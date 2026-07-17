ఇద్దరు పిల్లలతో బావిలో దూకేసిన తల్లి - చెట్టుకొమ్మను పట్టుకొని వేలాడిన కుమారుడు
వ్యవసాయ బావిలో దూకి తల్లి, ఇద్దరు పిల్లల ఆత్మహత్యాయత్నం - తల్లి వసంత (35), కుమార్తె నవ్య (15) మృతి - వ్యవసాయ బావి నుంచి క్షేమంగా బయటపడిన కుమారుడు వేణు
Published : July 17, 2026 at 12:50 PM IST
Tragic Incident Kothapalli Village in Rangareddy District : రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్ పల్లి మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల కారణంగా వసంత (35) అనే మహిళ, తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి వ్యవసాయ బావిలో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో తల్లి, కూతురు ప్రాణాలు కోల్పోగా కుమారుడు ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు.
ఇద్దరు పిల్లలతో బావిలో దూకేసి : వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలానికి చెందిన సుధాకర్ కుటుంబం 12 ఏళ్ల క్రితం ఉపాధి కోసం రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తపల్లి గ్రామానికి వలస వచ్చింది. సుధాకర్, వసంత దంపతులు అక్కడే కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరికి పదో తరగతి చదువుతున్న కూతురు నవ్య(15), ఆరో తరగతి చదువుతున్న కుమారుడు వేణు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే వసంత భర్త సుధాకర్కు మద్యం సేవించే అలవాటు ఉంది. దీంతో తరచూ భార్య, భర్తల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా జరిగిన ఓ గొడవతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన భార్య వసంత రాత్రి సమయంలో ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని సమీపంలోని వ్యవసాయ బావిలోకి దూకేసింది.
చెట్టు కొమ్మను పట్టుకుని ప్రాణాలతో బాలుడు : బావిలో పడిన వెంటనే అప్రమత్తమైన కుమారుడు వేణు బావి లోపల చెట్టు కొమ్మలను గట్టిగా పట్టుకుని ప్రాణాలను కాపాడుకున్నాడు. అయితే నీట మునిగిన వసంత, ఆమె కూతురు నవ్య ప్రాణాలు విడిచారు. సుమారు అరగంట తర్వాత భార్య పిల్లలను వెతుక్కుంటూ అక్కడికి చేరుకున్న సుధాకర్కు చెట్టు కొమ్మను పట్టుకుని ప్రాణాపాయ స్థితిలో వేలాడుతున్న కుమారుడు కేకలు వేస్తూ కనిపించాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన సుధాకర్ వెంటనే వేణును సురక్షితంగా బయటకు తీశాడు. భార్య, కూతురు నీటమునిగి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో, సుధాకర్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను వెలికి తీసి పోస్టుమార్టం కోసం చేవేళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.