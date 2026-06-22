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కడప జిల్లాలో విషాదం - ఇసుక క్వారీ గుంతలో పడి అన్నదమ్ముల మృతి

ప్రాణం తీసిన ఇసుక తవ్వకాల గుంతలు - పాపాగ్ని నదిలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల వల్ల ఏర్పడిన లోతైన గుంతలో పడి అన్నదమ్ముల మృతి

Two Brothers Died After Fell Into Sand Quarry Pit In kadapa District
Two Brothers Died After Fell Into Sand Quarry Pit In kadapa District (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:15 PM IST

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Two Brothers Died After Fell Into Sand Quarry Pit In kadapa District : కడప జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. చిన్నప్పటినుంచి కలిసే పెరిగారు, కలిసే తిన్నారు, కలిసే ఆడుకున్నారు, కలిసే చదువుకున్నారు, కొట్టుకున్నారు, తిట్టుకున్నారు. ఏం చేసుకున్నా చివరి వరకూ కలిసే ఉన్నారు. ఆఖరికి చావులో కూడా కలిసే చనిపోయారు. చక్రాయపేట మండలం కుమారకాల్వ గ్రామ సమీపంలోని పాపాగ్ని నదిలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల వల్ల ఏర్పడిన లోతైన గుంత ఇద్దరు అన్నదమ్ముల ప్రాణాలను బలిగొంది. సరదాగా నది వద్దకు వెళ్లిన ఇద్దరు యువకులు ప్రమాదవశాత్తూ నీటిలో మునిగి మృతి చెందడంతో వారి కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

సెలవు రోజు విషాదం : పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పెండ్లిమర్రి మండలం కారపు రెడ్డిగారిపల్లెకు చెందిన రాజవర్ధన్ రెడ్డి (16), జయంతి రెడ్డి (18) అన్నదమ్ములు. సెలవు రోజు కావడంతో వారు ఇద్దరూ చక్రాయపేట మండలం అద్దాలమరి గ్రామంలో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు. అనంతరం సరదాగా సమీపంలోని పాపాగ్ని నది ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అక్కడ అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల కారణంగా ఏర్పడిన భారీ గుంతలలోకి దిగిన వారు లోతు అంచనా వేయలేక నీటిలో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందినవారు ఒకే తల్లిదండ్రుల కుమారులు కావడం మరింత విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఒక్కసారిగా ఇద్దరు కుమారులను కోల్పోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించిన తీరు అందరినీ కంటతడి పెట్టించింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల రోదనలకు అవధులు లేకుండా పోయాయి. గ్రామంలో విషాద వాతావరణం నెలకొంది.

సహాయక చర్యలు : సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చేపట్టారు. తీవ్ర ప్రయత్నాల అనంతరం ఇద్దరు యువకుల మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

గ్రామస్థుల ఆగ్రహం : ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిన వెంటనే గ్రామస్థులు, బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అక్రమ క్వారీని వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మృతదేహాలతో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అక్రమ తవ్వకాలపై మళ్లీ ప్రశ్నలు : ఈ ఘటనతో జిల్లాలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. నదుల్లో అనుమతులకు విరుద్ధంగా చేపడుతున్న తవ్వకాలు పర్యావరణానికే కాకుండా ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదంగా మారుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు తక్షణమే అక్రమ ఇసుక మాఫియాపై ఉక్కుపాదం మోపి, ప్రమాదకర గుంతలను పూడ్చివేసి ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

క్వారీ గుంతలో పడి అన్నదమ్ముల మృతి
TWO BROTHERS DIED FELL INTO QUARRY
SAND QUARRY PIT CASE KADAPA
TWO BROTHERS DIED CASE KADAPA
TWO BROTHERS DIED FELL INTO QUARRY

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