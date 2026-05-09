అక్కడ రోడ్డు దాటేవారి ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ! - అలంకారప్రాయంగా మారిన సిగ్నళ్లతో భయం భయం

రోడ్లపై నిరుపయోగంగా ట్రాఫిక్​ స్తంభాలు - ప్రతి కూడలిలోనూ ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్ల సమస్య - పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - ప్రభుత్వం సత్వర పరిష్కారం చూపాలంటున్న పాదచారులు

మహబూబ్​నగర్​లో కరవైన ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్లు
Traffic Signal Issue In Mahabubnagar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 12:49 PM IST

Traffic Signal Issue In Mahabubnagar : ఉమ్మడి పాలమూరులో ప్రధాన జిల్లా కేంద్రమైన మహబూబ్​నగర్​లో ట్రాఫిక్ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల కోసం లైట్లు ఏర్పాటు చేసి దాదాపు రెండున్నరేళ్లు గడుస్తున్నా విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వకపోవడంతో అవి అలంకార ప్రాయంగా మారాయి. సిగ్నళ్లు లేకపోవడంతో ర్యాష్ డ్రైవింగ్, అతివేగం ప్రమాదాల రూపంలో వాహనదారుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. క్రమ పద్ధతి లేకుండా ఇష్టారీతిన వస్తున్న వాహనాలతో ప్రజలు రోడ్డు దాటాలంటే వణికిపోతున్నారు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ నుంచి ఏ వాహనం వస్తుందోనని పాదచారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనికి ప్రభుత్వం సత్వర పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.

కూడళ్లలో మెరుగుపడని ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్లు : రోడ్లపై నిలువెత్తు ట్రాఫిక్​ స్తంభాలు నిరుపయోగంగా మారడంతో ప్రజలకు ట్రాఫిక్​ తిప్పలు తప్పట్లేదు. మహబూబ్​నగర్ ప్రాంతం మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్‌గా మారినప్పటికీ, మౌలిక వసతులు మాత్రం మెరుగుపడట్లేదు. దీంతో అక్కడి జనాలకు ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. నగరం మధ్యలో నుంచి వెళ్తున్న కోదాడ-రాయచూరు జాతీయ రహదారిపై అనేక కూడళ్లు ఉన్నాయి.

మెట్టుగడ్డ నుంచి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఏ కూడలిలోనూ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వ్యవస్థ లేదు. నియంత్రణ వ్యవస్థలు లేకపోవడంతో వాహన దారులు ఇష్టారీతిన వెళ్తూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు. అతి వేగం, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ప్రమాదకరమని తెలిసినా అదే చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా ఎక్కడో చోట ప్రతిరోజు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. క్రమ పద్ధతి లేకుండా వస్తున్న వాహనాలతో రోడ్డు దాటాలంటే పాదచారులు భయపడుతున్నారు.

ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కనెక్షన్​ కొరత : గత ప్రభుత్వ హయాంలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ వాటికి కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు. క్రమపద్ధతి లేకుండా మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రధాన రహదారులు అలంకార ప్రాయంగా మారాయి. వీటిని నిర్మించి మూడేళ్లు అవుతున్నా, ఇప్పటి వరకు కనెక్షన్లు ఇవ్వకపోవడంతో అవస్థలు తప్పట్లేదు. ఇష్టారీతిన వాహనాలు వస్తుండటంతో ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయి. వన్​టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయాల పాలయ్యారు. వాహనాలు ర్యాష్​గా వస్తుండటంతో రోడ్డు దాటాలంటేనే ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టుకుంటున్నామని పాదచారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్ల వద్ద సిగ్నళ్లు పని చేస్తే మనకు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలు ఏటేటా ఎన్ని జరుగుతున్నాయో చూస్తున్నాం. దాని వల్ల చనిపోయిన వారి కుటుంబం రోడ్డున పడుతుంది. దానిని తగ్గించాలంటే మనం తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ప్రతి సిగ్నళ్ల దగ్గర జీబ్రా క్రాసింగ్​ పెడితే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. సిగ్నళ్లు లేకపోవటం వల్ల ఇష్టమొచ్చినట్లు యూటర్న్​లు తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించాలి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర లైసెన్స్​ ఉందా? లేదా అని చెక్​​ చేయాలి. వాళ్లంతా 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారేనా అనేవి కచ్చితంగా గమనించాలి. ప్రతి సిగ్నళ్ల దగ్గర లైట్లు లేకపోవటంతో ట్రాఫిక్​ జామ్​ అవుతుంది. దీనివల్ల కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికైనా సిగ్నళ్లను పునరుద్ధరించి, ప్రజానికానికి అందుబాటులోకి తెస్తే చాలా వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించవచ్చు. వీటిని వెంటనే అమర్చాలని కోరుతున్నాం" - స్థానికులు

సీఎం ఇలాకాలోనే ఇలా ఉంటే ఎలా? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాలోనే ఇలా ఉంటే మిగతా జిల్లాల్లో పరిస్థితులు ఇంకా ఎలా ఉంటాయని పాదచారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ సమస్యను పరిష్కరించి, ఇబ్బందులు తప్పించాలని కోరుతున్నారు.

