ఉప్పల్లో భారత్ - వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ - స్టేడియం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలివే
ఉప్పల్లో ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు భారత్-వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 జరగనుంది. దీంతో స్టేడియానికి వచ్చే వాహనాల రద్దీని నియంత్రించడానికి మల్కాజిగిరి పోలీసులు పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 12:02 PM IST
Traffic Restrictions Surround Uppal : హైదరాబాద్లో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ తర్వాత మరోసారి క్రికెట్ సందడి మొదలుకానుంది. ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా భారత్ - వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టేడియానికి అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో మల్కాజిగిరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఉప్పల్ పరిసరాల్లో వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించారు.
ప్రజా రవాణాను వినియోగించాలి
భారత్ - వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య ఇవాళ జరిగే నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ నేపథ్యంలో, ఉప్పల్ పరిసరాల్లో తీవ్ర వాహనాల రద్దీని నియంత్రించడానికి మల్కాజిగిరి పోలీసులు, అటు వైపు వచ్చే వాహనదారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఉప్పల్ స్టేడియం పరిసరాల్లో ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నాయి.
ఈ మేరకు మ్యాచ్ చూసేందుకు స్టేడియానికి వచ్చే అభిమానులు, ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు ఈ ట్రాఫిక్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే మార్గాలను వీలైనంత వరకు నివారించి, ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను ఎంచుకోవాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సొంత వాహనాలకు బదులుగా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు, మెట్రో రైళ్ల వంటి ప్రజా రవాణాను వినియోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ రూట్లకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు
ఉప్పల్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో భారీ వాహనాలను దారి మళ్లించనున్నారు. ఘట్కేసర్ నుంచి ఉప్పల్ వైపు వచ్చే భారీ వాహనాలు నాగోల్ మీదుగా ఎల్బీనగర్ వైపు మళ్లిస్తారు. ఎల్బీనగర్ నుంచి ఉప్పల్ వచ్చే వాహనాలు నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ వద్ద యూటర్న్ తీసుకొని భగాయత్, బోడుప్పల్, చెంగిచెర్ల మీదుగా వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. మరోవైపు తార్నాక నుంచి ఉప్పల్ వచ్చే భారీ వాహనాలను హబ్సిగూడ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద మళ్లిస్తున్నారు.
రామంతాపూర్ నుంచి ఉప్పల్ వచ్చే వాహనాలు స్ట్రీట్ నంబర్ 8 వద్ద వెళ్లాలని సూచించారు. హబ్సిగూడ, నాచారం, ఎన్ఎఫ్సీ రోటరీ, ఐసీఎల్ చెర్లపల్లి మీదుగా ఘట్కేసర్ వైపు వెళ్లాలని మాల్కాజిగిరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెల్లడించారు. వరంగల్ నుంచి ఉప్పల్ మీదుగా హైదరాబాద్ వచ్చే భారీ వాహనాలు ఘట్కేసర్ ఓఆర్ఆర్ దగ్గరే మళ్లిస్తున్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మీదుగా ఎల్బీనగర్, దిల్సుఖ్నగర్ వైపు వెళ్లాలని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే భారీ వాహనాలు ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్ మీదుగా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఓఆర్ఆర్ ఎక్కాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
2,200 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు
ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రయాణానికి ముందే రూట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలని, ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో పోలీసులకు సహకరించాలని మల్కాజిగిరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరుతున్నారు. స్టేడియం లోపల, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా 2,200 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించినట్లు మల్కాజిగిరి పోలీసులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లల భద్రతను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా ఐదు 'షీ టీమ్స్'ను రంగంలోకి దించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
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