల వద్ద నుంచి తీసుకున్నాం. వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో రుణాలు చెల్లించలేకపోతున్నాం. మా కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి. మా కుమారుడికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. మా చావుకు ఎవ్వరూ కారణం కాదు' అని వారు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌లకు ఉద్దేశించి రాసిన ఈ లేఖలో ప్రభుత్వానికి తాము ఎన్నో పన్నులు చెల్లించామని, తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని చేసిన విజ్ఞప్తి అక్కడి వారిని కన్నీళ్లు పెట్టించింది.

కేసు నమోదు, దర్యాప్తు ప్రారంభం : ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ విషయమై సీఐ ఇంతియాజ్‌బాషా మాట్లాడుతూ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు. అప్పుల భారంతో ఓ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నం కావడం, ఇప్పటివరకు కలిసున్న దంపతుల్లో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం డోన్‌ పట్టణంలో విషాద ఛాయలు నింపింది.

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కర్నూలు జిల్లాలో పురుగు మందు తాగి కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం - ఇద్దరు మృతి

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COUPLE SELF DEATH IN NANDYAL
అప్పుల భారంతో దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నం
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