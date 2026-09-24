గణేశ్ శోభయాత్రకు సిద్ధమైన హైదరాబాద్ - పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
హైదరాబాద్లో రేపు గణేశ్ నిమజ్జనాల సందర్భంగా అధికారులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ట్రాఫిక్ సహాయం కోసం 040-27852482, 8712660600, 9010203626 నంబర్లకు సంప్రదించాలని పోలీసులు తెలిపారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
Published : September 24, 2026 at 2:45 PM IST
Traffic Restriction in Hyderabad : హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగే గణేశ్ శోభయాత్ర, సామూహిక నిమజ్జనాలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు పోలీసు శాఖ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించింది. శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి 26 ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయి. అవసరమైతే ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పొడిగించే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్ సహాయం కోసం 040-27852482, 8712660600, 9010203626 నంబర్లకు సంప్రదించాలని పోలీసులు తెలిపారు.
రాకపోకలపై పూర్తిస్థాయి ఆంక్షలు
బాలాపూర్ నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీవీఎన్ఆర్ మార్గ్ వరకు ప్రధాన నిమజ్జన ఊరేగింపు ఉంటుంది. బాలాపూర్-చంద్రాయణగుట్ట-ఫలక్నుమా-చార్మినార్-అఫ్జల్గంజ్-ఎంజే మార్కెట్ మీదుగా ప్రధాన ఊరేగింపు ఉంటుంది. అబిడ్స్-బషీర్బాగ్-లిబర్టీ-అంబేద్కర్ విగ్రహం మీదుగా ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వైపు విగ్రహాలు తీసుకెళ్లాలి. నిమజ్జన విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలకు మాత్రమే ప్రధాన మార్గాల్లో అనుమతిస్తారు. ప్రధాన నిమజ్జన మార్గాల్లో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలపై పూర్తిస్థాయి ఆంక్షలు విధించారు.
కీలక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు
ప్రధాన రూట్లకు అనుసంధానంగా ఉన్న సైడ్ రోడ్లు, లేన్లపై కూడా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణాలకు బషీర్బాగ్ జంక్షన్ వద్ద మాత్రమే క్రాసింగ్ అవకాశం ఉంటుంది. వాహనదారులు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లేదా ఓఆర్ఆర్ను వినియోగించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచించారు. మసాబ్ట్యాంక్-పంజాగుట్ట-బేగంపేట-సికింద్రాబాద్ మార్గం వినియోగించాలని కోరారు. చంద్రాయణగుట్ట జోన్లో పలు కీలక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లకు అవకాశం కల్పించారు. చార్మినార్ జోన్లో ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద వాహనాల మళ్లింపు అవకాశం ఉంది. రాజేంద్రనగర్ జోన్లో ఆరాంఘర్, బుద్వేల్, బహదూర్పుర ప్రాంతాల్లో డైవర్షన్లు ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక రూట్లు ఏర్పాటు
ఖైరతాబాద్ జోన్లో అమీర్పేట్, పంజాగుట్ట, నెక్లెస్ రోడ్ పరిసరాల్లో ఆంక్షలు విధించారు. సికింద్రాబాద్ జోన్లో ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, రాణిగంజ్ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లించారు. ఉప్పల్, దిల్సుఖ్నగర్, తార్నాక నుంచి వచ్చే గణేశ్ విగ్రహాలకు, టోలిచౌకి, మెహదీపట్నం, ఎర్రగడ్డ నుంచి వచ్చే విగ్రహాలకు, గోల్కొండ, టప్పాచబుత్ర, ఆసిఫ్నగర్ నుంచి వచ్చే విగ్రహాలకు, కుల్సుంపుర, జియాగూడ, అత్తాపూర్, ఆరాంఘర్ నుంచి వచ్చే విగ్రహాలకు ప్రత్యేక రూట్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ఓఆర్ఆర్ ద్వారా వెళ్లాలి
భారీ వాణిజ్య వాహనాలు, సరుకు లారీలకు హైదరాబాద్ నగరంలోకి ప్రవేశం లేదు. భారీ వాహనాలను నగర శివార్లలోనే నిలిపివేసి ఓఆర్ఆర్ వైపు మళ్లించారు. ప్రైవేటు బస్సుల రాకపోకలపైనా ప్రత్యేక ఆంక్షలు విధించారు. ఆర్టీసీ సిటీ బస్సులకు పరిస్థితిని బట్టి పరిమిత ప్రాంతాల వరకే అనుమతించారు. విమానాశ్రయ ప్రయాణికులు నెక్లెస్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, ట్యాంక్బండ్ను నివారించాలి. విమానాశ్రయానికి పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే లేదా ఓఆర్ఆర్ ద్వారా వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులు బేగంపేట-ప్యారడైజ్-సంగీత్ మార్గం వినియోగించాలని సూచించారు.
పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి
నిమజ్జనం పూర్తయిన ఖాళీ లారీలు ప్రత్యేక నిష్క్రమణ మార్గాల్లోనే వెళ్లాలి. నిమజ్జనం వీక్షించేందుకు వచ్చే భక్తులు నిర్దేశిత పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో వాహనాలు నిలపాలి. పార్కింగ్ ప్రాంతాల నుంచి నిమజ్జన ప్రాంతాలకు కాలినడకన వెళ్లాలని పోలీసులు కోరారు. గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రజలు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు
నిమజ్జన శోభాయాత్రను ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని సీపీ వీసీ సజ్జనర్ వెల్లడించారు. ప్రజలంతా సంయమనం పాటిస్తూ శాంతియుత వాతావరణంలో పండుగ జరుపుకోవాలని సూచించారు. ఉత్సవాల పేరుతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడాన్ని ఏమాత్రం సహించబోమని హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే పోస్టులు, పుకార్లపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. హైకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం కేటాయించిన జలాశయాల్లోనే నిమజ్జనం చేయాలని సూచించారు.
26 షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు
మహిళలు, యువతుల భద్రత కోసం మూడు షిఫ్టుల్లో 26 షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఇప్పటివరకు 1,172 మంది ఆకతాయిలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆపదలో ఉన్న మహిళలు డయల్ 112కు సమాచారం ఇవ్వాలని తెలిపారు.
షీ టీమ్స్ వాట్సాప్ నంబర్ : 9490616555
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