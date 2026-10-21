హైదరాబాద్లో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనాలు - నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Traffic Restrictions in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనం నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను విధించారు. ఈ మేరకు ఓ అడ్వైజరీని హైదరాబాద్ పోలీసులు జారీ చేశారు.
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST
Traffic Restrictions in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనం సందర్భంగా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ మేరకు సంజీవయ్య పార్కు పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను విధించారు. ఈ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి శనివారం ఉదయం 6 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయనే విషయాన్ని వాహనదారులు గమనించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీని జారీ చేశారు. ప్రతి వాహనదారుడు సూచనలు పాటించాలని వారు కోరారు.
#HYDTPinfo 🚦 TRAFFIC ADVISORY | DURGA MATHA IDOL IMMERSION-2026🚦 In view of Durga Matha idol immersion from 15:00 hrs on 21.10.2026 to 06:00 hrs on 24.10.2026, traffic diversions and restrictions will be implemented around People’s Plaza, Garden Point, Jalavihar Baby Ponds and Sanjeevaiah Park, depending on local traffic conditions. 🚦 Commuters are requested to plan their journeys in advance, avoid the identified junctions and follow traffic police instructions. 🙏 Your cooperation will help ensure safe and smooth traffic movement. 📞 Traffic Helpline: 9010203626 #TrafficAdvisory #DurgaMathaImmersion #HyderabadTraffic @hydcitypolice @CPHydCity @TelanganaDGP— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) October 21, 2026
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు ఇవే
- పంజాగుట్ట, రాజ్భవన్(లోక్భవన్) రోడ్డు వైపు నుంచి ఖైరతాబాద్ పైవంతెన మార్గంలో వచ్చే ట్రాఫిక్ నిరంకారి జంక్షన్ వైపుగా మళ్లిస్తారు.
- నిరంకారి జంక్షన్ నుంచి ఇక్బాల్ మినార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను పాత పీఎస్ సైఫాబాద్ వద్ద రవీంద్ర భారతి, మాసబ్ట్యాంక్ మార్గంలో మళ్లిస్తారు.
- ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి సచివాలయం జంక్షన్ వైపు వచ్చే వాహనాలు తెలంగాణ తల్లి పైవంతెన మీదుగా లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
- ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ లేన్, మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి నెక్లెస్ రోటరీ వైపు ట్రాఫిక్ను అనుమతించరు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ జంక్షన్ వద్ద మింట్ కాంపౌండ్, రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం వైపు మళ్లిస్తారు.
- అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ నుంచి సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ దిశగా వచ్చే వాహనాలను పాత అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద లిబర్టీ వైపు మళ్లించనున్నారు.
- తాజా ట్రాఫిక్ సమాచారం కోసం హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP), ‘ఎక్స్’ (@HYDTP) అకౌంట్లను అనుసరించాలని పోలీసుల విజ్ఞప్తి చేశారు.
- అత్యవసర సమయాల్లో ప్రయాణ సాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోసుకోవాలని, పైన పేర్కొన్న ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, సూచనలు పాటించాలని వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. అందరి సహకారంతోనే ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగేవిధంగా చూడొచ్చని పేర్కొన్నారు.