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ప్రేమ పేరుతో బ్లాక్​మెయిల్ - నిశ్చితార్థం రోజే యువతి ఆత్మహత్య

ప్రేమ ముసుగులో మృగాడి బెదిరింపు - పురుగుల మందు ఇచ్చి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసిన వివాహితుడు - కుటుంబ పరువు కోసం యువతి ఆత్మహత్య - తండ్రి రాము ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు

Young Woman Self Died in Vizianagaram District
Young Woman Self Died in Vizianagaram District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 2:02 PM IST

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Young Woman Losts Life in Vizianagaram District : ప్రేమ పేరుతో నమ్మించి, ఆపై బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు పాల్పడిన ఓ ఉన్మాది చర్యలకు ఓ నిండు ప్రాణం బలైంది. పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన యువతి, ప్రియుడి బెదిరింపులు భరించలేక, కన్నవారి పరువు కోసం పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన విజయనగరం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం: విజయనగరం జిల్లా తోండ్రంగి గ్రామానికి చెందిన బి. అఖిల (22) డిగ్రీ పూర్తి చేసి విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో పని చేస్తూనే, కుటుంబానికి అండగా ఉంటోంది. తండ్రి అనారోగ్యం బారిన పడడంతో తల్లి, చెల్లికి ఆమె సంపాదనే జీవన ఆధారంగా మారింది. ఈ క్రమంలో అదే గ్రామానికి చెందిన వివాహితుడు, ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి అయిన రామునాయుడు అనే వ్యక్తితో కొద్దిరోజుల కిందట అఖిలకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇటీవల కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకు వేరే యువకుడితో పెళ్లి సంబంధం కుదిర్చారు.

పురుగుమందు తాగి చావకపోతే పెళ్లి చెడగొడతా: గురువారం నిశ్చితార్థం జరగాల్సి ఉండగా, ఈ విషయం తెలుసుకున్న రామునాయుడు అఖిలపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చాడు. 4 రోజుల క్రితం అతడే స్వయంగా పురుగు మందు తెచ్చి యువతికి ఇచ్చాడు. "ఇది తాగి చనిపోకపోతే పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తికి విషయం చెప్పి, సంబంధాన్ని చెడగొడతానని, సమాజంలో తలదించుకునేలా చేస్తాను" అంటూ యువతిని బెదిరించాడు.

అతడి బెదిరింపులకు భయపడి, పరువు పోతుందనే ఆందోళనతో ఏం చేయాలో తెలియక అఖిల జూన్ 30న పురుగుమందు తాగేసింది. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను విజయనగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం సాయంత్రం యువతి మృతి చెందింది. పోలీసులు ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు. మృతురాలి తండ్రి రాము ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గురువారం కేసు నమోదు చేసినట్లు గరివిడి ఎస్సై లోకేశ్వరరావు తెలిపారు. నిశ్చితార్థం జరగాల్సిన రోజే యువతి శవమై కనిపించడంతో గ్రామంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

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