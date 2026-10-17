దాండియా వేడుకలో లైటింగ్ సిస్టమ్ కూలి విద్యార్థిని మృతి - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
Tragedy as lighting system collapses At Dandiya Event : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని నాదర్గుల్లోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన దాండియా ఈవెంట్లో లైటింగ్ సిస్టమ్ కూలి విద్యార్థిని మృతిచెందింది.
Published : October 17, 2026 at 10:23 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:54 PM IST
Tragedy as lighting system collapses At Dandiya Event : దసరా పండగ వేళ విద్యార్థులంతా ఉత్సాహంగా దాండియా నృత్యం చేస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని నాదర్గుల్లోని ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో జరిగిన దాండియా ఈవెంట్లో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. కళాశాల యాజమాన్యం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులంతా కలిసి దాండియా నృత్యం చేస్తుండగా లైటింగ్ సిస్టమ్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఓ విద్యార్థిని మృతి చెందగా, పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. విద్యార్థిని మృతిచెందిన ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సాయంత్రం కళాశాల సమీపంలో గాలివాన రావడంతో లైటింగ్ సిస్టమ్ ఒక్కసారిగా కింద పడిపోవటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ దుర్ఘటనలో సుమారు 25 మంది విద్యార్థులు గాయపడగా అక్కడే ఉన్న మిగిలిన విద్యార్థులు, సిబ్బంది హుటాహుటిన వారిని సమీపంలోని ప్రైవేటు హాస్పిటల్కు తరలించారు. మరోవైపు, ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని ప్రాథమిక వివరాలు సేకరించారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనే వివరాలను ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో లైటింగ్ సిస్టమ్ కూలిపడి విద్యార్థిని మృతి చెందిన ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు.