ఇంట్లో తల్లి, భార్య హత్య - రైల్వే ట్రాక్పై తానూ ఆత్మహత్య- కాపాడబోయిన పిల్లలు దుర్మరణం
తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలం వీకే పాలెంలో విషాదం - భార్య, తల్లిని హత్య చేసిన మోహన్ - ఆ తర్వాత రైలుకింద పడి ఆత్మహత్య- తండ్రిని కాపాడబోయి కుమార్తె, కుమారుడు దుర్మరణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 7:10 AM IST
Five Members of a Family Died Under Suspicious Circumstances: అంతా ప్రశాంతంగా ఉందనుకున్న ఆ ఇంట్లో ఓ చిన్నపాటి గొడవ చినికి చినికి గాలివానలా మారింది. మనసుపై పట్టు కోల్పోయిన ఓ వ్యక్తి విచక్షణ మరచి దారుణానికి తెగబడ్డాడు. కన్న తల్లిని, కట్టుకున్న భార్యను అంతమొందించాడు. తర్వాత తానూ రైలుపట్టాలపై తలపెట్టి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. తండ్రిని కాపాడబోయి కుమార్తె, కుమారుడు కూడా దుర్మరణం చెందారు. తిరుపతి జిల్లాలో బుధవారం జరిగిన ఈ ఘటన పెను విషాదాన్ని నింపింది.
చున్నీ మెడకు బిగించి: తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలం వెంకటకృష్ణపాలెం పంచాయతీ చాకలి వీధిలో ఘోరం జరిగింది. మోహన్ అనే వ్యక్తి తన భార్య హరిత , తల్లి చంద్రకళను హత్య చేయడం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. మోహనే ఇద్దరికి చున్నీ మెడకు బిగించి హత్యచేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. మోహన్ నారాయణవనంలో సిమెంట్ షాప్, హరిత టైలరింగ్ షాప్ నడుపుతున్నారు. హరిత సోదరుడు బాలకృష్ణ కొద్ది రోజులుగా వారితోనే కలిసి ఉంటున్నాడు. బావ మోహన్తో కలిసి సిమెంటు దుకాణం చూసుకుంటున్నారు. మధ్యాహ్నం తనకు భోజనం తెస్తానని వెళ్లిన మోహన్ ఎంతసేపటికీ ఇంటి నుంచి రాకపోవడం, ఫోన్ చేస్తే స్విచాఫ్ అని రావడంతో బాలకృష్ణ బావ ఇంటికి వచ్చి చూశాడు. అక్కడ చంద్రకళ, హరిత విగతజీవులుగా కనిపించారు. అయితే మోహన్ ఫోన్ స్విచాఫ్ అయి ఉండడంతో అతని ఆచూకీ కోసం పోలీసులు పుత్తూరు, కార్వేటినగరం, నగరి తదితర ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో గాలించారు.
చనిపోవద్దు నాన్నా: పుత్తూరులోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో మోహన్ కుమారుడు 9వ తరగతి, కుమార్తె 7వ తరగతి చదువుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం మోహన్ పాఠశాలకు వెళ్లి తన మామ చనిపోయాడని చెప్పి పిల్లలను తీసుకొచ్చినట్లు ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. ద్విచక్రవాహనంపై పిల్లల్ని ఎక్కించుకుని చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తిరిగిన మోహన్ రాత్రి 7 గంటల 5 నిమిషాల సమయంలో పుత్తూరు మండలంలోని వేపగుంట రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో వాహనాన్ని ఆపి పిల్లలతో కలిసి పట్టాల వద్దకు వెళ్లారు. ఒక్కసారిగా పట్టాలపై తల పెట్టారు. నిర్ఘాంతపోయిన కుమారుడు, కుమార్తె చనిపోవద్దని తండ్రిని వేడుకున్నారు. స్పందించకపోవడంతో ఇద్దరూ ఆయన్ను పక్కకు లాగే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చిన ఎగ్మోర్ - కాచిగూడ రైలు వారు ముగ్గురినీ బలితీసుకుంది. ముగ్గురూ రైలు పట్టాలపై చనిపోయారని ఆ రైలు లోకోపైలట్ పుత్తూరు స్టేషన్ మాస్టర్కు సమాచారమిచ్చారు.
అంతా సవ్యంగానే- మరి హత్య ఎందుకు?: ఒకే కుటుంబంలో ఐదుగురు మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటో తెలియడం లేదు. మోహన్కు ఆర్థిక, కుటుంబపరమైన సమస్యలు లేవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. తన సోదరికి అప్పులు ఉండటంతో ఆమెకు ఇవ్వాలని మోహన్ బుధవారం ఉదయమే కొంత నగదు తెలిసిన వ్యక్తికి ఇచ్చారని సమాచారం. అలాంటి వ్యక్తి తల్లి, భార్యను ఎందుకు హత్య చేశాడన్నది పోలీసులకు అంతు పట్టడంలేదు. ఇద్దరి హత్యపై నారాయణవనం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తండ్రి, ఇద్దరు బిడ్డల మృతిపై రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
