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శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - భారీ వర్షానికి వాగులో కొట్టుకుపోయిన మహిళ

11 గంటల పోలీసులు, గ్రామస్థుల శ్రమతో మహిళ మృతదేహం లభ్యం - వాగులో ప్రవాహం ఉద్ధృతి పెరిగి ద్విచక్ర వాహనంతో పాటు కొట్టుకుపోయిన అక్క, తమ్ముడు - చెట్టుకొమ్మ సాయంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డ సోదరుడు

Woman Swept Away In A Stream By Heavy Rain In Sri Sathyasai District
Woman Swept Away In A Stream By Heavy Rain In Sri Sathyasai District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:09 PM IST

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Woman Swept Away In A Stream By Heavy Rain In Sri Sathyasai District : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర పట్టణ పరిధిలోని బేగార్లపల్లి గ్రామంలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వంకను దాటే ప్రయత్నంలో గీత అనే మహిళ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మృతి చెందింది. దాదాపు 11 గంటలపాటు సాగిన గాలింపు చర్యల అనంతరం ఆమె మృతదేహాన్ని పోలీసులు, గ్రామస్థులు బ్రిడ్జి సమీపంలో గుర్తించి బయటకు తీశారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

ఆసుపత్రి నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రమాదం : కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసుల వివరాల ప్రకారం గీత ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడంతో ఆమె తన తమ్ముడు దివాకర్‌తో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై మడకశిరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. చికిత్స అనంతరం రాత్రి సమయంలో ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గ్రామ సమీపంలోని వంక వద్దకు చేరుకున్న సమయంలో నీటి ప్రవాహం సాధారణ స్థాయిలో ఉందని భావించి దివాకర్‌ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ముందుకు నడిపించారు.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - నిన్న రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులో కొట్టుకుపోయిన మహిళ (ETV Bharat)

అయితే కొద్ది క్షణాల్లోనే వర్షపు నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి అక్కా–తమ్ముళ్లిద్దరూ వాగులో కొట్టుకుపోయారు. దివాకర్ తీవ్రంగా పోరాడుతూ సమీపంలోని చెట్టు కొమ్మను పట్టుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు, పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు.

రాత్రంతా గాలింపు చర్యలు : సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, రెవెన్యూ సిబ్బంది, గ్రామస్థులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రాత్రంతా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గాలింపులో భాగంగా ముందుగా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన ద్విచక్ర వాహనం వారికి లభించింది. అనంతరం 11 గంటలు ప్రయాసపడి గాలింపు చేపడితే బ్రిడ్జి దిగువన చెత్తలో చిక్కుకున్న గీత మృతదేహాన్ని గుర్తించి బయటకు వెలికితీశారు. అనంతరం పోలీసులు మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

ప్రభుత్వ చర్యలు : ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా వర్షాకాలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే ప్రమాదకర వాగులు, వంకల వద్ద ప్రభుత్వం పలు జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. బ్రిడ్జి వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు వాహనాలు వెళ్లకుండా సూచనలు ఇవ్వడం, గ్రామస్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వంటి చర్యలు అమల్లో ఉన్నాయి. అదనంగా విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ద్వారా వర్షాకాలంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఆకస్మికంగా పెరిగే ప్రవాహాలు ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి.

అప్రమత్తతే ప్రాణ రక్షణ : ఈ ఘటన నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో వాగులు, వంకలు, లోతట్టు ప్రాంతాలను దాటేందుకు ప్రయత్నింకుండా ఉండడం చాలా సురక్షితం. నీటి ప్రవాహం తక్కువగా కనిపించినా ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వినియోగించాలి. ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

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VANKALO MAHILA MRUTI
వాగులో కొట్టుకుపోయిన మహిళ
WOMAN SWEPT AWAY IN A STREAM AP
WOMAN SWEPT AWAY IN WATER FLOW
WOMAN SWEPT AWAY IN WATER FLOW

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