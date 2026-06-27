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దశాబ్దం గడిచినా అసంపూర్తిగా బైపాస్ - ట్రాఫిక్​తో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న కాకినాడ ప్రజలు

రూ. 300 కోట్లతో డీపీఆర్ ఇంకా పనుల్లో కదలిక లేదు - కాకినాడ ట్రాఫిక్‌ను గట్టెక్కించే కీలక ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టని ప్రజాప్రతినిధులు

Traffic Woes In Kakinada Are Increasing Day By Day
Traffic Woes In Kakinada Are Increasing Day By Day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:12 PM IST

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Traffic Woes In Kakinada Are Increasing Day By Day : స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కాకినాడలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు మాత్రం రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. నగరాన్ని ట్రాఫిక్ ఉక్కిరి బిక్కిరి నుంచి గట్టెక్కించాల్సిన కీలక రహదారి ప్రాజెక్టులు ఏళ్లుగా అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోతున్నాయి. తిమ్మాపురం - చొల్లంగి బైపాస్, ఏటిమొగ మూడో వంతెన, చీడిపొర రహదారి పనులు పూర్తికాకపోవడంతో నగరవాసులకు ఇక్కట్లు తప్పట్లేదు.

దశాబ్దం గడిచినా : కాకినాడలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు రోజురోజుకూ తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. శివారు ప్రాంతాల విస్తరణ, జనాభా పెరుగుదల, వాహనాల సంఖ్య రెట్టింపవడంతో ప్రధాన కూడళ్లు రద్దీగా మారుతున్నాయి. దీనికితోడు భారీ వాహనాలు కూడా నగరం మధ్య నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో ఇక్కట్లు మరింత పెరిగాయి. భారీ వాహనాలను నగరంలోకి రాకుండా మళ్లించేందుకు తిమ్మాపురం నుంచి చొల్లంగి వరకు NH 216 బైపాస్ నిర్మాణం చేపట్టి దశాబ్దం గడిచినా ఆ రోడ్డును అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు.

దశాబ్దం గడిచినా అసంపూర్తిగా కాకినాడ బైపాస్ (ETV Bharat)

మరో కీలక రహదారి అచ్చంపేట కూడలి పోర్టు మీదుగా ఏటిమొగ వద్ద ఉప్పుటేరుపై మూడో వంతెన నిర్మాణంలో కదలిక లేకుండా పోయింది. నగరంలో సర్పవరం నుంచి భానుగుడి రోడ్డుకు సమాంతరంగా చీడిపొర మీదుగా నిర్మించిన రహదారిని అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. ప్రస్తుతం రహదారి నిర్మాణం పూర్తయినా, రైల్వే క్రాసింగ్‌ల వద్ద పనులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

18 కిలోమీటర్ల బైపాస్: కత్తిపూడి నుంచి యానాం, అమలాపురం, రావులపాలెం, మండపేట, రామచంద్రపురం వెళ్లే భారీ వాహనాలు కాకినాడ నగరంలోకి రాకుండా తిమ్మాపురం నుంచి చొల్లంగి వరకు 18 కిలోమీటర్ల బైపాస్ నిర్మాణం చేపట్టారు. తొలుత రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ వద్ద వంతెన నిర్మాణానికి అనుమతులు తీసుకోకపోవడంతో జాప్యం జరిగింది. ఆ తర్వాత రహదారి నిర్మాణంలో ఓచోట కుంగిపోవడంతో ఆ పనులన్నీ మొదట నుంచి చేయాల్సి వచ్చింది.

తిమ్మాపురం నుంచి వచ్చే వాహనాలు కొన్ని భావనారాయణస్వామి గుడి ఎదురుగా ఉన్న చిన్న రోడ్డుమీద నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. మాదవపట్నం, ఇంద్రపాలెం, చీడిగ మీదుగా చొల్లంగికి చేరుకుంటున్నాయి. గత పదేళ్లలో ఈ అసంపూర్తి బైపాస్ రోడ్డులో జరిగిన ప్రమాదాల్లో పది మంది వరకు మృత్యువాత పడ్డారు. మలుపులు ఎక్కువ తిరగాల్సి రావడంతో కొంతమంది నేరుగా కాకినాడ నగరం మధ్య నుంచే భారీ వాహనాలతో యానాం, అమలాపురం వైపుగా వెళ్తుతున్నారు. వీటితో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

మళ్లీ రూ. 300 కోట్లతో డీపీఆర్: కాకినాడలో ఉప్పుటేరుపై ఏటిమొగ వద్ద మూడో వంతెన, అక్కడి నుంచి చొల్లంగి వరకు బైపాస్ నిర్మాణానికి గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం రూ. 250 కోట్లు మంజూరు చేసింది. 2018లో పనులకు శంకుస్థాపన జరిగింది. తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రావడంతో టీడీపీపై ఉన్న అక్కసుతో కాకినాడకు చెందిన అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధి దీన్ని నిలిపేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మళ్లీ రూ. 300 కోట్లతో డీపీఆర్​ సిద్ధం చేశారు. జాతీయ రహదారుల విభాగం ద్వారా నిర్మించాలని నిర్ణయించినా ఇప్పటి వరకు కదలికలేదు.

ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టి సారిస్తేనే: భానుగుడి నుంచి సర్పవరం వరకు ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు చీడిపొర మీదుగా 16 కోట్ల స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో నిర్మించిన 80 అడుగుల వెడల్పు రహదారి కూడా అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోయింది. ఆ ప్రాంతం భూదాన బోర్డుకి సంబంధించింది కావడం, కోర్టు కేసుల కారణంగా చివరి 200 మీటర్ల నిర్మాణం నిలిచిపోయింది. నగర అభివృద్ధికి కీలకమైన ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే కాకినాడలో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు గణనీయమైన ఉపశమనం లభిస్తుందని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పనులను వేగవంతం చేయాలని కోరుతున్నారు.

అడిగినప్పుడల్లా బైపాస్​ పూర్తవుతుంది అంటున్నారు కానీ వాస్తవంగా పరిస్థితులు అలా లేవు. గతంలో ఓ ప్రమాదం జరిగి స్పాట్​లోనే ఐదుగురు మరణించారు. దీంతో సర్పవరం గ్రామ పంచాయతీ హెవీ వెహికిల్స్ నాట్​ అలౌడ్​ అని బోర్డు పెట్టింది. బైపాస్​ను మూడు, నాలుగు సార్లు వేశారు. కానీ ఇంకా పూర్తవలేదు. కత్తిపూడి నుంచి అమలాపురం వెళ్లే బైపాస్​ పనులు త్వరగా పూర్తి కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే చుట్టు తిరిగిరావడానికి 10 కిలో మీటర్లు ఉంటుంది. బైపాస్​ పనులు పూర్తయితే 10 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. - స్థానికులు

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KAKINADA BYPASS
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