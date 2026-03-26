హైదరాబాద్లో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర - ఈ రూట్లలో వెళ్లేవారు జాగ్రత్త
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా శుక్రవారం శ్రీరామ నవమి వేడుకులు - హైదరాబాద్లో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర నిర్వహణ - శోభయాత్ర జరిగే రూట్లలో ఆంక్షలు విధించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని విజ్జప్తి
Published : March 26, 2026 at 7:16 PM IST
Sri Rama Navami Shobha Yatra in Hyderabad : శ్రీరామ నవమిని పురస్కరించుకుని రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం వైభవోపేతంగా జరగనుంది. జానకీ రాముల వివాహ వేడుక అనంతరం శోభాయాత్రలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. హైదరాబాద్లో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర కనులపండువగా నిర్వహించనున్నారు. శోభయాత్ర సీతారాంబాగ్ దేవాలయం నుంచి ప్రారంభమై సుల్తాన్బజార్ వరకు యాత్ర సాగుతుంది. దీంతో జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో భాగ్యనగర వీధులు మార్మోగనున్నాయి.
సీతారాంబాగ్ దేవాలయం నుంచి శోభయాత్ర ప్రారంభం : శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. శోభయాత్ర సాఫీగా సాగేందుకు, భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పాతబస్తీ,సెంట్రల్ జోన్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయిని పోలీసులు ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ అంక్షలు విధించామని పోలీసులు తెలియజేశారు. ఈ శోభయాత్ర సీతారాంబాగ్ దేవాలయం నుంచి ప్రారంభమై సుల్తాన్బజార్ వరకు యాత్ర సాగనుంది.
📢 TRAFFIC ADVISORY: SRI RAMANAVAMI SHOBHA YATRA— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) March 26, 2026
In view of the Sri Ramanavami Shobha Yatra scheduled for March 27, 2026, from 9:00 AM to 9:00 PM, traffic diversions will be implemented along the procession route from Seetarambagh Temple to Sultan Bazar.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్జప్తి : శోభయాత్ర వచ్చే ప్రధాన రహదారుల్లో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నారు. సీతారాంబాగ్ బోయగూడ కమాన్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను మల్లేపల్లి ఎక్స్ రోడ్స్ వైపు మళ్లిస్తారు. మంగళ్హాట్, గాంధీ విగ్రహం, పురానాపూల్, జుమేరాత్ బజార్ నుండి వచ్చే వాహనాలను టక్కర్వాడీ జంక్షన్ వైపు మళ్లించనున్నారు. ఎంజే బ్రిడ్జ్, బేగంబజార్, అఫ్జల్గంజ్, సిటీ కాలేజీ వైపు వెళ్లే వాహనాలు జుమ్మేరాత్ బజార్ మీదుగా వాహనాలను పోలీసులు మళ్లించనున్నారు. అబిడ్స్ జీపీఓ, సుల్తాన్ బజార్, కోఠి, అబిడ్స్ ప్రధాన రోడ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు. బేగంబజార్, అఫ్జల్గంజ్, ఎంజే మార్కెట్, కోఠి, కాచిగూడ, అబిడ్స్ ప్రాంతాల్లో శోభాయాత్ర సజావుగా సాగేందుకు వాహనదారులు పోలీసులకు సహకరించాలని, సాధ్యమైనంత వరకు యాత్ర సాగే మార్గాల్లో కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్జప్తి చేశారు.
శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర 2010లో ప్రారంభం : శ్రీరామనవమి శోభయాత్రను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు సర్వం సిద్దం చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర 2010లో ప్రారంభమై, అతి తక్కువ కాలంలోనే దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందని, సీతారాం బాగ్ నుంచి హనుమాన్ వ్యాయమశాల వరకు సాగే ఈ వేడుకను భక్తులు క్రమశిక్షణతో జరుపుకోవాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు కోరారు.