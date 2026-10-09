16 ఏళ్ల నిరీక్షణ వమ్మైంది - కదిరిలో 9 నెలల గర్భిణి మృతి
పెళ్లయిన 16 ఏళ్లకు గర్భం దాల్చిన ఆనందం క్షణికమైంది. కదిరిలో తొమ్మిది నెలల గర్భిణి, ఏఎన్ఎం జ్యోతి అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యంతో మృతిచెందడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:18 PM IST
Kadiri Pregnant Woman Death : ఆ దంపతులకు పెళ్లయి 16 ఏళ్లు గడిచింది. సంతానం కోసం ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు ఆ తల్లి గర్భం దాల్చింది. ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఆ ఇంట పసికందు బోసి నవ్వులు విరియనున్నాయి. అప్పటివరకు వాళ్లు పడిన వేదన అంతా తీరిపోతుందని కుటుంబం అంతా మురిసిపోయింది. కానీ, విధి వారి పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరించింది. బిడ్డకు జన్మనివ్వాల్సిన ఆ తల్లి, పురిటి నొప్పులు రాకముందే అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. తొమ్మిది నెలలు మోసిన బిడ్డను చూడకుండానే కన్నుమూసింది. గుండెల్ని పిండేసే ఈ విషాద ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో చోటుచేసుకుంది.
అర్ధరాత్రి ఆగిన శ్వాస : కదిరి పట్టణంలోని వాణివీధిలో జ్యోతి, గోపాల్ నాయక్ దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. జ్యోతి స్థానిక సచివాలయంలో ఏఎన్ఎంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆమె భర్త గోపాల్ నాయక్ సైతం వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. జ్యోతి ప్రస్తుతం తొమ్మిది నెలల గర్భిణి. గురువారం రాత్రి అంతా బాగానే నిద్రించారు. కానీ, అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జ్యోతి అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడం తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారింది. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆందోళన చెందిన భర్త గోపాల్ నాయక్, వెంటనే ఆమెను కదిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు, అప్పటికే జ్యోతి మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.
గుండెలవిసేలా బంధువుల రోదన : వివాహమైన 16 ఏళ్ల తర్వాత జ్యోతి గర్భం దాల్చడంతో కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఇంకొద్ది రోజుల్లోనే తమ ఇంట చిన్నారి అడుగుపెడుతుందని ఎన్నో కలలు కన్నారు. పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం ఎన్నో సన్నాహాలు చేసుకున్నారు. కానీ ఆ ఆనందాన్ని దేవుడు తమకు శాశ్వతంగా దూరం చేశాడంటూ కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. తల్లీబిడ్డలు ఇద్దరూ కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. వారి రోదనలు అక్కడున్న వారందరి కంటతడి పెట్టించాయి.
కన్నీరు పెట్టుకున్న తోటి ఉద్యోగులు : నిత్యం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం పాటుపడే వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉద్యోగుల ఇంట ఇలాంటి విషాదం జరగడం అందరినీ కలిచివేసింది. జ్యోతి మరణవార్త తెలుసుకున్న వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉద్యోగులు, సచివాలయ సిబ్బంది కదిరి ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. విగతజీవిగా పడి ఉన్న జ్యోతిని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. తీవ్ర శోకసంద్రంలో ఉన్న జ్యోతి కుటుంబ సభ్యులను, భర్త గోపాల్ నాయక్ను తోటి ఉద్యోగులు ఓదార్చారు.
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