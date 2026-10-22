హైదరాబాద్లో దుర్గామాత నిమజ్జనం - ఈ నెల 24 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు
Durga Idol Immersion In Hyderabad:హైదరాబాద్లో భక్తుల నినాదాల మధ్య దుర్గామాత నిమజ్జనోత్సవాలు అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్నాయి. నిమజ్జనోత్సవాలు ముగిసే వరకు ట్యాంక్ బండ్ పరిసరాల్లో ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నాయి.
Published : October 22, 2026 at 6:34 PM IST
Durga Idol Immersion In Hyderabad : దసర శర్రనవరాత్రోత్సవాల ముగింపు తర్వాత దుర్గామాత నిమజ్జనోత్సవం భక్తుల భక్తి, శ్రద్దల మధ్య అట్టహాసంగా కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్లో నిమజ్జనానికి అధికారులు నెక్లెస్ రోడ్డులో పీపుల్స్ప్లాజా, బేబి పాండ్స్ వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. భారీ సంఖ్యలో క్రేన్లను ఏర్పాటు చేసి వేగంగా నిమజ్జనాలు జరిగేలా చూస్తున్నారు. అయితే విగ్రహాల నిమజ్జనం నేపథ్యంలో ఊహించని విధంగా భారీ సంఖ్యలో విగ్రహాలు తరలివస్తుండడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది.
నిమ్జజనం వేగంగా కొనసాగేలా చర్యలు
జై భవాని, జై జగదంబ అంటూ భక్తుల నినాదాల మధ్య దుర్గామాత నిమజ్జనోత్సవాలు అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్నాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న విగ్రహాలతో నెక్లెస్ రోడ్డు ప్రాంతం రద్దీగా మారింది. సికింద్రాబాద్, తార్నాక, ఉప్పల్, బేగంపేట, ఎర్రగడ్డ, ఖైరతాబాద్, బేగంజబార్, ఉప్పల్, మలక్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నవరాత్రోత్సవాల నిర్వాహకులు లారీలు, భారీ ట్రక్కులు, ట్రాక్టర్లలో విగ్రహాలను నిమజ్జనానికి తరలిస్తున్నారు. నెక్లెస్ రోడ్డు పీపుల్స్ ప్లాజా పరిసర ప్రాంతాల్లో పదికి పైగా అధికారులు క్రేన్లు ఏర్పాటు చేసి నిమ్జజనం వేగంగా కొనసాగేలా చూస్తున్నారు. పీపుల్స్ ప్లాజాలో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితి గమనించడానికి పోలీసులు ప్రత్యేక కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తున్నారు.
ఈ నెల 24 వరకు ఆంక్షలు అమలు
మరో వైపు పోలీసులు నెక్లెస్ రోడ్డు పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. పంజాగుట్ట, రాజ్భవన్ రోడ్డు వైపు నుంచి ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను వీవీ విగ్రహం వద్ద నిరంకారి జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. నిరంకారి జంక్షన్ నుంచి ఇక్బాల్ మినార్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను పాత పీఎస్ సైఫాబాద్ వద్ద రవీంద్ర భారతి, మాసాబ్ట్యాంక్ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభం వద్ద తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ మీదుగా లోయర్ ట్యాంక్బండ్ వైపు ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ చౌరస్తా మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి నెక్లెస్ రోటరీ వైపు ట్రాఫిక్ను అనుమతించడం లేదు.
ప్రింటింగ్ ప్రెస్ జంక్షన్ వద్ద మింట్ కాంపౌండ్, రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం వైపు, అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ నుంచి సెక్రటేరియట్ జంక్షన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను పాత అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద లిబర్టీ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. ఈ ఆంక్షలు ఈ నెల 24 ఉదయం 6 గంటల వరకు అమల్లో ఉండనున్నాయి. తాజా ట్రాఫిక్ వివరాల కోసం సోషల్ మీడియా వేదికలైన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఫేస్బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP), ఎక్స్ (@HYDTP) ఖాతాలను అనుసరించాలని పోలీసుల విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రయాణ సాయం కోసం మా ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626 ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
"హైదరాబాద్ నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున దుర్గామాత విగ్రహాలు నిమజ్జనానికి వస్తుండడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడుతోంది. ప్రధానంగా నిమజ్జనోత్సవాల ఊరేగింపు నేపథ్యంలో దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్, మలక్పేట్ ప్రాంతాల్లో కూడా పడిందని, అక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ జాం ఉంటుంది. పోలీసులు ముందుగానే ప్రణాళికతో ట్రాఫిక్ సమస్య ఎదురుకాకుండా చూడాలి. కొన్ని విగ్రహాల నిమజ్జనానికి అయిదు నుంచి ఆరు గంటల సమయం పడుతోంది" - ఉత్సవ నిర్వాహకులు
నిమజ్జనోత్సవాలు ముగిసే వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ఇబ్బందులు లేకుండా, వీలైనంత త్వరగా సాఫీగా నిమజ్జనోత్సవాలు కొనసాగేలా చూస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనాలు - నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు